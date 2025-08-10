«Зеленский ответил отказом на предложения Трампа пойти на территориальные уступки. По его словам, ответ на этот вопрос кроется в Конституции Украины».

Когда Зеленский ссылается на Конституцию – он выглядит как браконьер, который внезапно возглавил общество защиты животных.

Напомню: по состоянию на 2021 год 78% статей Конституции Украины нарушались системно и последовательно. После 2022-го этот показатель стал еще выше.

Вот лишь некоторые примеры:

• Ст. 6 – принцип разделения властей не соблюдается: Рада работает в ручном режиме (голосования по НАБУ и ресурсной сделке с США свежи в памяти), Конституционный и Верховный суды парализованы, а исполнительная власть через СНБО и санкции присвоила себе функции судебной. Результат – офисно-президентская республика во главе с Ермаком.

• Ст. 10 – гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка. Тут комментарии излишни.

• Ст. 13 – утверждает, что недра принадлежат народу Украины. На деле же Зеленский отчуждает их в рамках ресурсных сделок с Британией и США.

• Ст. 17 – запрещает создание и деятельность незаконных вооруженных формирований, а также размещение иностранных баз. Тут тоже навалом вопросов.

• Ст. 24 – запрещает дискриминацию по языковому, этническому, политическому и религиозному признаку. Особенно «актуально» для тех, кто слушает не ту музыку, говорит не на том языке и ходит не в ту церковь.

И это далеко не полный перечень: свежи в памяти примеры лишения гражданства (нередко – единственного), а также максимально грубое нарушение процедур отставки и назначения правительства. Ну и кроме того, еще в мае прошлого года Зеленский должен был покинуть здание на ул. Банковой, задействовав статьи 108 и 112 соответственно.

Впрочем, есть и более глубокая проблема – сама Конституция в нынешнем виде, с незаконно внесенным туда курсом на вступление Украины в НАТО, вступает в прямое противоречие с двумя системообразующими документами.

Первый – Декларация о государственном суверенитете, в которой Украина заявила о намерении быть «постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках», а также приняла три неядерных принципа: «не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия».

Именно эта Декларация стала основой для второго документа – Акта о провозглашении независимости Украины, который, в свою очередь, лег в фундамент Конституции. И как правильно отмечает коллега Юрий Васильев – Россия признавала Украину на «четких, утвержденных вашим же парламентом условиях», которые позже были нарушены.

Но даже если предположить, что Рада откатит «евроатлантическую поправку» и вернет Конституцию в «нейтральное» состояние – это не отменяет того, что сам Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

