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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

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    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда под либерально-демократическими силами по всему миру шатается кресло, тут же начинается вой про угрозу демократии, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

    2 комментария
    12 декабря 2024, 06:10 • Новости дня

    Генассамблея ООН потребовала прекратить огонь в секторе Газа

    Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекратить огонь в секторе Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство стран Генассамблеи ООН поддержали резолюцию, в которой ГА требует прекратить огонь в секторе Газа и освободить заложников, сообщают информационные агентства.

    В документе содержится требование о «немедленном, безусловном и постоянном» прекращении огня и «немедленном и безусловном» освобождении заложников. За резолюцию проголосовали 158 государств, против – девять, 13 стран воздержались, передает РИА «Новости».

    В документе говорится о необходимости предоставить жителям сектора Газа доступ к основным услугам и гуманитарной помощи, а также отвергаются «любые попытки морить палестинцев голодом».

    Резолюция не имеет юридически обязывающей силой. Год назад ГА ООН уже принимала похожую резолюцию.

    Кроме того, ГА ООН приняла резолюцию, в которой заявила о поддержке Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и выразила сожаление в связи с законопроектами Израиля о запрете работы агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль уведомил ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР, обвиняя его в связях с ХАМАС. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возможных разрушительных последствиях запрета Израилем деятельности этого агентства.

    10 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Израильские танки подошли к Дамаску
    Израильские танки подошли к Дамаску
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия продвинулась на юг провинции Дамаск, заняв поселение Хинех в 50 км от столицы Сирии, согласно публикации сирийской газеты «Аль-Ватан». Кроме того, арабский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Передвижения израильских войск на юге провинции Дамаск были зафиксированы сирийской газетой «Аль-Ватан», передает РИА «Новости». Согласно информации, израильские силы появились ближе к границе с Ливаном и заняли стратегически важное поселение Хинех, расположенное в 50 км от Дамаска.

    В публикации отмечается, что израильская армия также достигла подножия Хан эль-Шейх в районе Катна, который примыкает к ливанской управе Рашайя. Эти действия могут быть частью более широкой военной операции или ответом на недавние события в регионе.

    Власти Сирии пока не сделали официальных заявлений относительно этих передвижений израильских сил на их территории. Тем не менее подобные операции вызывают напряженность в регионе и могут повлиять на дальнейшую эскалацию конфликта.

    Кроме того, как сообщает Al Mayadeen, израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана, за пределами буферной зоны, куда ранее перебросили подразделения ЦАХАЛ.

    Накануне Израиль временно разместил Армию обороны на территории Сирии для обеспечения безопасности своих граждан. Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в ходе операции в Сирии. За два дня Израиль атаковал более 250 целей на сирийской территории, продолжая военные действия.

    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля.

    Сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в своих интересах. На закрытых консультациях члены СБ ООН обсудили необходимость разработки документа по ситуации в Сирии, его публикация ожидается в ближайшее время, сообщил представитель России при ООН Василий Небензя.

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    9 декабря 2024, 21:59 • Новости дня
    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля
    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул важность сохранения контроля над Голанскими высотами, заявив, что они навсегда останутся частью Израиля.

    Нетаньяху на пресс-конференции заявил о намерении навсегда сохранить Голанские высоты под контролем еврейского государства, передает ТАСС. Он отметил важность присутствия Израиля на этой территории для обеспечения безопасности.

    «Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля», – сказал Нетаньяху.

    Напомним, израильские силы начали создание дополнительной зоны безопасности на сирийской стороне горного массива Хермон на Голанских высотах.

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    11 декабря 2024, 19:19 • Видео
    Войну в Сирии продолжил Израиль

    Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

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    9 декабря 2024, 23:15 • Новости дня
    Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии

    Израиль нанес удары по авиабазам Сирии, уничтожив инфраструктуру и десятки истребителей

    Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    ВВС Израиля атаковали крупнейшие сирийские авиабазы, разрушив инфраструктуру и уничтожив десятки вертолетов и истребителей, сообщает телеканал Al Arabiya.

    Израильские военные совершили авиаудары по крупнейшим авиабазам Сирии. По словам источников канала, в результате атак были уничтожены инфраструктура баз, а также десятки вертолетов и истребителей, передает ТАСС.

    По имеющейся информации, ЦАХАЛ также нанесли серию ударов по штабу полка сил специального назначения в городе Эль-Камышлы провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Информация о жертвах обстрела не приводилась.

