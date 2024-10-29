Гутерриш предупредил о последствиях запрета агентства ООН в Израиле

Гутерриш счел запрет Израиля на деятельность БАПОР угрозой для беженцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запрет Израиля на деятельность Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам (БАПОР) может иметь критически негативные последствия, сообщает «Интерфакс».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что такие действия Израиля приведут к разрушительным последствиям для палестинских беженцев на оккупированной территории, что, по его мнению, неприемлемо.

В заявлении, опубликованном на сайте ООН, Гутерриш отметил, что БАПОР является незаменимой организацией, предоставляющей жизненно важную помощь палестинским беженцам. «Применение этих законов может иметь разрушительные последствия для палестинских беженцев на оккупированной палестинской территории, что неприемлемо», – заявил Гутерриш. Он подчеркнул, что альтернатив этой организации нет.

Генсек ООН призвал Израиль соблюдать свои обязательства по Уставу ООН и международному праву, включая гуманитарные нормы. Он отметил, что национальное законодательство не может отменить международные обязательства. По его мнению, запрет на деятельность БАПОР негативно скажется на израильско-палестинском урегулировании и подорвет мир и безопасность в регионе.

С аналогичной критикой выступили и власти США, подчеркнув необходимость уважать международные обязательства и продолжать поддержку для палестинских беженцев, что также служит стабильности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, в результате чего погибли более 80 человек, включая женщин и детей, а также проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан. В Газе ракета Израиля попала в грузовик БАПОР, в результате чего погиб сотрудник агентства. Израильские военные задержали медика Красного Полумесяца в Наблусе.