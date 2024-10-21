Нефть подорожала в ожидании новых сигналов на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть немного выросли в ожидании новых сигналов на Ближнем Востоке

Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.58 растет на 0,57%, до 73,48 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,74%, до 69,2 доллара, передает РИА «Новости».

Цены на нефть поддерживает напряженность на Ближнем Востоке. В частности, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в воскресенье со стороны Ливана по израильской территории были выпущены около 200 снарядов.

«Ожидаю диапазонной торговли, поскольку нефть ждет дальнейших сигналов... Похоже, рынок сбрасывает со счетов вероятность нападения Израиля на Иран до выборов в США», – цитирует Bloomberg основателя аналитической компании Vanda Insights Вандану Хари.