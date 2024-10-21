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    ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    @ Софья Сандурская/ТАСС

    21 октября 2024, 11:18 Мнение

    ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

    Алексей Нечаев Алексей Нечаев

    политолог

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    Исход голосования на референдуме в Молдавии был понятен еще на этапе подсчета 80% голосов – его судьбу определила европейская часть молдавской диаспоры и ночная «магия» местного ЦИК. Если учесть ограничения для российской части диаспоры – получаем дистиллят электорального мошенничества.

    Интересно и то, что идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась, несмотря на:

    – адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду;

    – прямое участие в кампании европолитиков разного калибра, включая Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Урсулы фон дер Ляйен;

    – 100-процентный контроль над ЦИК со стороны зарубежных НКО и посольств (перечень «акционеров» есть на главной странице сайта ЦИК, они не стесняются).

    Посмотрим, конечно, чем завершатся выборы в Грузии в грядущие выходные, но тренд понятен. Также понятен (просматривается, по крайней мере) подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

    Напомню, что в 2019 году ЕС и США поддержали решение ЦИК Украины не открывать избирательные участки в России – иначе миллионы граждан Украины повлияли бы как минимум на результаты 1-го тура президентских выборов.

    Теперь же ситуация будет совершенно иной: европейская и американская часть диаспоры станут серьезным фактором на выборах в силу своей многочисленности, и с их помощью Запад будет корректировать результаты голосования в нужную для них сторону – модель «обкатана» в Молдавии.

    России это тоже следует учесть. Если Брюссель и Вашингтон продолжат считать избирателей, проживающих в Донбассе и Новороссии, гражданами Украины – так пусть дадут им высказаться на избирательных участках. Это же касается нескольких миллионов беженцев с Украины, которые переехали в Россию после 2014 года. Тогда их электоральный вес будет сопоставим с «евро- и амероукраинцами».

    А ежели нет, тогда и общую легитимность выборов можно поставить под сомнение и отказать «избранным властям» в праве подписи каких-либо значимых военно-политических документов. Ну а как иначе?

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