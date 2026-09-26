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    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    74 комментария
    26 сентября 2026, 16:37 • Новости дня

    Франция отменила открытие памятника советским женщинам-партизанам

    Власти Франции отменили открытие памятника советским женщинам-партизанам

    Tекст: Вера Басилая

    Французские власти отказались проводить запланированную на 27 сентября церемонию открытия мемориала в честь советского женского партизанского отряда «Родина» в городе Тиль.

    Руководство северо-восточного города Тиль приняло решение отказаться от участия в торжественных мероприятиях. Изначально официальная акция была намечена на 27 сентября, передает РИА «Новости».

    Временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин заявил, что вопросы о причинах отмены церемонии лучше задавать французским властям.

    В итоге памятное мероприятие у мемориала состоялось в субботу. Его организовали сотрудники российского и белорусского посольств при поддержке скульпторов, родственников участниц сопротивления и местных жителей.

    В прошлом году французская сторона отказалась приглашать российских дипломатов на празднование Дня Победы.

    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти

    Политолог Ткаченко: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Британия готовы усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы защитить поставки нефти на фоне энергетического кризиса в Европе. Однако попытка стабилизировать рынок может привести Париж и Лондон к прямому вовлечению в конфликт с хуситами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Франция планирует направить войска в Саудовскую Аравию для защиты нефтяной инфраструктуры, а Британия – предоставить Эр-Рияду самолет-заправщик Voyager.

    «В Европе усугубляется кризис на энергетических рынках. Он негативно сказывается на экономиках стран континента: страдает потребительский сектор, ускоряется инфляция. Одна из причин такого положения – атаки участников движения «Ансар Аллах» на суда и прибрежную инфраструктуру Красного моря», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Франция и Британия с удивлением обнаружили, что США фактически предали своего союзника – Саудовскую Аравию. Париж и Лондон, будучи ядерными державами, полагают, что смогут отчасти заменить роль Штатов в сдерживании хуситов. При этом нападать на Йемен они, конечно, не станут, хотя именно этого хочет Эр-Рияд. Французские и британские власти пока лишь рассчитывают обеспечить защиту нефтепровода и терминалов на Красном море, а также в целом способствовать увеличению предложения нефти», – рассуждает политолог.

    При этом, как полагает аналитик, Франция и Британия недооценивают возможности шиитского движения. «Как бы то ни было, планы Парижа направить войска и системы ПВО в Саудовскую Аравию, а Лондона – предоставить самолет-заправщик Voyager преследуют цель стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке», – считает Ткаченко. При этом Эммануэль Макрон заверяет, что Пятая республика не намерена вступать в боевые действия, хотя фактически страна становится участником конфликта.

    На этом фоне эксперт провел аналогию с украинским кризисом. «Европа производит в интересах Украины дроны и ракеты, передает ВСУ вооружение. Более того, Россия называла имена десятков погибших в ходе боевых действий французов и англичан, в том числе действующих офицеров. Считается ли это участием в военной операции? Мы считаем, что да, но на Западе придерживаются другого мнения», – сказал спикер, проведя аналогию с поддержкой Саудовской Аравии.

    «При этом сама ситуация с энергетикой в европейских странах – это плод неудачной политики еврочиновников по поддержке украинского руководства. Во-первых, они ввели санкции против нефтяной отрасли России и тем самым открыли ящик Пандоры», – заметил спикер. Он напомнил, что структура мирового нефтяного и нефтегазового рынка складывалась десятилетиями, а Россия играла важнейшую роль в его балансировке.

    «Это очень сложная экосистема, которая обеспечивала стабильность только в том случае, если в неё искусственно не вмешивались. А европейцы думали, что разрушат наш бюджетный цикл. Они доставили нам, конечно, большие неприятности, но обратный эффект – удар по их собственной экономике – оказался существенно более разрушительным», – пояснил Ткаченко.

    Во-вторых, европейские политики не оказывают давление на Украину, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Вместо этого они пытаются минимизировать потери от возможного обострения кризиса в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Насколько эффективным окажется такое решение проблемы – покажет время», – заключил эксперт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для помощи в обороне нефтеперерабатывающего завода и трубопровода для перекачки сырой нефти в порту Янбу. При этом он отметил, что Пятая республика «не ввязывается ни в какой конфликт», а задача французских военных будет заключаться исключительно в защите энергетических объектов.

