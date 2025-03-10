В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.0 комментариев
Лавров: Запад должен признать ошибки для сосуществования с Россией
Лавров заявил о зависимости сосуществования с Западом от признания им ошибок
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно лишь при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Новые регионы России» отметил, что будущее сосуществование России с Западом зависит от готовности западных стран признать свои ошибки и отказаться от политики, направленной на стратегическое поражение России.
Как сообщает ТАСС, Лавров подчеркнул, что в вопросах жизнедеятельности Россия должна полагаться на себя и надежных союзников.
Лавров заявил, что хотя новая американская администрация предпринимает шаги в правильном направлении, Москва считает, что текущие усилия недостаточны для преодоления накопившихся проблем и противоречий. «Работа по преодолению этих противоречий по большому счету еще даже не начата», – добавил министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США осознают необходимость перезагрузки отношений с Россией, и это может повлиять на дипломатические подходы обеих стран. В то же время, ответ России на просьбу США требует осторожности, чтобы избежать новых напряженностей. Контингент ЕС на Украине делает невозможным нейтралитет Киева, что добавляет сложности в отношениях между Западом и Россией.