    Вместе с тем официальный представитель МИД Ирана, Эсмаил Багаи, осудил действия Израиля, назвав их вопиющим нарушением Устава ООН. В официальном заявлении иранского внешнеполитического ведомства говорится: «Багаи осудил военное вторжение сионистского режима на сирийскую территорию в условиях, когда народ Сирии сталкивается с изменениями, вызванными сменой режима».

    Иран призвал ООН принять меры, чтобы остановить действия Израиля на сирийской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль временно ввел войска в Сирию для обеспечения безопасности в регионе, что подтвердил министр иностранных дел Гидеон Саар.

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    9 декабря 2024, 11:24 • Новости дня
    WSJ: Сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Асада
    WSJ: Сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Асада
    @ РИА Новости

    Сирийский президент Башар Асад покинул страну после передачи его окружением власти повстанцам, иранские силы отказали Асаду в просьбах вмешаться в стремительно ухудшающуюся ситуацию, пишет The Wall Street Journal.

    После падения Алеппо Башар Асад пытался заручиться поддержкой России и Ирана для укрепления своих военных сил. Россия провела авианалеты, но их интенсивность быстро снизилась. Иран заявил, что его помощь будет ограниченной. Иранские власти обвинили Асада в неподготовленности к нападению повстанцев и отказались отправить подкрепление из-за угрозы израильских ударов, пишет The Wall Street Journal.

    Сирийские источники WSJ сообщили, что Иран приказал своим силам, включая Корпус стражей исламской революции и связанные с ним ополчения, не вмешиваться в конфликт. Иран организовал безопасный выход своих сотрудников и заключил сделку о мирной передаче территорий мятежникам.

    Национальные силы безопасности Сирии в субботу распорядились о мирной передаче власти повстанцам, не сообщив об этом Асаду, и вскоре он был отправлен в Россию, заявляет WSJ. В воскресенье Джавлани прибыл в Дамаск и встретился с жителями у мечети VIII века, приветствуя захват власти как историческое событие. «Мы полны решимости продолжить путь, который начал сирийский народ в 2011 году», – заявил он толпе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «эра Асадов» подошла к концу, и вооруженная оппозиция Сирии установила контроль над Дамаском, прервав многолетний период правления. Израильские силы намерены создать дополнительную зону безопасности на сирийской стороне горы Хермон для нейтрализации угроз. Сирийская оппозиция объявила о полной потере контроля правительством Асада над провинцией Латакия, включая Тартус и Джеблу, при этом работа российских военных баз не нарушена. Российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.

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    9 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Оппозиция поручила аль-Баширу сформировать новое правительство Сирии

    Вооруженная оппозиция поручила Мухаммеду аль-Баширу создать переходное правительство Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженная оппозиция, захватившая Дамаск, поручила Мухаммеду аль-Баширу формировать новый кабинет министров, чтобы управлять Сирией в переходный период после ухода Башара Асада.

    Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что вооруженная оппозиция, пришедшая к власти в Дамаске, поручила сирийскому политику Мухаммеду аль-Баширу сформировать переходное правительство Сирии. Это решение было принято в контексте недавних событий, когда оппозиционные силы захватили несколько крупных городов и вошли в столицу.

    Ранее Le Figaro информировала, что на роль главы переходного правительства рассматривался бывший премьер-министр Рияд Хиджаб. Однако решение было изменено в пользу аль-Башира, что может свидетельствовать о новых политических приоритетах вооруженной оппозиции.

    Наступление оппозиции началось 27 ноября и к 7 декабря завершилось успешным захватом городов Алеппо, Хама, Дераа и Хомс. Уже 8 декабря сирийские правительственные силы покинули Дамаск, а Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности к мирной передаче власти, что было подтверждено в заявлении МИД РФ.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




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    17 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда отметил, что для новых властей Сирии важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Город Дамаск в Сирии вернулся к обычной жизни после прекращения стрельбы, магазины и базары снова открыты, а улицы освободились от вооруженных людей. Новые власти Сирии, пришедшие к власти в Дамаске, не планируют вводить запреты на ношение определенной одежды для женщин, стремясь уважать личные права каждого гражданина.