    Как указывает издание The War Zone, власти Франции пошли на такой шаг на фоне обостряющегося энергетического кризиса. «Суровая реальность, с которой столкнулся Макрон, заключается в том, что если нефтяная инфраструктура и транспортные узлы Саудовской Аравии вблизи Красного моря будут разрушены или питающий их трубопровод будет остановлен на несколько месяцев, то последний крупный источник нефти в регионе – и особенно в Европе – окажется перекрыт», – говорится в материале.

    Примечательно, что Париж объявил о своем решении спустя несколько дней после того, как премьер-министр Британии Энди Бернем распорядился направить самолет-заправщик для поддержки Саудовской Аравии в ходе конфликта с йеменскими хуситами. Эта мера, как и действия Франции, продиктована опасениями по поводу поставок нефти.

    Британское правительство считает, что эскалация напряженности в Персидском заливе может иметь серьезные последствия для Соединенного Королевства, включая повышение цен на потребительские товары, перебои с поставками энергоносителей. «Хуситы представляют угрозу стабильности на Ближнем Востоке; следовательно, в национальных интересах Британии – экономических и с точки зрения безопасности – чтобы они не преуспели в достижении своих целей», – приводит TWZ заявление минобороны Британии.

    Действия Парижа и Лондона контрастируют с позицией США и других стран не вмешиваться в конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Ранее Дональд Трамп отклонил прямой призыв саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана нанести удар по группировке. Об этом сообщал портал Axios. Источники издания уточняли, что американская администрация при этом предоставит Эр-Рияду разведданные о хуситах и данные о целях для нанесения ударов.

    Кроме того, Пакистан и Турция, подписавшие с Саудовской Аравией в августе в Мекке соглашение о совместной обороне, до сих пор не предоставили никакой прямой военной помощи. Напомним, документ предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну из трех стран участники будут считать нападением на все три государства.

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    25 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегия Украины, предусматривающая нанесение ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, оказывает давление на цены на топливо во Франции и мире, подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон.

    «Это оказывает влияние», – приводит телеканал Europe1 слова Макрона. При этом он уточнил, что основной причиной повышения цен на топливо является ситуация в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем. Так как основная проблема для мирового рынка связана с транспортировкой нефтепродуктов.

    В начале сентября вице-премьер Александр Новак указывал, что поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов.



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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    25 сентября 2026, 10:03 • Новости дня
    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию

    NYT сообщила о планах Франции отправить военных защищать Саудовскую Аравию

    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию
    @ Michel Euler/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Париж перебросит воинский контингент на саудовскую территорию для обеспечения безопасности стратегически важных нефтяных месторождений на фоне регулярных обстрелов.

    Власти европейского государства намерены оказать военную поддержку Эр-Рияду в охране инфраструктуры, пишет The New York Times. Иностранные солдаты помогут обезопасить энергетические объекты королевства.

    Регулярные удары по саудовским городам на побережье Красного моря со стороны йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, создают серьезную угрозу. Эти нападения ополченцев уже привели к усилению давления на глобальные поставки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы-хуситы атаковали инфраструктуру нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии.

    Поддерживаемые Ираном бойцы захватили стратегический порт Моха для блокировки Красного моря. В связи с этими нападениями Пакистан направил Тегерану требование обуздать своих йеменских союзников.

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    24 сентября 2026, 18:09 • Новости дня
    Ле Пен заявила об отсутствии у Франции денег на помощь Украине

    Ле Пен: У Франции закончились деньги на помощь Украине

    Ле Пен заявила об отсутствии у Франции денег на помощь Украине
    @ FIRAS ABDULLAH/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности Парижа продолжать финансирование Киева из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

    Французское государство столкнулось с серьезными экономическими трудностями, что делает невозможным продолжение финансовой поддержки Киева, заявила Ле Пен, передает РИА «Новости».

    «Мы больше не можем финансово помогать Украине… У нас нет на это средств. Ни для кого не секрет, что сейчас Франция находится в чрезвычайном финансовом положении», – сказала политик в ходе своего выступления на мероприятии издания Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Марин Ле Пен указала на невозможность дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации.

