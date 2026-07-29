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    29 июля 2026, 19:58 • В мире

    Как Китай украл у Запада секреты палубной авиации

    Как Китай украл у Запада секреты палубной авиации
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Крутиков

    Как теперь выясняется, целых полтора десятка лет западные специалисты де-факто помогали Китаю ковать кадры для главной ударной силы Военно-морского флота - летчиков палубной авиации. Новым свидетельством тому стал арест во Франции бывшего пилота авианосца «Шарль де Голль». Как действовала эта система и причем здесь Южная Африка?

    Во Франции взят под стражу бывший военно-морской летчик Пьер-Анри Шюэ. Отставного офицера обвиняют в шпионаже на основании того, что он дважды выезжал в КНР для проведения консультаций с китайскими военными летчиками. Посредником выступала южноафриканская компания.

    Предварительное расследование, начатое Парижской прокуратурой по факту «шпионажа в пользу иностранной державы» и «разглашения национальной военной тайны», последовало за докладом министерства вооруженных сил Франции по этому вопросу, опубликованным 19 февраля. Скорее всего, летчик и до публикации доклада министерства обороны Франции уже в течение многих лет находился под наблюдением французской военной контрразведки – Управления военной разведки и безопасности (DRSD).

    В целом выявлены по меньшей мере три французских пилота с опытом полетов на палубном истребителе Rafale, которые фигурируют среди консультантов китайской армии, а также несколько австралийцев и британцев. Под подозрение попали и несколько летчиков корабельной авиации из других стран НАТО.

    Почти одновременно с началом «дела Шюэ» в Вашингтоне рассекретили первое судебное расследование по аналогичному случаю. Речь идет о деле бывшего летчика корпуса морской пехоты США американо-австралийского происхождения Дэниеля Даггана. Как и Шюэ, он мог играть важную роль в консультациях китайских военных через посредничество ЮАР.

    Дагган жил в Австралии, но был арестован еще в 2022 году по американскому запросу и этой весной выдан в США. Минюст США утверждает, что австралиец «помогал обучать пилотов Народно-освободительной армии Китая в частной авиационной школе в Южной Африке в 2012 году». В случае признания виновным Даггану может грозить до 65 лет лишения свободы. Сам Дагган обвинения отрицает.

    В любом случае перед нами свидетельство того, что программа по обучению китайских корабельных летчиков западными специалистами с помощью ЮАР стартовала еще много лет назад.

    И лишь в октябре 2022 года министерство обороны Великобритании впервые вынесло предупреждение своим собственным пилотам, особенно тем, кто управляет современными истребителями F-35. Летчики были предупреждены, что консультации для Китая могут попадать под понятие «государственная измена».

    Но настоящий гром грянул с начала этого года. В феврале 2026 года был арестован бывший пилот ВВС США Джеральд Браун-младший, которому позже было предъявлено обвинение в том, что он проводил в Китае консультации по применению истребителя F-35. Начались массовые проверки среди летчиков, проводивших консультации в Китае через южноафриканскую посредническую компанию.

    Дело француза Шюэ может оказаться еще более громким. Прежде всего, этот летчик во Франции – своего рода знаменитость, популярный видеоблогер и консультант по военным вопросам.

    Бывший пилот палубного истребителя Rafale, он служил на авианосце «Шарль де Голль» и участвовал в миссиях над Ираком после терактов в Париже в ноябре 2015 года. На его счету более 200 посадок на авианосец. У Шюэ хорошо подвешен язык, привлекательная внешность, харизма. Шюэ оставался в ВС Франции до февраля 2021 года, а затем перешел в консалтинг для бизнеса и обучение через компанию, базирующуюся в Великобритании, Mach-3 Management.

    До последнего времени он регулярно выступал в эфире BFMTV или LCI, одетый в рубашку с надписью «D-Brief», что можно вольно перевести как «разбор полетов». По происхождению Шюэ франко-канадец, ему 36 лет, и он ведет популярный канал на YouTube (запрещено в России), «Ate» Chuet TopGun2Speaker. «Ate» (игра слов от «А tes souhaits», «по твоему желанию») – его старый позывной во время службы в морской авиации.