    Коментарии (4)
    10 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Арабские страны выступили против действий Израиля в Сирии

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выступили против действий Израиля в Сирии

    Арабские страны выступили против действий Израиля в Сирии
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили возмущение израильским захватом земель в Сирии, назвав это опасным развитием событий и нарушением международного права.

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили резкое осуждение в адрес Израиля за захват земель в Сирии возле оккупированных Голанских высот. Эти действия Израиля последовали после свержения правительства Башара Асада оппозицией, сообщает Al Jazeera.

    Министерство иностранных дел Катара заявило, что вторжение Израиля является «опасным развитием событий и вопиющим нарушением суверенитета и единства Сирии». Саудовская Аравия также осудила израильскую политику, подчеркнув, что она угрожает стабильности региона и нарушает международное право. В Эр-Рияде призвали международное сообщество осудить действия Израиля.

    Ирак присоединился к осуждению, заявив о «грубом нарушении международного права» со стороны Израиля и призвав Совет Безопасности ООН предпринять меры для прекращения агрессии. Представитель иранского МИД также охарактеризовал эти действия как «нарушение» устава ООН.

    Израильские военные продолжают наносить удары по Сирии, среди них атаки на три авиабазы, включая объекты в Дамаске и Латакии. Согласно сообщениям, Израиль осуществил более ста авиарейдов после падения режима Асада.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты останутся под контролем Израиля, поблагодарив Дональда Трампа за признание израильского суверенитета над этой территорией.

    Во вторник утром израильские войска продвинулись на юг провинции Дамаск и заняли поселение Хинех, находящееся в 50 км от столицы Сирии. Израильские танки также заметили в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Между тем аналитики и дипломаты предполагают, что свержение Башара Асада может привести к усилению исламистских группировок в Сирии из-за вакуума власти.

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    10 декабря 2024, 00:35 • Новости дня
    Сирия призвала ООН остановить агрессию Израиля

    Постпред Сирии при ООН призвал Совбез остановить израильскую агрессию

    Tекст: Максим Попов

    Сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в стране в своих интересах.

    Сирия направила официальные обращения в Совет Безопасности ООН и к генеральному секретарю Антониу Гутеррешу с требованием остановить агрессивные действия Израиля, сообщает ТАСС. Постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак заявил, что Израиль использует сложную ситуацию в Сирии для осуществления нападений.

    «Сегодня по поручению сирийского правительства мы направили идентичные письма генеральному секретарю Совета Безопасности, осуждая это израильское нападение, призывая ООН и Совет Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности и прекратить израильские нападения на Сирию, не позволить Израилю извлечь выгоду из переходного периода, который сирийцы сейчас осуществляют в своей стране», – подчеркнул ад-Дахак.

    Сирийский дипломат также указал на необходимость международного вмешательства для предотвращения дальнейших атак и обеспечения стабильности в регионе. Он отметил, что текущая ситуация в Сирии требует ответственности со стороны мирового сообщества для защиты суверенитета страны и ее граждан.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС атаковали крупнейшие сирийские авиабазы, разрушив инфраструктуру и уничтожив десятки вертолетов и истребителей.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




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    17 комментариев

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    10 декабря 2024, 23:22 • Новости дня
    Турция обвинила Израиль в угрозе будущему Сирии

    Турция осудила действия Израиля на сирийской территории

    Турция обвинила Израиль в угрозе будущему Сирии
    @ Thanassis Stavrakis/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой Израиля, обвинив его в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии, и выразил поддержку сирийскому народу.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль своими действиями угрожает будущему Сирии. В своем выступлении на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции он подчеркнул, что действия Израиля на сирийской территории подрывают суверенитет государства, передает РИА «Новости».

    Фидан отметил, что когда международное сообщество оставило Сирию без поддержки, Турция стала единственной страной, которая встала на защиту сирийского народа. Теперь, по его словам, сирийцы могут вернуться в свою страну, а Турция готова работать со всеми сторонами для создания мирной Сирии, свободной от терроризма и дискриминации.

    Министр осудил Израиль за «оккупационный менталитет» и подчеркнул, что израильская агрессия и беззаконие продолжаются. «Мы всегда будем рядом с нашими сирийскими братьями и сестрами», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара поддержит создание инклюзивного сирийского правительства. Он выразил надежду на мир и стабильность в Сирии и отметил, что Турция поможет сирийцам восстановить страну.

