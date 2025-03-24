Лавров назвал киевский режим «выкормленными нацистами»

Медведев высмеял «звонок Макрона» Зеленскому

Медведев высмеял ситуацию с «отказавшимся» разговаривать с Макроном Зеленским

Tекст: Антон Антонов

Сообщалось, что во время онлайн-брифинга с журналистами Зеленскому якобы позвонил Макрон. Зеленский, отвечая по телефону, сказал, что сейчас общается со СМИ и пообещал перезвонить через 15–20 минут, передает РИА «Новости».



Медведев рассказал историю из 1990-х годов о курьезном случае на заседании правления компании среднего уровня. Во время совещания ее генеральный директор объявил коллегам, что через пять минут ему позвонит премьер-министр, передает ТАСС.

«И действительно – звонок. Он снимает трубку и коротко повелительным тоном говорит: «Да, господин председатель правительства, спасибо. Все сделаем, позвоню вам!» И резко бросает трубку», – рассказал он в соцсети «ВКонтакте».

«Присутствующие не знают, что сказать, находясь в… как бы помягче выразиться. А директор с видом триумфатора продолжает совещание. Кто звонил и по какому поводу, так никто, конечно, и не узнал», – сообщил он.

Медведев сравнил тот случай с поведением Зеленского, который, по мнению зампреда Совбеза, устроил «такой же цирк». В резких выражениях Медведев заявил, что Зеленский, «изображая разговор с Микроном», хотел продемонстрировать, «кто старший на арене».

При этом нельзя узнать, кто звонил на самом деле, так как французская сторона «молчит» и «не квакает», что на руку Зеленскому, заявил Медведев. Медведев напомнил, как жестко разговаривали с Зеленским в Белом доме, зато украинский лидер демонстрирует свое превосходство над президентом Франции.

Как подчеркнул Медведев, «это печально», поскольку от Зеленского «зависит судьба миллионов людей на территории бывшей Украины».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером. Белый дом заявил ,что президент США поставил Зеленского на место.