    Политик предрекла глобальную катастрофу в случае прямого вмешательства Североатлантического альянса в украинский кризис.

    В 2024 году французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о вынужденном сокращении финансовой помощи Украине из-за дефицита бюджета.

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    24 сентября 2026, 10:35 • Новости дня
    Опрос предсказал выход Марин Ле Пен во второй тур выборов президента Франции

    Politico: Марин Ле Пен набирает до 31% перед выборами президента Франции

    Опрос предсказал выход Марин Ле Пен во второй тур выборов президента Франции
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен остается фаворитом на выход во второй тур президентских выборов во Франции 2027 года, набирая 30–31% голосов.

    Согласно результатам опроса компании Cluster 17, проведенного 15–16 сентября, за право выйти во второй тур вместе с Марин Ле Пен разворачивается плотная борьба между лидером партии «Горизонты» Эдуаром Филиппом и представителем «Непокоренной Франции» Жаном-Люком Меланшоном, пишет Politico.

    В сценарии, где Филипп представляет правоцентристов один (без участия Габриэля Атталя из партии «Возрождение»), он набирает 19% голосов, разделяя второе место с Меланшоном. Социал-демократ Рафаэль Глюксманн в этом случае получает 12%.

    Если Филипп уступает место Атталю, Меланшон уверенно занимает вторую позицию с 20%, обходя Глюксманна (14%) и Атталя (13,5%). Президент республиканцев Брюно Ретайо пока набирает от 7,5 до 9,5%. Остальные кандидаты, включая Эрика Земмура и Фабьена Русселя, получают от 2,5 до 3,5% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось, что Евросоюз неизбежно будет сотрудничать с Марин Ле Пен в случае ее прихода к власти. В августе опрос предсказал победу Ле Пен во втором туре президентских выборов. Летом французский суд вернул политику право баллотироваться в президенты.

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    24 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Ле Пен предостерегла Запад от провоцирования «русского медведя»

    Ле Пен предупредила об опасности провоцирования России фразой о медведе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предупредила об опасности провоцирования России, процитировав известное высказывание о русском медведе.

    Ле Пен выступила против эскалации отношений с Москвой. Она процитировала французского дипломата Шарля Мориса де Талейрана, предупредив о последствиях необдуманных действий, передает РИА «Новости».

    «Иногда возникает ощущение, что те, кто говорит, что мы уже воюем, хотели бы, чтобы мы воевали... Давайте не будем говорить об этих вещах с такой легкостью, с которой, как мы иногда слышим, о них говорят. Талейран говорил: «Я знаю тысячу способов заставить русского медведя выйти из берлоги, но ни одного, чтобы заставить его вернуться обратно», – сказала она в интервью изданию Politico.

    Политик подчеркнула свое желание избежать ситуации, когда придется искать способы усмирить «русского медведя», поскольку Франция может не найти подходящего решения. Она также напомнила о ядерном статусе России и заявила о нежелании видеть Париж втянутым в конфликт с ядерной державой. В связи с этим Ле Пен высказалась за скорейшее завершение украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер фракции «Национальное объединение» заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации.

    До этого в Кремле категорически отвергли обвинения Ле Пен в угрозах со стороны России.

    Ранее Марин Ле Пен предрекла начало третьей мировой войны в случае прямого вмешательства НАТО в украинский кризис.

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    25 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Сотрудника французского завода задержали за вредительство при сборке Rafale

    Tекст: Денис Тельманов

    Во Франции задержали работника авиационного предприятия Dassault Aviation по подозрению в умышленном повреждении истребителей Rafale, пишет Parisien со ссылкой на компанию Dassault Aviation.

    Сотрудник завода по сборке французских истребителей Rafale под Парижем оказался под следствием из-за подозрений во вредительстве, передает РИА «Новости». В конце 2025 года компания Dassault Aviation обратилась с жалобой в связи с повреждением самолета при сборке на предприятии в коммуне Сержи. Аналогичный инцидент повторился в июне текущего года в том же цеху.

    «Сотрудник завода Dassault Aviation в Сержи… был задержан в середине сентября», – сообщает газета Parisien.

