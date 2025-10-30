В США ревнуют к мощи нового китайского авианосца

Tекст: Александр Тимохин

США пристально следят за стремительным ростом китайского военно-морского флота, а прежде всего его авианосной составляющей. Особенно значимым сигналом подобного рода в последнее время стала демонстрация ВМС КНР способности запускать и принимать самолеты с нового авианосца «Фуцзянь».

Это первый китайский авианосец второго поколения, копирующий скорее американские корабли, чем советские авианесущие крейсера. «Фуцзянь» имеет водоизмещение более 80 тысяч тонн и является крупнейшим авианесущим кораблем, построенным за пределами Соединенных Штатов.

В данный момент «Фуцзянь» проводит испытания корабельной авиации, и не только ударной, но и самолетов ДРЛО KJ-600. Китайские эксперты утверждают, что эффективность взлета самолетов с палубы «Фуцзяня» благодаря электромагнитной катапульте выше, чем на самых современных американских авианосцах класса «Джеральд Форд».

Видимо, подобные утверждения и вызвали некоторую ревность со стороны американских военных специалистов. Телеканал CNN приводит мнение экспертов, которые утверждают, что китайский авианосец способен обеспечить в лучшем случае 60% производительности американского авианосца типа «Нимиц» по боевым вылетам. А серия «Нимиц», как известно, построена по технологиям 1970-х годов.

Это, с одной стороны, смелое заявление, так как с «Фуцзяня» на максимальное количество вылетов китайские летчики еще не летали. Американцы могут быть предвзяты в своих оценках – и все же причины утверждать подобные вещи у них есть. Стоит дополнить, что обсуждается принципиально важный вопрос. Чем чаще взлетают (и садятся) самолеты на палубу авианосца, тем выше его боевая мощь. Производительность вылетов – один из ключевых показателей.

Со слов капитана ВМС США Карла Шустера, угол, под которым к центральной (диаметральной) оси корабля на «Фуцзяне» оборудована посадочная палуба, слишком мал. Слишком мал и запас площади палубы на транспортировку самолета к месту стоянки после посадки. Кроме того, посадочная зона слишком длинная. Все это, вместе с длинными электромагнитными катапультами, делает палубное пространство для маневра очень узким. Шустер добавляет, что

все правила организации полетов на авианосцах написаны кровью и что «китайцы не знают того, чего они не знают».

Можно спорить с тем, какое количество вылетов обеспечит «Фуцзянь» – 60% от возможностей «Нимица» или менее, но то, что меньше – точно. И палуба здесь действительно сыграет свою роль.

На авианосцах условия применения авиации крайне сложны. Места нет. Самолеты и стоят, и двигаются крылом к крылу. Для их перемещения имеется масса ограничений. Например, нельзя заезжать колесами на горячий газоотбойник, даже когда он опущен вниз, а это делает постановку самолета на старт довольно сложной. Заправлять самолеты в ангаре нельзя, подвешивать под них оружие там же – тоже нельзя.

Приземлившийся на авианосец самолет должен сразу уйти с посадочной палубы в сторону, освобождая место для следующего. Потом двигаться на тяге своих двигателей, на колесах до точки, где его возьмет на буксир палубный тягач. Потом этот тягач должен затолкнуть его на место стоянки, где с него сольют остатки топлива и выполнят его межполетное обслуживание или подвеску средств поражения, заправят и подготовят к новому вылету. Все это – тяжелая и требующая виртуозной организации работа.

Американцам удалось добиться по-настоящему машинной точности палубных операций. Предел частоты, с которой они сажают самолеты на корабль, может доходить до одного борта каждые тридцать секунд.

Для палубы существуют так называемые patterns – виды расстановок самолетов: расстановка после возвращения авиагруппы, расстановка перед массовым взлетом и т. д. Есть и другие виды расстановки самолетов по палубе, они жестко регламентированы, и смысл их в том, чтобы можно было использовать максимальное количество самолетов. А чтобы эта масса самолетов могла размещаться на палубе, маневрировать, взлетать и садиться, нужно место. И у американцев его серьезно больше.

При всей отработанности действий американцев на палубе, аварии и катастрофы в ВМС США происходят регулярно. Более того, они неизбежны, так как сведение рисков к нулю во время интенсивных полетов с корабля находится за рамками возможностей людей. «Я видел несколько парней, убитых на палубе, и знаю, насколько эта площадка может быть опасной», говорит капитан Карл Шустер.

У китайского корабля палуба меньше и уже, длина посадочной зоны больше, катапульты длиннее. Сами самолеты J-15, являющиеся развитием советских Су-33, больше, чем американские F/A-18 (хотя новые J-35 меньше, чем J-15). Из-за упомянутых выше особенностей у «Фуцзяня» газоотбойник передней левой стартовой позиции находится на самой посадочной зоне.

По всем этим причинам палубные операции на «Фуцзяне» будут значительно сложнее, чем на американском авианосце. И на это наложится отсутствие опыта.

ВМС США используют авианосцы больше ста лет. На конец Второй мировой войны США имели 124 авианосца и соответствующее количество летчиков с опытом. Всего через пять лет началась война в Корее, и роль палубной авиации в ней была принципиальна. США не смогли бы удержаться на Корейском полуострове без палубной авиации, и КНДР победила бы, заняв всю Корею и сбросив южнокорейцев с американцами в море еще в 1950-м.

Впоследствии американцы использовали свои авианосцы в большинстве своих больших войн. Все это, вкупе со свойственной американцам обучаемостью и адаптивностью, дало им огромный опыт в использовании авианосных кораблей. У китайцев этого опыта нет.

С другой стороны, а много это или нет – 60% от «Нимица»? Рекорд по числу вылетов с авианосца этого типа – 197 в сутки. Но это был скорее «спортивный» рекорд. В боевой обстановке – при работе на реальную для войны дальность – число боевых вылетов таким не будет. Максимум, на который США могут рассчитывать, на короткое время составляет чуть менее 150 вылетов. Без напряжения и на больших временных интервалах – 90-100. А это значит, что китайский корабль в таких же условиях обеспечит ориентировочно 54-60 вылетов в нормальном режиме и до 80 в кратковременном высоконапряженном. А это все же много.

Более того, китайские самолеты имеют большую, чем у американцев, боевую нагрузку и больший боевой радиус. А значит, доставят больше авиационных средств поражения на каждый самолето-вылет, да и дальше, чем США. Это снизит значение американского превосходства. И уж точно «Фуцзянь» с такими возможностями никак нельзя будет считать малозначимым кораблем.

При этом «Фуцзянь» для Китая (как и перестроенный в «Ляонин» советский «Варяг», и как скопированный с него полностью китайский «Шаньдун») – только ступенька к настоящим, полноразмерным кораблям с атомной энергетической установкой, которые скоро появятся в китайском флоте. Китай активно учится у США применению палубной морской авиации. Новые корабли снимут многие технические ограничения. Китайцы будут догонять США и с точки зрения опыта, сокращая разрыв в уровне подготовки личного состава и организационных способностях командиров.

Американцы правы – на данный момент никто в мире не может сравниться с США по эффективности использования авианосцев. Недаром они летают с палуб уже больше ста лет. Однако нет сомнений, что Китай бросил этому лидерству настоящий, серьезный вызов – и имеет все возможности превзойти своего учителя.