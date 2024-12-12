Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.15 комментариев
Генассамблея ООН потребовала прекратить огонь в секторе Газа
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекратить огонь в секторе Газа
Большинство стран Генассамблеи ООН поддержали резолюцию, в которой ГА требует прекратить огонь в секторе Газа и освободить заложников, сообщают информационные агентства.
В документе содержится требование о «немедленном, безусловном и постоянном» прекращении огня и «немедленном и безусловном» освобождении заложников. За резолюцию проголосовали 158 государств, против – девять, 13 стран воздержались, передает РИА «Новости».
В документе говорится о необходимости предоставить жителям сектора Газа доступ к основным услугам и гуманитарной помощи, а также отвергаются «любые попытки морить палестинцев голодом».
Резолюция не имеет юридически обязывающей силой. Год назад ГА ООН уже принимала похожую резолюцию.
Кроме того, ГА ООН приняла резолюцию, в которой заявила о поддержке Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и выразила сожаление в связи с законопроектами Израиля о запрете работы агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль уведомил ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР, обвиняя его в связях с ХАМАС. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возможных разрушительных последствиях запрета Израилем деятельности этого агентства.