    Изначально правоохранительные органы рассматривали версию диверсии, однако после длительного расследования приоритетным стал мотив внутреннего конфликта в рабочем коллективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле этого года французские правоохранители взяли под стражу бывшего пилота истребителя Rafale по обвинению в шпионаже.

    Месяцем ранее власти Франции и Германии объявили о прекращении совместного проекта по созданию нового боевого самолета с участием компании Dassault Aviation.

    В августе 2024 года на востоке Франции разбились два истребителя данной модели.

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    24 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин освободил Алексея Мешкова от должности посла во Франции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла во Франции и Монако.

    Сооветствующий документ уже размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». «Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации во Французской Республике и по совместительству в Княжестве Монако», – говорится в тексте указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Мешков сообщил о фактическом отсутствии полноценных отношений между Россией и Францией на протяжении четырех лет.

    В мае дипломат продемонстрировал французскому внешнеполитическому ведомству доказательства атак ВСУ на мирные объекты Донбасса.

    До этого глава российской дипмиссии назвал Париж одной из главных помех для достижения долгосрочного мира с Украиной.

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    24 сентября 2026, 13:22 • Новости дня
    Франция подготовилась направить солдат на Украину после прекращения огня

    Europe 1: Франция готова направить военных на Украину после перемирия

    Tекст: Мария Иванова

    Франция готова направить своих военнослужащих на Украину сразу после установления там режима прекращения огня, сообщила французская радиостанция Europe 1.

    Франция может отправить своих военных на Украину сразу после установления режима прекращения огня, передает радиостанция Europe 1.

    Предполагается, что французские подразделения разместятся вдали от линии соприкосновения, где займутся охраной стратегически важных объектов, отмечает ТАСС.

    Основной целью их присутствия заявлены подготовка, оснащение и восстановление вооруженных сил Украины. При этом для обеспечения безопасности в воздушном пространстве планируется задействовать истребители Rafale.

    Отправка военнослужащих ожидается в рамках «коалиции желающих», к которой могут присоединиться и другие страны, направив свои контингенты. Точная численность сил пока не определена, однако радиостанция указывает, что речь может идти о нескольких тысячах солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стремлении Парижа ускорить переговоры между Россией и Украиной.

    Во вторник он сообщил о решении передать Киеву радары и ракеты.

    Французский лидер обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом идеи энергетического перемирия на Украине.

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    25 сентября 2026, 15:34 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии спешки с назначением послов в Британии и Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не торопится назначать новых послов во Франции и Британии из-за фактического отсутствия двусторонних отношений с этими странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил отсутствие необходимости в срочном назначении дипломатов фактической заморозкой двусторонних связей с этими государствами, передает РИА «Новости».

    «В связи с отсутствием двусторонних отношений спешить-то некуда особо», – пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о возможных кадровых перестановках.

    Он также уточнил, что указы о назначении и отзыве послов могут подписываться не одновременно, поэтому в дипломатической практике допускаются определенные паузы.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла в Британии.

    Днем ранее глава государства подписал указ об отставке руководителя российской дипмиссии во Франции Алексея Мешкова.

    Летом этот дипломат сообщил о фактическом отсутствии полноценных двусторонних отношений между Москвой и Парижем.

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    24 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против бывшей главы RT во Франции Федоровой

    Евросоюз ввел санкции против бывшей главы RT во Франции Федоровой

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз ввел персональные ограничения против Ксении Федоровой, ранее возглавлявшей подразделение телеканала RT во Франции.

    Евросоюз внес бывшего руководителя французского бюро RT Ксению Федорову в санкционный список, передает ТАСС. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

    В Брюсселе заявили, что деятельность журналистки якобы представляет собой «манипулирование информацией» и наносит ущерб демократическим процессам в Европе.

    Введенные ограничения предусматривают замораживание активов Федоровой. Кроме того, гражданам и компаниям стран ЕС теперь запрещено любое сотрудничество с журналисткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МИД России назвал высылку Федоровой из Франции актом расправы.

    В мае против журналистки организовали агрессивную пиар-кампанию.

    В июле официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала уголовное преследование за распространение материалов RT в Европе.

