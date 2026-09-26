Украинская община Крыма назвала вандализмом запрет русского языка на Украине

Tекст: Мария Иванова

Причисление русскоговорящих граждан к предателям является откровенным варварством, считает Гридчина. Она указала на то, что русский язык остается одним из ключевых в мире, а на нем созданы величайшие произведения мировой классики, пишет РИА «Новости».

По словам общественницы, действия украинского руководства разрушают наследие, которое веками объединяло народы. Гридчина напомнила, что украинский язык многое перенял у русского, а исторически на территории страны всегда существовало естественное и гармоничное двуязычие.

Заявление прозвучало в ответ на слова главы комитета Верховной рады по свободе слова Ярослава Юрчишина. Ранее парламентарий объявил предателями тех сограждан, которые продолжают публичную деятельность или занимаются творчеством на русском языке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат Рады назвал поющих на русском украинцев предателями.

В начале месяца на Украине пригрозили штрафами за использование русского языка в школьных чатах.

Летом власти страны лишили русский язык какой-либо законодательной защиты.