    Коментарии (12)
    10 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Сирийская оппозиция решила вывести боевые подразделения из городов
    Сирийская оппозиция решила вывести боевые подразделения из городов
    @ BILAL AL HAMMOUD/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство сирийской вооруженной оппозиции приказало своим бойцам отступить, заменив их полицией и силами безопасности, которые связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), сообщает Reuters.

    Как передает ТАСС, агентство Reuters сообщило, что руководство вооруженной оппозиции в Сирии приняло решение о выводе своих бойцов из занятых городов. Вместо них на места будут направлены полицейские и силы безопасности. Эти подразделения связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», деятельность которой признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда.

    Отмечается, что данное решение связано с необходимостью поддержания порядка на контролируемых ранее территориях. Однако Reuters не приводит дополнительных подробностей о причине такого решения и его ожидаемых последствиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран G7 намерены призвать оппозиционные силы в Сирии к уважению прав всех граждан и подчеркнуть важность безопасного возвращения сирийцев домой после ухода Башара Асада с поста президента.

    Анкара поддержит создание инклюзивного сирийского правительства, и президент Турции Тайип Эрдоган указал на важность мирного урегулирования в стране.

    Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии, и появились сообщения о танках ЦАХАЛ в 20 километрах от Дамаска, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «навечно» сохранит контроль над Голанскими высотами, что вызвало осуждение со стороны ведущих стран арабского мира.


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    9 декабря 2024, 22:43 • Новости дня
    Госдеп призвал сирийцев решить судьбу российских баз в Сирии

    Госдеп США ожидает, что сирийцы решат судьбу российских военных баз

    Tекст: Максим Попов

    Судьбу российских военных баз на сирийской территории должен решить народ Сирии, заявил представитель Госдепартамента США на фоне масштабного наступления оппозиции, которое привело к захвату крупных городов и бегству президента Башара Асада в Москву.

    Миллер заявил, что судьба российских военных баз на территории Сирии должна быть решена сирийским народом, а не США, сообщает ТАСС. По словам Миллера, США не располагают информацией о статусе этих баз и о том, какие действия может предпринять в отношении них нынешний сирийский режим.

    Представитель Госдепа отметил, что позиция США заключается в том, что именно сирийский народ должен принимать окончательное решение по этим объектам. «Что касается позиции Соединенных Штатов по этим объектам, то в конечном итоге это решение должен принять сирийский народ, а не народ Соединенных Штатов», – подчеркнул он.

    27 ноября оппозиционные силы начали масштабное наступление на позиции правительственных войск в провинциях Алеппо и Идлиб. По состоянию на вечер 7 декабря оппозиция захватила несколько крупных городов, включая Алеппо, Хаму и Хомс. В воскресенье силы оппозиции вошли в Дамаск, что привело к отступлению сирийской армии и отставке президента Башара Асада.

    До этого сообщалось, что оппозиция Сирии решила создать единое военное управление. Ранее представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда отметил, что для новых властей Сирии крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией. В Кремле сообщили, что российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.

    Коментарии (10)
    11 декабря 2024, 01:32 • Новости дня
    Оппозиция захватила город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии

    Сирийская оппозиция установила контроль над Дейр-эз-Зором

    Tекст: Максим Попов

    Сирийская вооруженная оппозиция объявила о полном контроле над Дейр-эз-Зором, ключевым городом на северо-востоке страны, сообщило «Аль-Ватан».

    По информации издания, вооруженная оппозиция в Сирии заявила о взятии под контроль города Дейр-эз-Зор. Это произошло после интенсивных боев и отступления правительственных сил, передает РИА «Новости».

    «Наши силы взяли полный контроль над городом Дейр-эз-Зор», – говорится в сообщении командования.

    Журналисты отметили, что в настоящее время оппозиционные отряды продвигаются вглубь города, укрепляя свои позиции и создавая блокпосты. Захват Дейр-эз-Зора может существенно изменить динамику вооруженного конфликта в регионе.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря руководство сирийской оппозиции приказало своим бойцам отступить из занятых городов, включая Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, заменив их полицией и силами безопасности, которые связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). До этого в Дамаске, Латакии и Тартусе ввели комендантский час.

