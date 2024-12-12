Генассамблея ООН потребовала прекратить огонь в секторе Газа

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекратить огонь в секторе Газа

Tекст: Антон Антонов

В документе содержится требование о «немедленном, безусловном и постоянном» прекращении огня и «немедленном и безусловном» освобождении заложников. За резолюцию проголосовали 158 государств, против – девять, 13 стран воздержались, передает РИА «Новости».

В документе говорится о необходимости предоставить жителям сектора Газа доступ к основным услугам и гуманитарной помощи, а также отвергаются «любые попытки морить палестинцев голодом».

Резолюция не имеет юридически обязывающей силой. Год назад ГА ООН уже принимала похожую резолюцию.

Кроме того, ГА ООН приняла резолюцию, в которой заявила о поддержке Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и выразила сожаление в связи с законопроектами Израиля о запрете работы агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль уведомил ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР, обвиняя его в связях с ХАМАС. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возможных разрушительных последствиях запрета Израилем деятельности этого агентства.