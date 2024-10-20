Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.75 комментариев
Израиль атаковал сектор Газа и Западный берег Иордана
Израильская армия нанесла удары по Газе и проводит операции на Западном берегу
Израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, в результате чего погибли более 80 человек, включая женщин и детей, а также проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан.
Израильская армия нанесла массированные удары по сектору Газа, передает ТАСС.
По информации властей палестинского анклава, в результате бомбардировки в ночь на воскресенье в городе Бейт-Лахия погибли не менее 73 человек.
Жилой квартал был полностью разрушен, и десятки людей получили ранения. Сирийское агентство SANA сообщает, что большинство жертв составляют женщины и дети, а общее число погибших превышает 80 человек.
Израильская армия заявила, что данные о числе погибших преувеличены, указывая на необходимость проверки информации.
Между тем, палестинское агентство WAFA сообщило о бомбардировке с беспилотника группы палестинцев, которые укрывались во дворе местной больницы в Бейт-Лахии. Также зафиксировано попадание ракеты в автомобиль скорой помощи.
Параллельно с действиями в Газе, Израиль проводит операции на Западном берегу реки Иордан. Военные действия сопровождаются усиленной напряженностью в регионе, что вызывает обеспокоенность международного сообщества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израильские военно-воздушные силы в течение суток атаковали позиции «Хезболлы» в Ливане, включая террористические ячейки и ракетные установки, сообщили в армейской пресс-службе.
Армия Израиля нанесла авиаудары по объектам «Хезболлы» в районе Дахия в пригороде Бейрута, включая командный центр и оружейные склады.
Израильские военные обнаружили подземную укрепленную структуру на юге Ливана, где находился штаб спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла», сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).