    Коментарии (4)
    10 декабря 2024, 10:55 • Новости дня
    The Wall Street Journal: Свержение Асада стало стратегическим крахом для Ирана
    The Wall Street Journal: Свержение Асада стало стратегическим крахом для Ирана
    @ ZUMA Press/Xinhua/Global Look Press

    Падение режима Башара Асада в Сирии стало стратегическим ударом для Ирана, вынуждая страну переосмыслить свою оборонную политику и усиливать ядерную программу на фоне возрастающей угрозы от Израиля и возвращения Дональда Трампа к власти в США, отмечает The Wall Street Journal.

    Иран понес серьезный стратегический удар с уходом Башара Асада, сообщает The Wall Street Journal. Десятилетиями Тегеран строил сеть союзов с правительствами и ополченцами по всему Ближнему Востоку, что позволяло ему влиять на региональную политику и военную обстановку. Однако уход Асада угрожает этой стратегии и вынуждает Иран пересматривать свою национальную безопасность.

    События, начавшиеся с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, привели к значительным изменениям в региональной безопасности Ирана. Израиль уничтожил основные силы ХАМАС, а также большую часть руководства «Хезболлы», главного союзника Ирана. Это оставило Иран без значительной части его «передовой обороны», как отметил Али Ваз, директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе.

    Сирия служила Ирану единственным государственным союзником в регионе и обеспечивала наземный доступ к «Хезболле». После утраты этого важного звена Ирану придется сосредоточить внимание на Ираке, который уже давно служит для него экономическим и военным плацдармом. В то время как в Сирии новые лидеры вряд ли будут столь же поддерживать Иран, как это делал Асад, Иран надеется сохранить свое влияние в регионе.

    Экономические последствия потери Сирии также значительны: в 2023 году Сирия импортировала из Ирана почти 40 млн баррелей нефти. Это увеличивает финансовый долг Сирии перед Ираном до десятков миллиардов долларов. Для «Хезболлы» Сирия была финансовой артерией, обеспечивающей поставки нефти и других товаров.

    Несмотря на сложившиеся обстоятельства, Иран остается значимой военной силой с более чем 100 тыс. бойцов милиции по всему региону и значительным числом собственных элитных войск, отмечает WSJ.

    Находясь во власти, Башар Асад отклонил предложение США, полученное через ОАЭ, о снятии санкций в обмен на прекращение снабжения «Хезболлы» по суше из Ирана.

    Накануне стало известно что Иран наладил прямую связь с лидерами сирийской оппозиции, захватившей власть в Дамаске, чтобы избежать напряженности в отношениях.

    Падение Дамаска и «обрушение режима Башара Асада» вывели Турцию на ведущие позиции в сирийском кризисе, отмечают западные СМИ.

    Коментарии (3)
    9 декабря 2024, 20:47 • Новости дня
    Эксперты: Никаких планов по Сирии у США сейчас нет

    Американисты рассказали о традиционных интересах Вашингтона в Сирии

    Эксперты: Никаких планов по Сирии у США сейчас нет
    @ Omar Sanadiki/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Администрация Джо Байдена не станет серьезно вовлекаться в события в Сирии. Обратное возможно лишь в том случае, если ситуация для поддерживаемых ими курдов станет критической. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Григорий Ярыгин и Дмитрий Дробницкий. Ранее сирийская оппозиция заверила США, что не допустит присоединения к ним «Исламского государства» (запрещено в России).

    «У действующей администрации Белого дома никаких планов по Сирии уже нет. А у Дональда Трампа их пока нет, поскольку сейчас нет понимания, с кем в итоге придется иметь дело. При этом США заинтересованы сохранить свое присутствие на востоке Сирии», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    Каким именно будет это присутствие и возможно ли его сокращение – тоже дискуссионный вопрос, над которым задумались в США. «Возможно, они решат ограничиться контролем над нефтяными месторождениями», – допускает аналитик.

    «Как бы то ни было, ситуация в Сирии турбулентная, ставка внешних игроков на сохранения баланса сил не сыграла. Конечно, каких-то лидеров победившей оппозиции власти США знают, но нельзя сказать, что Вашингтон имеет на них существенное влияние. К тому же различные группировки могут начать борьбу друг с другом за власть внутри страны», – продолжил собеседник.

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    Американист Григорий Ярыгин также не ожидает серьезного вовлечения США в события в Сирии, но с некоторыми оговорками: если ситуация для поддерживаемых ими курдов станет критической, тогда администрация Джо Байдена усилит их поддержку в противостоянии с сирийской оппозицией и турецкими прокси.

