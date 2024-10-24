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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

    4 комментария
    24 октября 2024, 04:32 • Новости дня

    ООН: сотрудник БАПОР погиб в Газе от израильской ракеты

    Сотрудник БАПОР погиб при ударе израильской ракеты по грузовику в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Газе ракета Израиля попала в грузовик БАПОР, в результате чего погиб сотрудник агентства.

    Как сообщает ТАСС, сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) стал жертвой удара израильской ракеты, поразившей грузовик агентства в городе Дейр-аль-Балах. В сообщении ООН говорится, что ракета попала по автомобилю БАПОР, что привело к гибели одного из сотрудников.

    Ранее, в сентябре, шесть сотрудников агентства погибли в результате двух авиаударов, которые задели школу и ее окрестности в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа.

    Напряженность в регионе резко обострилась после того, как 7 октября 2023 года вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля. Это сопровождалось нападениями на жителей приграничных поселений и захватом более 240 заложников. В ответ на это Израиль начал военную операцию в секторе Газа, нацеленную на уничтожение структур ХАМАС и освобождение заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Израиля задержали медика из бригады скорой помощи Красного Полумесяца в населенном пункте Бейта на Западном берегу реки Иордан, где проходили столкновения, но позже его освободили.

    Палестинское общество Красного Полумесяца заявляло, что медики находились на месте для наблюдения за продолжающимися столкновениями.

    При этом израильская армия подтвердила смерть главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина, который считался основным претендентом на пост генсека ливанской шиитской организации.

    На фоне этого мировые цены на нефть в начале новой недели умеренно растут, с декабрьскими фьючерсами на марку Brent поднявшимися на 0,57% до 73,48 доллара за баррель, а также с фьючерсами на нефть марки WTI, которые выросли на 0,74% до 69,2 доллара.

    23 октября 2024, 06:26 • Новости дня
    Гутерриш прибыл в Казань
    Гутерриш прибыл в Казань
    @ gossov.tatarstan.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Казань на саммит БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщил парламент Татарстана.

    В аэропорту Гутерриша встречал председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшин, сообщается на сайте парламента.

    Напомним, министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН, который в июне отменил визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, принять участие в саммите БРИКС. В Казани запланирована встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН.

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    22 октября 2024, 04:26 • Новости дня
    Небензя заявил о неприемлемости для России членства Украины в НАТО

    Небензя назвал членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемым для России

    Небензя заявил о неприемлемости для России членства Украины в НАТО
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Угроза безопасности России не может быть устранена без демилитаризации и денацификации Украины, также для Москвы абсолютно неприемлемо членство Украины в НАТО, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на созванном по запросу западных стран заседании Совета Безопасности ООН напомнил, что 17 октября украинский лидер Владимир Зеленский «в духе заядлого шантажиста заявил о намерении создать ядерное оружие, если его страну не возьмут в НАТО», то есть объявил о готовности Киева нарушить международные обязательства, передает ТАСС.

    Небензя заявил, что «все международное сообщество должно самым решительным образом осудить эти безответственные заявления», но со стороны США и их союзников «никакой публичной реакции» не было, что «лишь подтверждает их потворствование любым авантюрам и преступлениям киевского режима».

    Небензя указал, что заявления Зеленского доказывают правильность решения России о проведении спецоперации. Он заявил о необходимости демилитаризации и денацификации Украины для обеспечения безопасности России.

    «Членство Украины в НАТО в любом территориальном виде в Североатлантическом альянсе для России абсолютно неприемлемо и не может быть частью каких-либо мирных планов и посреднических инициатив», – отметил дипломат.

    Он сказал, что действия Зеленского, включая так называемую «курскую авантюру», демонстрируют его неспособность как полководца. По мнению Небензи, Зеленский готов жертвовать страной в интересах Запада. Небензя подчеркнул, что Зеленский намерен распродать природные богатства Украины и использовать ее граждан «в будущем для охраны безопасности Европы вместо американских войск».

    «Просроченный украинский президент, терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на втягивание НАТО в прямой и не опосредованный конфликт с ядерной державой«, – подчеркнул он.

    Небензя также обвинил Запад в попытках «искусственно поддерживать на плаву украинскую тематику в Совете Безопасности, демонстрируя таким образом на публику поддержку своему стремительно банкротящемуся антироссийскому проекту на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие.

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    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

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    22 октября 2024, 14:38 • Новости дня
    МИД Украины раскритиковал Гутерриша за визит на саммит БРИКС

    МИД Украины выразил недовольство решением Гутерриша посетить саммит БРИКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани вместо участия в конференции по Украине в июне.

