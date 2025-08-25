Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
The Times: Неонацист пригрозил Зеленскому расправой за Донбасс
Бывший лидер «Правого сектора*» (организация признана террористической и запрещена в России) Сергей Стерненко публично пригрозил Владимиру Зеленскому, что «он станет трупом», если выведет войска из подконтрольных Украине территорий Донбасса, сообщает The Times.
Высказывания бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора*» (организация признана террористической и запрещена в России) Сергея Стерненко о возможном убийстве Владимира Зеленского опубликованы в газете The Times, передает ТАСС.
Стерненко заявил: «Если Зеленский отдаст хоть какую-то незанятую землю, он станет трупом – политически, а затем реально». Издание отмечает, что взгляды Стерненко популярны среди молодежи на Украине и в рядах военных.
Ранее Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина», заявил, что причиной невозможности урегулирования конфликта на Украине является не только Зеленский, но и неонацистские группы, которые, по его словам, оказывают на него влияние.
Президент России Владимир Путин в числе целей спецоперации называл денацификацию и защиту русскоязычного населения страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти утратили контроль над процессами в стране, а националистические и нацистские организации активно внедряются в различные структуры Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил киевский режим в том, что он является «выкормленными нацистами», которых Европа использует для ведения войны против России.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