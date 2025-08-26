Tекст: Алёна Задорожная

«Если бы Зеленский отдал хоть какую-то непокоренную землю, он был бы трупом – и политически, и затем реально». С таким заявлением в интервью The Times выступил экс-лидер «Правого сектора*» (организация признана террористической и запрещена в России) и неонацист Сергей Стерненко.

Говоря о потенциальном выводе ВСУ из Донбасса, он подчеркнул, что «это было бы бомбой под нашим суверенитетом» и «люди никогда этого не примут». Среди прочего неонацист также призвал готовиться к «вечной борьбе» с Россией, поскольку «компромисс невозможен». Любопытно, но ранее сам Зеленский объяснял неготовность к территориальным уступкам ссылкой на Конституцию Украины.

Впрочем, как отмечал политолог Алексей Нечаев, «когда Зеленский ссылается на Конституцию – он выглядит как браконьер, который внезапно возглавил общество защиты животных». Эксперт отмечал, что «по состоянию на 2021 год 78% статей конституции Украины нарушались системно и последовательно». «После 2022-го года этот показатель стал еще выше», – акцентировал он. Также вопросы вызывает и сам основополагающий документ страны, в который незаконно был добавлен курс на вступление в НАТО.

При этом ранее все ключевые чиновники США, включая президента Дональда Трампа, указывали представителям киевского режима на необходимость пойти на территориальные уступки ради заключения мирного соглашения с Россией. Однако эта позиция пока не находит поддержки в Европе.

Сам же Зеленский, как считают эксперты, намерен сорвать достижение мира любым способом. А Стерненко, который на деле во многом подконтролен Банковой, является частью незамысловатой комбинации, призванной создать иллюзию недовольства населения Украины потенциальными договоренностями.

«В данном контексте будет уместно вспомнить советника главы Офиса Зеленского Сергея Лещенко. Так, недавно он публиковал в своих социальных сетях приглашение выйти на протесты к офису, когда только пошел разговор о том, что Зеленского будут продавливать вывести ВСУ из Донбасса», – говорит экс-депутат Рады Олег Царев.

Однако вскоре запись была удалена и на то было две причины. «Во-первых, в Киеве решили, что такой жест будет неправильно воспринят Дональдом Трампом. Ведь очевидно, что этот микро-майдан организовывает офис президента, чтобы показать – население Украины якобы против территориальных уступок», – продолжает спикер.

«Во-вторых, местные политики просто побоялись, что протесты выйдут из-под контроля, после чего недовольные ворвутся на Банковую и «снесут» Зеленского», – объясняет аналитик. В случае с заявлениями Стерненко наблюдается схожая ситуация, однако и тут есть определенные тонкости и нюансы.

«Сейчас Запад формирует пул потенциальных кандидатов на замену Зеленскому. Поэтому некоторых персоналий иностранные СМИ «подсвечивают» особенно активно. Стерненко отражает интересы военного алармистского электората: его показывают несгибаемым патриотом, что должно принести ему политические очки в среде оголтелых националистов», – замечает эксперт.

«Во-вторых, это попытка показать, что украинцы якобы недовольны перспективами мирного соглашения, поэтому Зеленский не может пойти на требования России. И третье – Зеленский действительно не может дать команду на вывод войск из Донбасса. Но не потому, что конституция не позволяет, а потому что это будет воспринято как капитуляция», – считает собеседник.

«Но как бы то ни было, Киев будет всеми силами срывать переговоры. Раньше они хотели продавить идею с перемирием, чтобы воспользоваться им в целях усиления ВСУ. Но после саммита на Аляске эта идея была похоронена. Теперь они придумали историю с гарантиями безопасности. Причем совершенно не важно, что в них будет прописано – главное, чтобы на них не согласилась Россия», – продолжает аналитик.

Схожей точки зрения придерживается политолог Иван Лизан. По его словам, Стерненко угрожает расправой Зеленскому неслучайно. «Судя по той рекламе, которую этот блогер недавно снимал, Стерненко ориентируется на главу ГУР Кирилла Буданова (внесен в России в список экстремистов и террористов). Соответственно, он может себе позволить делать такие заявления, не опасаясь последствий со стороны Зеленского», – объясняет собеседник.

«Кроме того, у него есть политические амбиции: он предстает героем. Особенно на фоне покушения, в результате которого удалось выжить. Хотя было бы странным не выжить в инсценированном нападении… – усмехнулся аналитик. – Так что у него есть отличная возможность подерзить».

Также политолог допускает, что нападки со стороны Стерненко – это имитация вил, на которые якобы Зеленского поднимет народ, если тот согласится на территориальные уступки. «Украинский политик устроен так, что он придумает тысячу и одно оправдание, почему нельзя выполнить первые и вторые Минские соглашения, Стамбульский меморандум, да и вообще любое достигнутое соглашение», – пояснил он.

«И третья причина угроз – это коммерческий фактор. Пока идет война, Стерненко и ему подобные могут объявлять сборы на дроны, отмывать деньги и всячески на этом зарабатывать. А если конфликт закончится, что ему и таким как он придется делать? Видимо, только страдать», – заключил Лизан.