    В заявлении украинского ведомства говорится, что выбор Гутерриша «неправильный», не способствует делу мира и подрывает репутацию ООН, передает РИА «Новости».

    Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин ранее сообщил, что Гутерриш подтвердил участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. В ходе мероприятия также запланирована встреча президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ООН. На встрече будут обсуждаться деятельность ООН и актуальные международные вопросы, включая ближневосточный кризис и ситуацию на Украине.

    Напомним,  в июне Гутерриш отменил свой визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, так как у него были планы на другие мероприятия.

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    23 октября 2024, 10:21 • Новости дня
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала недовольство Киева визитом генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани, заявив, что украинская сторона не имеет права диктовать условия ООН.

    По ее словам, киевский режим не имеет права диктовать волю Организации Объединенных Наций, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что участие генсека в подобных мероприятиях абсолютно законно и является его правом. Она отметила, что для украинской стороны приезд Гутерриша стал поводом для истерики, так как они пытаются контролировать действия мировых организаций.

    «Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? ... Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций», – заявила дипломат.

    В заключение Захарова добавила, что ООН не передавала свою символику и эмблематику кому-либо без согласия, и генсек воспользовался предоставленной возможностью участвовать в саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казань на саммит БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Ранее министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН, который в июне отменил визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, принять участие в саммите БРИКС. В Казани запланирована встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН.

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    22 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    «Хезболла» признала причастность к нападению на дом Нетаньяху

    «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку на дом премьер-министра Израиля

    «Хезболла» признала причастность к нападению на дом Нетаньяху
    @ David Cliff/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ливанское движение «Хезболла» признало свою ответственность за нападение на дом израильского премьер-министра 19 октября, заявив об этом на пресс-конференции в Бейруте.

    Ливанское движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за нападение на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС. Это заявление было сделано 22 октября на пресс-конференции в Бейруте главой информационной службы организации Мухаммедом Афифом. Он отметил, что организация полностью отвечает за атаку, совершенную 19 октября.

    «Исламское сопротивление берет на себя полную и исключительную ответственность за операцию в Кейсарии и атаку на дом военного преступника Нетаньяху», – заявил Афиф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке убийства его и супруги после атаки беспилотника в Кейсарии. ВВС Израиля нанесли удар по базе «Хезболлы» в Бейруте, а ливанское движение «Хезболла» осуществило ракетный обстрел израильской военной базы Филон в поддержку палестинских сопротивленцев и в ответ на израильские атаки.

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    23 октября 2024, 12:08 • Новости дня
    В Совфеде объяснили приезд генсека ООН в Казань на саммит БРИКС

    Сенатор Климов: Генсек ООН приехал в Казань, потому что БРИКС объединяет половину жителей Земли

    В Совфеде объяснили приезд генсека ООН в Казань на саммит БРИКС
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Саммит БРИКС – это солидное и важное событие, а то, что устраивает Украина – затянувшаяся ярмарка во главе с провинциальным актером. На этом фоне визит Антониу Гутерриша в Казань лишний раз подтверждает, где реальная политика, а где имитация, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее генсек ООН прилетел в Казань.

    «Антониу Гутерриш – опытный политик, который представляет огромную организацию, состоящую из почти 200 членов. Из них только четверть настроена к России враждебно или, по крайней мере, негативно. Большинство же намерены вести с Москвой равные партнерские отношения», – отметил сенатор Андрей Климов. Собеседник напомнил, что в ООН, комментируя планы генсека приехать в Казань, ранее называли БРИКС устойчивым объединением, в которое входят ведущие страны всемирной организации.

    «Так, Россия и Китай – постоянные члены Совбеза. Кроме того, БРИКС объединяет почти половину жителей Земли. Поэтому визит Гутерриша выглядит уместным», – считает парламентарий. На этом фоне он также обратил внимание на то, что у генсека ООН не нашлось времени посетить конференцию, ранее организованную Владимиром Зеленским в Швейцарии. 

