Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.0 комментариев
Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.
Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
По его словам, для сохранения границ власти в Киеве должны были соблюдать Минские соглашения, передает РИА «Новости».
«Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», – сказал Лавров.
Он также напомнил, что в 2022 году в Стамбуле украинская сторона представила принятый Россией документ, согласно которому страна отказывалась от пути вступления в НАТО. Однако позже киевский режим отказался от договора под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона.
«Может быть, они хотят «пересидеть» (президента США) Дональда Трампа», – подчеркнул Лавров.
Ранее Лавров обсудил с ОБСЕ урегулирование кризиса на Украине. Министр указал на игнорирование основных принципов ОБСЕ, которые были согласованы консенсусом, но тем не менее нарушаются. Также Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно только при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.