    Будущая администрация Дональда Трампа также не станет проявлять активность в Сирии. «Для Трампа приоритетом остается поддержка Израиля. В интересах Тель-Авива ослабление Сирии. Поэтому Пентагон, скорее всего, оружие сирийцам поставлять не будет. А ЦРУ там и так всегда присутствует», – уточнил собеседник.

    Эксперт также напомнил, что США в Сирии традиционно поддерживают курдов, которые контролируют нефтеносные районы страны. И это не может не беспокоить Турцию. «Все это в долгосрочной перспективе создает нестабильность не только для Сирии, но и для Турции», – заключил Ярыгин.

    Ранее стало известно о том, что США отправили просьбы через Турцию к сирийской оппозиции, чтобы не допустить присоединения к ее операциям «Исламского государства», передает РИА «Новости». Группировки дали ответ с заверениями, что они не намерены позволять ИГ стать частью их движения. Сообщения передавались через дипломатические, разведывательные и военные каналы.

    При этом США продолжают оказывать разведывательную поддержку курдским формированиям в их стремлении установить контроль над территориями на востоке Сирии. Также обсуждается возможность более тесного взаимодействия США с сирийской вооруженной оппозицией. Отмечается, что администрация Джо Байдена может общаться с представителями группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), но американские власти не могут оказывать ей материальную поддержку.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как крах Асада повлияет на Россию и Ближний Восток.

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    9 декабря 2024, 13:39 • Новости дня
    Песков: События в Сирии удивили весь мир

    Песков заявил, что события в Сирии удивили весь мир и Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Произошедшее в Сирии удивило не только Россию, но и весь мир, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация в Сирии и ослабление поддержки Башара Асада со стороны сирийских силовиков вызвала удивление не только у Москвы, но и у международного сообщества, передает ТАСС.

    Песков также обратил внимание на высокий конфликтный потенциал в мире, который требует особого внимания, в том числе и со стороны России. Он подчеркнул, что международная ситуация стала очень турбулентной, особенно в контексте ситуации на Украине и обострения на Ближнем Востоке. Песков добавил, что Россия внимательно следит за этими процессами и продолжает диалог с ключевыми странами региона, включая Турцию.

    «Мы находимся в диалоге с Анкарой и другими региональными государствами, в том числе по сирийским делам. Действительно в Сирии сейчас идет очень непростой период, <…> связанный с нестабильностью», – заявил пресс-секретарь президента России.

    Песков заверил, что несмотря на трудности, Москва продолжает обсуждать важные вопросы в рамках международных консультаций. По его словам, Астанинский формат продолжает оставаться платформой для политических консультаций и обмена мнениями между Россией, Ираном и Турцией, а также другими заинтересованными сторонами, включая представителей ООН и стран-наблюдателей.

    Сирийский президент Башар Асад покинул страну после передачи его окружением власти повстанцам. Иранские силы отказались вмешаться в ухудшающуюся ситуацию.

    Газета ВЗГЛЯД рассматривала, как крах Асада повлияет на Россию и Ближний Восток.

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    10 декабря 2024, 07:10 • Новости дня
    Небензя в шутку предложил США помощь в поиске лидера ХТШ

    Небензя в шутку предложил США выдать за награду информацию о лидере ХТШ

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил США в шутку за обещанные Вашингтоном 10 млн долларов предоставить информацию о лидере запрещенной ХТШ Ахмеде аш-Шараа, которого Госдепартамент признал террористом и разыскивает.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с шутливым предложением к Соединенным Штатам, обещавшим вознаграждение за информацию о лидере группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (запрещена в России и признана террористической организацией) Ахмеде аш-Шараа.

    Ранее американский Госдепартамент объявил вознаграждение в размере 10 млн долларов за помощь в задержании аш-Шараа, известного как Абу Мухаммед аль-Джулани, передает ТАСС.

    «Я сказал американцам: дайте нам эти 10 млн, мы знаем, как вам помочь, и даже укажем, где он может скрываться», – в шутливой форме заявил Небензя в ходе закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

    Члены СБ ООН на закрытых консультациях обсудили необходимость разработки документа по ситуации в Сирии, который планируют опубликовать в ближайшее время.

    Газета ВЗГЛЯД также писала подробности о новом лидере сирийской вооруженной оппозиции Ахмеде аш-Шараа, известном как Абу Мухаммед аль-Джулани.

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