    «Саммит БРИКС – это солидное и важное событие, а то, что устраивает Украина – это затянувшаяся ярмарка во главе с провинциальным актером. Серьезные люди от этого дистанцируются, причем не только на уровне ООН. Мы на прошлой неделе довольно активно поработали на площадке межпарламентского союза в Женеве. Там тоже чувствуется это настроение. Поэтому мы все делаем правильно. Продолжим и ООН потихонечку приводить в порядок, избавлять организацию от западного тлетворного влияния», – заключил Климов, указав, что «визит Гутерриша в Казань лишний раз подтверждает, где реальная политика, а где имитация.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС. В аэропорту его встречал председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшин. Пресс-служба Кремля сообщала, что глава всемирной организации проведет в Казани переговоры с президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны обсудят работу ООН, эскалацию на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины.

    Напомним, МИД Украины выразил недовольство из-за решения Гутерриша принять участие в саммите БРИКС. «Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый «саммит мира» в Швейцарии. Он, однако, принял приглашение в Казань. <...> Это неправильный выбор, который не способствует делу мира и только вредит репутации ООН», – считают в ведомстве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в эфире радио Sputnik недовольство Киева, заявила, что украинские власти не имеют права диктовать волю ООН. «Генсек воспользовался такой возможностью, которую ему предоставили, и принял участие в этом мероприятии. Он принимает участие в подобных мероприятиях, в похожих и в этом тоже. Соответственно, для киевского режима это повод для истерики», – приводит ее слова РИА «Новости».

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    22 октября 2024, 12:19 • Новости дня
    В ООН заявили о кризисе рождаемости на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Украине уровень рождаемости составляет примерно 1,0 ребенка на женщину, это один из из самых низких в мире показателей, заявила региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.

    Значение в 1,0 ребенка на одну женщину значительно ниже показателя в 2,1 ребенка, необходимого для естественного воспроизводства населения, подчеркнула Бауэр, передает РИА «Новости».

    «Страна переживает демографический кризис», – подчеркнула она.

    Между тем директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого количества пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости.

    В августе ресурс «Опендатабот», специализирующийся на мониторинге украинских государственных реестров, отмечал, что соотношение умерших к новорожденным на Украине составляет три к одному.

    До этого директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Нацакадемии наук Украины Элла Либанова заявляла, что Украина рискует попасть в «спираль смерти».

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    22 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    В офисе генсека ООН подтвердили визит Гутерриша на саммит БРИКС

    Офис генсека ООН: Гутерриш и Путин обсудят Украину на полях саммита БРИКС в Казани

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани и обсудит с президентом России Владимиром Путиным тему Украины, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

    Генсек ООН намерен обсудить с российским лидером тему Украины, подтвердив свои позиции по справедливому миру, основанному на международном праве и резолюциях ООН. Особое внимание будет уделено восстановлению безопасного судоходства в Черном море, передает ТАСС.

    Также Гутерриш намерен провести ряд встреч с лидерами стран-участниц.

    Ранее министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани вместо конференции по Украине в июне.

    Напомним, ранее Гутерриш отменил свой визит на швейцарскую конференцию по Украине из-за других планов.

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    21 октября 2024, 21:42 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила об ударах по всему Ливану в ближайшие часы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские ВВС планируют нанести новые удары по целям «Хезболлы» в Ливане, включая район Дахия в Бейруте, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

    В ходе брифинга Хагари заявил, что ЦАХАЛ в ближайшие часы продолжит атаковать цели «Хезболлы» по всей ливанской территории, включая столичный район Дахия, передает ТАСС.

    В субботу армия Израиля нанесла авиаудары по объектам «Хезболлы» в районе Дахия в пригороде Бейрута, включая командный центр и оружейные склады. В воскресенье израильские войска нанесли мощные удары по северу Газы, в результате чего погибли более 80 человек, включая женщин и детей.

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    22 октября 2024, 23:44 • Новости дня
    Израиль официально заявил о ликвидации вероятного преемника Насруллы

    Израильская армия официально заявила о ликвидации претендента на пост лидера «Хезболлы» Сафи ад-Дина

    Tекст: Антон Антонов

    Подтверждена смерть главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина, который считался основным претендентом на пост генсека ливанской шиитской организации, сообщила израильская армия.

    «Сейчас можно подтвердить, что в результате удара, нанесенного около трех недель назад, глава исполнительного совета террористической организации «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дин и начальник разведывательного штаба «Хезболлы» Хусейн Али аз-Зейма были убиты в Дахии в Бейруте вместе с другими командирами «Хезболлы», – приводит ТАСС текст заявления.

    Как пишет Al Hadath, сотрудники службы гражданской обороны Ливана обнаружили тело Сафи ад-Дина в ходе разбора завалов в районе Эль-Мрейджи на окраине Бейрута.

