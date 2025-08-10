  • Новость часаБойцы «Юга» уничтожили пункты связи и БПЛА ВСУ в ДНР
    Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    @ Стрингер/РИА Новости

    10 августа 2025, 15:20 Мнение

    Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    Алексей Нечаев

    политолог

    «Зеленский ответил отказом на предложения Трампа пойти на территориальные уступки. По его словам, ответ на этот вопрос кроется в Конституции Украины».

    Когда Зеленский ссылается на Конституцию – он выглядит как браконьер, который внезапно возглавил общество защиты животных.

    Напомню: по состоянию на 2021 год 78% статей Конституции Украины нарушались системно и последовательно. После 2022-го этот показатель стал еще выше.

    Вот лишь некоторые примеры:

    •  Ст. 6 – принцип разделения властей не соблюдается: Рада работает в ручном режиме (голосования по НАБУ и ресурсной сделке с США свежи в памяти), Конституционный и Верховный суды парализованы, а исполнительная власть через СНБО и санкции присвоила себе функции судебной. Результат – офисно-президентская республика во главе с Ермаком.

    •  Ст. 10 – гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка. Тут комментарии излишни.

    •  Ст. 13 – утверждает, что недра принадлежат народу Украины. На деле же Зеленский отчуждает их в рамках ресурсных сделок с Британией и США.

    •  Ст. 17 – запрещает создание и деятельность незаконных вооруженных формирований, а также размещение иностранных баз. Тут тоже навалом вопросов.

    •  Ст. 24 – запрещает дискриминацию по языковому, этническому, политическому и религиозному признаку. Особенно «актуально» для тех, кто слушает не ту музыку, говорит не на том языке и ходит не в ту церковь.

    И это далеко не полный перечень: свежи в памяти примеры лишения гражданства (нередко – единственного), а также максимально грубое нарушение процедур отставки и назначения правительства. Ну и кроме того, еще в мае прошлого года Зеленский должен был покинуть здание на ул. Банковой, задействовав статьи 108 и 112 соответственно.

    Впрочем, есть и более глубокая проблема – сама Конституция в нынешнем виде, с незаконно внесенным туда курсом на вступление Украины в НАТО, вступает в прямое противоречие с двумя системообразующими документами.

    Первый – Декларация о государственном суверенитете, в которой Украина заявила о намерении быть «постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках», а также приняла три неядерных принципа: «не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия».

    Именно эта Декларация стала основой для второго документа – Акта о провозглашении независимости Украины, который, в свою очередь, лег в фундамент Конституции. И как правильно отмечает коллега Юрий Васильев – Россия признавала Украину на «четких, утвержденных вашим же парламентом условиях», которые позже были нарушены.

    Но даже если предположить, что Рада откатит «евроатлантическую поправку» и вернет Конституцию в «нейтральное» состояние – это не отменяет того, что сам Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Путин и Трамп проведут исторический во всех отношениях саммит

    Аляска. Именно там 15 августа пройдет саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая с 2021 года встреча президентов России и США, на которой будет обсуждаться не только Украина, но и другие аспекты запущенных двусторонних отношений. Подробности

    Как японская разведка разжигала русскую революцию

    Ровно 120 лет назад, 9 августа 1905 года, в американском Портсмуте началась конференция, призванная установить мир между Японией и Россией. Российская империя проиграла войну, и помог в этом Японии внутренний враг России – революционеры и сепаратисты. Именно среди них японские спецслужбы и вели в первую очередь свою тайную деятельность. Как всё это происходило и к чему привело в итоге? Подробности

    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства

    На Украине продолжается сдвиг общественного мнения в сторону мирного урегулирования конфликта с Россией. Согласно исследованию Gallup, только 24% населения поддерживают продолжение боевых действий. Однако эта позиция остается доминирующей в публичной сфере – во многом благодаря двум ключевым группам националистов. В чем заключается разница между ними и почему их влияние все еще велико? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

