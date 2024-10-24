Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.0 комментариев
ООН: сотрудник БАПОР погиб в Газе от израильской ракеты
Сотрудник БАПОР погиб при ударе израильской ракеты по грузовику в Газе
В Газе ракета Израиля попала в грузовик БАПОР, в результате чего погиб сотрудник агентства.
Как сообщает ТАСС, сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) стал жертвой удара израильской ракеты, поразившей грузовик агентства в городе Дейр-аль-Балах. В сообщении ООН говорится, что ракета попала по автомобилю БАПОР, что привело к гибели одного из сотрудников.
Ранее, в сентябре, шесть сотрудников агентства погибли в результате двух авиаударов, которые задели школу и ее окрестности в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа.
Напряженность в регионе резко обострилась после того, как 7 октября 2023 года вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля. Это сопровождалось нападениями на жителей приграничных поселений и захватом более 240 заложников. В ответ на это Израиль начал военную операцию в секторе Газа, нацеленную на уничтожение структур ХАМАС и освобождение заложников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Израиля задержали медика из бригады скорой помощи Красного Полумесяца в населенном пункте Бейта на Западном берегу реки Иордан, где проходили столкновения, но позже его освободили.
Палестинское общество Красного Полумесяца заявляло, что медики находились на месте для наблюдения за продолжающимися столкновениями.
При этом израильская армия подтвердила смерть главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина, который считался основным претендентом на пост генсека ливанской шиитской организации.
На фоне этого мировые цены на нефть в начале новой недели умеренно растут, с декабрьскими фьючерсами на марку Brent поднявшимися на 0,57% до 73,48 доллара за баррель, а также с фьючерсами на нефть марки WTI, которые выросли на 0,74% до 69,2 доллара.