    Сафи ад-Дин погиб 3 октября в результате удара по бункеру, где проводилось совещание с членами «Хезболлы». Тела 23 участников совещания были извлечены из-под обломков после удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате авиаудара по штабу организации в Бейруте. В начале октября появились сообщения о том, что в результате израильского удара по южному пригороде Бейрута погиб Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболла», считавшийся основным претендентом на пост генерального секретаря партии.

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    21 октября 2024, 19:22 • Новости дня
    Эксперт: После начала спецоперации Россия и ОАЭ стали активнее сближаться

    Политолог Баширов: Ближневосточные деловые круги проявляют интерес к сотрудничеству с Россией

    Эксперт: После начала спецоперации Россия и ОАЭ стали активнее сближаться
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Мир начал меняться после начала СВО – многие страны увидели, что американцам можно давать отпор. Это дало уверенность в своих силах ближневосточным государствам, которые начали активно развивать отношения с Россией, Китаем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В понедельник в Кремле состоялись переговоры президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна.

    «Мы видим синергию интересов России и стран Ближнего Востока. ОАЭ, Саудовская Аравия – молодые государства, но они активно развиваются, имеют финансовые ресурсы. Встреча с лидером ОАЭ была проведена до саммита БРИКС – это говорит об интересе к сотрудничеству с Россией со стороны ближневосточных деловых кругов», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор НИУ ВШЭ.

    «И здесь важно отметить разницу между подходами России и США в отношениях со странами Ближнего Востока. Запад до сих пор придерживается неоколониальной модели. Россия же предлагает равноправие – это принципиальная позиция Владимира Путина. Несомненно, у ОАЭ могут быть свои взаимовыгодные проекты с США. Но это никак не мешает нашему сотрудничеству», – добавил собеседник.

    «Кстати, после начала спецоперации Россия и ОАЭ стали активнее сближаться. Во всем мире увидели, что американцам можно давать отпор. Этот гегемон, оказывается, не настолько силен, чтобы его бояться. Это дало уверенность в своих силах ближневосточным государствам: договорились с Китаем – начали работать. Договорились с Индонезией – начали работать. Мир начал несколько меняться после начала СВО», – пояснил аналитик.

    К тому же, по его словам, Россия может оказать поддержку монархиям Залива в поддержании региональной безопасности. «Ближний Восток постоянно говорит о том, что хочет стать хабом по транспортировке грузов из Юго-Восточной Азии в Европу и обратно. Ближний Восток сильно зависит от Ормузского пролива. Любая нестабильность между Ираном и Израилем – и сразу возникают риски, растет цена перевозок, страховки, неуверенность перевозчиков. И Россия как сильный актор в регионе делает все возможное для улучшения ситуации», – заметил он.

    В понедельник в Александровском зале Большого Кремлевского дворца состоялись переговоры президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна.

    Как отметил Путин, за последние три года товарооборот между странами вырос втрое. Но «в течение последних семи месяцев мы наблюдаем некоторую коррекцию в сторону снижения». «Договорились о том, что наши коллеги поработают над этими вопросами отдельно, и сегодня у нас такая возможность есть», – пояснил президент России, передав слово гостю.

    «В 2018 году товарообмен между нами, за исключением нефтяной сферы, составлял 2,5 млрд долларов, однако этот показатель в прошлом году достиг отметки более 11 млрд долларов. Я подтверждаю Вашему Превосходительству, что мы со своей стороны готовы приложить все усилия для достижения еще более высоких показателей», – сказал лидер ОАЭ.

    «ОАЭ работает над продвижением в сторону заключения соглашения о комплексном сотрудничестве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом. Это станет большим важным шагом в нашем сотрудничестве», – пояснил аль Нахайяна.

    Кроме того, Путин и аль Нахайян приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования. Этот центр, названный в честь шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открыт при гимназии имени Е. М. Примакова. На церемонии открытия главы государств посетили урок арабского языка, проводимый для российских учащихся нового центра.

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    22 октября 2024, 18:38 • Новости дня
    Иран спрогнозировал ограниченный удар Израиля

    Генерал КСИР спрогнозировал ограниченный удар Израиля по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тегеран ждет от Тель-Авива лишь символический и нерезультативный удар в ответ на недавний иранский ракетный обстрел, заявил генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари.

    Такое нападение будет нерезультативным и незначительным, но его могут представить как ответный шаг, сказал Джафари, передает ТАСС.

    «Реакция Ирана зависит от серьезности нападения противника: если он сделает что-то масштабное и значительное, он обязательно получит ответ, который будет многократно сильнее», – отметил генерал.