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    25 сентября 2026, 15:38 • Новости дня
    Макрон призвал создать международную организацию по контролю за ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Необходимо создать международную структуру, которая занималась бы жестким контролем за развитием технологий искусственного интеллекта, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    «Мы должны найти путь к созданию международной организации, которая сможет совместить технологический прогресс, справедливость и гуманизм», – заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    По его словам, важно не допустить ситуацию, при которой наиболее совершенные ИИ-модели окажутся в руках немногих людей. Именно они впоследствии смогут определять судьбу человечества.

    Кроме того, Макрон указал, что погоня за технологическим прогрессом не должна приводить к потере контроля над искусственным интеллектом.

    Напомним, Еврокомиссия и 20 государств подписали совместную декларацию о контроле над развитием искусственного интеллекта.

    Американский миллиардер Билл Гейтс предложил создать глобальный регулирующий орган в технологической сфере.

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов призвал не допускать монополизации нейросетей узким кругом корпораций.

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    25 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Французские СМИ назвали ушедшую из жизни Влади славянской звездой

    Figaro: Ушедшая из жизни Марина Влади была славянской звездой французского кино

    Tекст: Мария Иванова

    Французская газета Figaro назвала скончавшуюся актрису и певицу Марину Влади славянской звездой, которая сияла на небосклоне французского кинематографа.

    Скончавшаяся артистка останется в памяти как связующее звено между культурами России и Франции, пишет Figaro.

    В материале издания отмечается, что актриса русского происхождения более полувека наделяла своим обаянием и благородным голосом множество героинь французского кино, зачастую отличавшихся сложным и неоднозначным характером, отмечает РИА «Новости».

    Влади родилась в 1938 году под Парижем. За свою карьеру она сыграла более ста ролей в театре и кино, а в 1964 году удостоилась приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. С 1970 года вплоть до кончины барда в 1980 году она была женой Владимира Высоцкого.

    В четверг СМИ сообщили о кончине последней жены Владимира Высоцкого Марины Влади.

    В январе артистка передала личные письма супругу в Росархив.

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    25 сентября 2026, 14:05 • Новости дня
    Внук де Голля заявил о провале попыток изолировать Россию

    Пьер де Голль констатировал крах попыток Запада изолировать Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внук бывшего президента Франции Пьер де Голль назвал провальными попытки Запада изолировать Россию, отметив ее роль в построении многополярного мира.

    Попытки стран Запада изолировать Россию потерпели крах, заявил РИА «Новости» внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри Премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль в кулуарах Форума объединенных культур.

    Он также отметил, что Россия стала центром притяжения для государств, стремящихся к многополярному миру.

    «Это абсолютная демонстрация того, что Россия не изолирована. Напротив, Россия объединяет многие нации у себя, с российской инициативой, под российским лейблом», – сказал де Голль. По его словам, страна доказывает статус мирной нации, приветствующей всех.

    Собеседник агентства подчеркнул, что число стран, желающих строить новый мир вместе с Россией, постоянно растет. Он также выразил надежду на появление большего количества инициатив по приглашению иностранцев, чтобы они могли лично убедиться в спокойной и безопасной жизни в стране. XII Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 24 по 26 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Пьер де Голль раскритиковал американский фильм об освобождении Европы.

    Летом депутат Европарламента Фернан Картайзер также констатировал провал попыток политической изоляции Москвы. Весной внук бывшего президента Франции назвал ложью слухи о планах нападения России на европейские страны.

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    25 сентября 2026, 00:20 • Новости дня
    Макрон опроверг данные о предупреждениях ЦРУ о российских дронах

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция может оказаться под ударом беспилотника, как это было в аэропорту Лейпцига в начале августа, но пока страна не сталкивалась с подобным.

    «Но когда вы задаете мне вопрос, может ли это произойти, мой ответ-да», – приводит его ответ портал 20min.ch.

    Макрон также заявил, что ЦРУ «не информировало французские службы» о возможной атаке беспилотников на юг Франции, вопреки сведениям некоторых зарубежных СМИ.

    При этом он заявил, что Россия якобы рассматривает европейские страны как стратегическую цель из-за поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Макрон заявил о стремлении Парижа ускорить переговоры между Россией и Украиной. В Дании подтвердили отсутствие угроз со стороны России и продолжили вооружаться. Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение.


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