    Шюэ посещал Китай в 2918 и 2019 годах. Это и есть формальное основание для того, чтобы предъявить ему обвинение в госизмене, поскольку он консультировал летчиков иностранной армии в тот период, когда еще был действующим военнослужащим ВС Франции. В противном случае ему сложно было бы предъявить какие-либо обвинения, поскольку как частное лицо он мог бы консультировать кого угодно, а доказательств того, что он рассказывал китайцам что-либо секретное, получить невозможно.

    Примечательно, что консультации китайских летчиков проходили не только в самом Китае, но и в ЮАР на территории нескольких полигонов ВВС и ВМС Южной Африки. С приездами западных летчиков непосредственно в Китай все понятно, а посредничество ЮАР выглядело следующим образом. Южноафриканская компания за большие деньги нанимала западных летчиков и привозила их в Кейптаун, в частности, в летную школу под названием TFASA. Там эти летчики работали инструкторами – и обучали в этой школе военных летчиков, прибывших из КНР.

    Роль юаровцев формально сводились к тому, что они работали как обычная «летняя школа»: предоставляли преподавателей и площадку. А кого они там учат – уже другое дело. В конце концов даже Ким Чен Ын учился в Швейцарии, и ничего страшного. Никто из его западных преподавателей в госизмене не обвинял. Предъявить южноафриканцам какие-то обвинения тоже сложно, хотя Минюст США и попытался это сделать из-за участия в тренингах двух офицеров из команды противолодочной борьбы.

    Но в случае с Пьер-Анри Шюэ особенность была в том, что он выезжал именно в Китай, а не в ЮАР, из чего был сделан вывод, что именно француз играл более значительную роль во всей программе, нежели другие западные инструкторы. Кроме того, Шюэ был, видимо, одним из самых первых и наиболее известных из всей команды западных консультантов.

    Фактически контрразведки западных стран через много лет наконец выявили крупную китайскую хитрость. И хитрость эта сработала.

    Стоит отдать должное изобретательности китайских товарищей. Китай формирует в составе своего военно-морского флота сразу несколько авианосных групп и остро нуждается в интенсификации подготовки морских летчиков. Однако применение столь сложных систем, как авианосцы и палубная авиация, требует масштабной традиции, школы, тысяч взлетов и посадок – и кадров, которые все это наследуют и способны передать дальше.

    Ничего этого у Китая нет, как нет и десятилетий, чтобы эту школу создать. КНР хочет вырастить полноценную авианосную группировку за кратчайшие сроки – и для этого нужны люди, знающие, как устроена организация данной системы.

    Зато у Китая достаточно денег, чтобы купить на самом деле бесценный опыт таких людей. На протяжении полутора десятилетий западные военные специалисты без малейшего противодействия обучали китайцев особенностям применения палубной авиации. Всем тонкостям и секретам, которые нельзя узнать иначе, кроме как от человека к человеку, специалиста к специалисту.

    Это сравнимо с переманиванием в Средние века специалистов по артиллерии или мореплавателей. Только сейчас Китай не стал нанимать этих критически важных специалистов напрямую, а с их помощью организовал обучение собственных военнослужащих.

    Примечательна и роль компании из Южной Африки. Эта страна исторически сохраняет связи с различными британскими и французскими структурами, летчики там в основном белые, и они легко находят общий язык с западными собратьями.

    Можно с уверенностью сказать, что все текущие контрразведывательные потуги Франции, США и Великобритании – махание кулаками после драки. Самое ценное, что могли передать Китаю западные корабельные летчики, они наверняка уже передали. А те китайские офицеры, которые восприняли эти бесценные знания, уже начали передавать свой опыт другим китайским военным. Прежде всего - корабельным летчикам, как главной ударной силе ВМС Китая, которые и должны противостоять авианосным ударным группам США в Мировом океане.

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