    Ранее власти Ирана ранее заявляли, что обладают секретным оружием, превосходящим по мощности ядерное. До этого Тегеран грозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территории будут использованы для атаки на Иран. Вице-президент США Камала Харрис отмечала, что Иран является основным противником Америки.

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    23 октября 2024, 09:25 • Новости дня
    «Хезболла» ударила ракетами по военной базе Глилот под Тель-Авивом

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало базу Глилот под Тель-Авивом

    Tекст: Мария Иванова

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля, расположенной в пригороде Тель-Авива, используя высокоточные ракеты.

    Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по базе Глилот военной разведки Израиля, передает РИА «Новости». Атака произошла в пригороде Тель-Авива. Как заявила пресс-служба движения, использовались высокоточные ракеты. В заявлении также отмечается, что удар был нанесен по базе, принадлежащей военной разведке 8200.

    Кроме того, «Хезболла» сообщила о ночном ракетном ударе по месту скопления израильских военных в поселении Мискафан, которое находится на ливано-израильской границе. Этот удар также был направлен на живую силу армии Израиля, что подчеркивает эскалацию напряженности в регионе.

    Эти атаки следуют за недавними обострениями в отношениях между Израилем и Ливаном, где «Хезболла» активно действует, поддерживаемая Ираном. Ситуация в регионе продолжает оставаться нестабильной, что вызывает беспокойство международного сообщества.

    Накануне израильская армия подтвердила смерть главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина, который считался основным претендентом на пост генсека ливанской шиитской организации. А ливанское движение «Хезболла» признало свою ответственность за нападение на дом израильского премьер-министра 19 октября.

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    21 октября 2024, 13:31 • Новости дня
    ХАМАС отложил назначение преемника Синвара до внутренних выборов 2025 года

    Палестинское движение ХАМАС отложило решение о назначении нового лидера после гибели Яхьи Синвара до проведения внутренних выборов, запланированных на март 2025 года.

    Палестинское движение ХАМАС не будет назначать нового лидера после гибели главы политбюро Яхьи Синвара, передает ТАСС. Как сообщает саудовский канал Asharq News, решение о преемнике будет принято только после проведения внутренних выборов в марте 2025 года. Это откладывание связано с необходимостью соблюдения определенных условий для проведения выборов.

    Источник в движении сообщил, что ХАМАС не будет назначать преемника до марта следующего года, если будут соблюдены все необходимые условия. Внутренние выборы в движении играют важную роль в формировании руководящих органов и принятии ключевых решений.

    Яхья Синвар, бывший глава политбюро ХАМАС, был убит в результате израильских операций. Его смерть создала вакуум в руководстве движения, что делает выборы в 2025 году особенно значимыми. Этот процесс должен обеспечить легитимность и поддержку нового лидера среди членов организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, что подтвердил патологоанатом Хен Кугель. Смерть лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара не прекратит деятельность организации, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

    Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара открывает возможность для перемирия и поиска политического решения на Ближнем Востоке, а также укрепления суверенитета Ливан, заявил между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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    22 октября 2024, 11:12 • Новости дня
    ВВС Израиля нанесли удар по базе «Хезболлы» в Бейруте

    Израиль атаковал базу морских сил «Хезболлы» и склады оружия в Бейруте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по центральной базе морских сил «Хезболлы» в Бейруте, где находились военные скоростные катера и учебный центр, а также атаковали склады оружия и командные центры в ливанской столице.

    Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по ключевым объектам шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, сообщает ТАСС. В результате операции были атакованы центральная база морских сил организации, склады оружия и командные центры. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию о том, что в числе целей была центральная база военно-морского подразделения «Хезболла», где находились военные скоростные катера и учебный центр.

    В официальном заявлении армия Израиля подчеркнула, что катера военно-морского подразделения «Хезболлы» предназначались для атак на израильские военные корабли, а также для поражения морских и стратегических объектов в территориальных водах Израиля. Операция была направлена на предотвращение возможных угроз со стороны «Хезболлы» и обезвреживание их военного потенциала в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения «Хезболла» выпустили серию ракет по израильской военно-морской базе «Стелла Марис», расположенной на северо-западе Хайфы. Израильские военные зафиксировали около 180 пусков ракет и снарядов по северу страны со стороны «Хезболлы», в результате чего один человек погиб. Израильские ВВС атаковали объекты «Хезболлы» в Бейруте в ответ на эти действия.

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