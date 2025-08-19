Tекст: Андрей Резчиков

В ходе прошедших в Белом доме переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским во время публичной части встречи между ними возникло заметное расхождение по вопросу президентских выборов. Зеленский считает возможным проведение голосования только в условиях прекращения боевых действий.

«Нам надо провести работу в парламенте, поскольку во время войны выборы проводить нельзя. Но мы можем обеспечить безопасность. Нам нужно перемирие везде – на поле боя, в воздухе, на море, чтобы у людей была возможность прийти на демократические, открытые, законные выборы», – заявил Зеленский.

На это Трамп заметил: «Вы говорите, у вас нельзя проводить выборы во время войны?.. То есть если мы вступим с кем-то в войну – больше никаких выборов? О, это хорошо. Интересно, что на это скажут фейк-ньюс». Зеленский в ответ сказал, что «вам нравится эта идея».

Срок президентских полномочий Зеленского истек в мае прошлого года. Намеченные на 31 марта 2024 года выборы были отменены на основании введенного Зеленским военного положения, которое регулярно продлевается на 90 дней. Последний раз Верховная рада голосовала по этому вопросу в середине июля – и действует оно до 5 ноября.

Как напоминает политолог Алексей Нечаев, Зеленский должен был уйти с должности, задействовав статьи Конституции Украины 108 и 112 соответственно. Но его решение остаться укладывается в рамки деградации правого поля Украины – в стране в последние годы системно и последовательно нарушались 78% статей конституции.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал, что согласно основному закону Украины, президент избирается на пять лет, а способов продления полномочий не существует даже в условиях военного положения. Таким образом нынешнее украинское руководство нелегитимно, и без проведения выборов переговоры о мире могут оказаться под вопросом.

России при возобновлении переговоров с Киевом нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов. В июне Путин на встрече с представителями иностранных информагентств говорил, что готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским, но «вопрос не в этом, вопрос – кто будет подписывать документы». «Подпись должна стоять легитимных властей, иначе придет следующий и выбросит это все в помойку», – отмечал Путин.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что прежде чем садиться за стол переговоров, Зеленскому стоило бы сперва отменить принятые им законы, дискриминирующие и буквально истребляющие права русскоязычного населения на Украине.

Вопрос будущих выборов волнует западных союзников Киева. Как сообщает Express, Британия может помочь Украине провести выборы, но после завершения конфликта. Избирательные комиссии двух стран подписали соответствующий меморандум. Лондон готов организовать голосования за рубежом, решить вопросы с регулированием финансирования избирательных кампаний и обеспечением безопасности кандидатов.

Эксперты подчеркивают, что легитимность украинских властей – это один из главных вопросов, который нужно решить для заключения полноценного мирного соглашения.

«У Трампа есть мощный рычаг давления на Зеленского, но пока он не актуализирует тему легитимности украинской власти. Однако в любой момент он может начать подыгрывать российской позиции, которая настаивает на необходимости легитимности украинских властей для того, чтобы подписанный с ними договор имел реальную силу, а не оставался просто бумажкой», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

Эксперт подчеркивает, что требование России касательно легитимности украинских властей – безупречно по своей сути: «Любая бумага только тогда считается договором, когда она скреплена подписями легитимно избранных властей. Если подходить к этому вопросу с точки зрения закона, то новая украинская власть со ссылкой на нелегитимность Зеленского может потом отменить мирный договор в любой момент».

По мнению Скачко, проведение президентских и парламентских выборов на Украине может быть сопряжено с подготовкой или вступлением в силу мирного договора: «Кроме того, Зеленскому необходимо отменить свой указ о запрете на любые переговоры с президентом России. Сейчас Зеленский говорит, что хочет встретиться с Путиным. Но на каком основании?».

По мнению экс-депутата Рады Олега Царева, нынешним или новым властям Украины также придется отменять законы о дискриминации канонической УПЦ и русского языка: «А внесение поправок в конституцию потребуются, если Украина признает, что ряд ее бывших регионов переходит под контроль России. Также надо отменять санкционные списки и проводить полную амнистию, в том числе по политическим статьям и для тех, кто был осужден за госизмену».

Эксперты также полагают, что Зеленский в Вашингтоне прежде всего обсуждал личные гарантии безопасности для себя и своего окружения. Но поскольку этот вопрос остается нерешенным, он требует перемирия вместо мира, чтобы с помощью Рады продлевать военное положение и избегать проведения президентских выборов, которые сам наверняка проиграет.

По словам Царева, лучшими гарантиями безопасности Украины будет власть, настроенная на добрососедские отношения с Россией. «Если произойдет смена политического курса, Украина может чувствовать себя в полной безопасности. И даже если кто-то нападет на нее, Россия подставит плечо», – считает собеседник.

При этом насущный вопрос выборов пугает Зеленского, добавляет Царев: «Он знает, что не выиграет их. Поэтому он делает все для того, чтобы война не заканчивалась, цепляясь за придумку о том, что при военном положении проведение выборов невозможно, хотя об этом ничего не говорится в конституции».

По данным Царева, российские и американские делегации на двусторонних переговорах обсуждали вопросы смены власти на Украине путем честных и демократических выборов: «Очевидно, что Зеленского невозможно заставить провести денацификацию. К тому же сейчас в России находится 10 млн формально украинских граждан – пять миллионов дали новые регионы, а еще пять приехали, начиная с 2014 года. У них есть паспорта, и они должны иметь право проголосовать.

Более того, настроения на Украине такие, что за партию войны голосовать не очень-то и хотят».

Собеседник подчеркивает, что в нынешних условиях социология не дает объективных данных о популярности политиков и партий. «Люди просто боятся говорить правду. Зеленский ранее публиковал данные о своем огромном рейтинге, но при этом до 80% респондентов отказывались от участия в этих опросах. Я уже не говорю о том, что политиков, выступающих за мир с Россией, сейчас на Украине нет – они выдавлены за границу, либо сидят в тюрьмах».

Скачко добавляет, что сейчас социологи называют самым популярным политиком бывшего главкома ВСУ и посла Украины в Лондоне Валерия Залужного: «Залужный – тоже военный преступник, поэтому в случае его прихода к власти произойдет замена шила на мыло. Лучшим кандидатом в президенты был бы человек, меньше всего засвеченный в военных преступлениях. Это точно не Петр Порошенко, Кирилл Буданов или Василий Малюк (все трое признаны в России экстремистами) и не Юлия Тимошенко».

О том, что Залужный тайно готовится к президентским выборам, заявила журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу бывшего главкома ВСУ. По данным Ливингстон, в Лондоне уже открыта штаб-квартира Залужного, проводится набор сотрудников. Возглавить штаб может экс-командующий Объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, а его заместителем назначат депутата Рады от партии «Европейская солидарность» Викторию Сюмар.

Что же касается Рады, то на пост спикера парламента в теории мог бы вернуться Дмитрий Разумков. «Однако реальных политиков в стране мало, их можно уместить на одном диване. Все остальные дутые пустышки, как партия «Слуга народа», или волонтеры, подконтрольные офису Зеленского. Более-менее установившиеся партии есть только у Тимошенко и Порошенко», – заключил политолог.