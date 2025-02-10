Китайский флот обгоняет США по американским рецептам

Tекст: Александр Тимохин

Китай, возможно, создал самую крупную в мире безэкипажную подводную лодку. По крайней мере, именно такие догадки высказывают специалисты, анализируя опубликованные спутниковые снимки, показывающие строительство на одной из верфей Южного Китая крайне необычной субмарины, информация о которой до настоящего времени отсутствовала.

Колоссальный прогресс Китая в военно-морском строительстве признают даже США. «Китай наращивает темпы кораблестроения, сейчас их возможности в этой сфере многократно превосходят наши», – заявляет новый глава Пентагона Кит Хегсет.

Например, не далее как в конце января на вооружение Военно-морских сил освободительной армии Китая (ВМС НОАК) был принят новый фрегат. Это корабль, относящийся к типу, называемому в западных СМИ type 054В. Корабль представляет собой продолжение эволюции китайских фрегатов проекта 054/054А и их модификаций. То, как эта линейка кораблей развивается, представляет собой крайне поучительную историю. Она как в капле воды отражает те принципы, по которым КНР за очень короткий по историческим меркам срок сумела построить крупнейший военно-морской флот в мире.

Когда Китай был бедным

После образования КНР флот длительное время ходил в «пасынках» военно-политического руководства Китая. Сначала было не до него – страна была неразвита и во всем зависела от СССР. В 1950-е годы СССР передал Китаю ряд небольших кораблей и некоторые технологии производства, и китайцы стали строить прибрежные боевые корабли, достаточно слабые.

В целом в военно-морском строительстве в этот период до начала XXI века Китай опирался, как и во многих других областях, на заимствованные решения. Он либо прямо копировал иностранные (прежде всего советские) разработки, либо на их базе создавал собственные варианты. Так, в 1960-х китайцы разработали на базе сторожевых кораблей советского проекта 50 свой сторожевик проекта 065, затем, в 1960-х, создали на базе советского эсминца проекта 41 собственную серию эсминцев проекта 051.

За почти 40 лет, с 1965 года (начало работ по разработке своих кораблей) и по вторую половину 2000-х, когда старые проекты стали уступать место новым, китайцы из относительно больших кораблей построили 17 эсминцев и 49 фрегатов. Это были куда более примитивные корабли, нежели их советские или американские «ровесники». В то время китайская экономика была слишком слабой, чтобы создавать собственный, массовый и мощный военно-морской флот.

Еще одной особенностью китайского военно-морского строительства было то, что Китай имел хоть и ограниченный, но актуальный боевой опыт в морской войне.

В 1974 году, столкнувшись с агрессивностью сайгонского режима в районе Парасельских островов, Китай провел военную операцию по их захвату и нанесению поражения отрядам кораблей Южного Вьетнама в районе этого архипелага. Это показало китайскому руководству, что флот – крайне полезный инструмент ведения войны. Позже, во время столкновений у архипелага Спратли, когда китайский флот действовал уже против объединившегося Вьетнама, это опять подтвердилось.

С идеологической точки зрения китайский флот развивался от чисто оборонительной силы к флоту, способному дать противнику встречный бой на удалении от берега (чему немало способствовало советское влияние на умы китайских адмиралов). А позже – к средству завоевания господства в море, на все большем расстоянии от китайского берега. Именно в таком виде китайская морская мощь вошла в эпоху бурного экономического и промышленного роста с середины 2000-х годов. И изменения в Китае не могли не изменить того, как Китай строил свой флот.

Принципы военно-морского могущества и Китай

Существуют правила построения сильного флота, которые обязательны к исполнению любой страной, которая хочет иметь такой военный инструмент. В наиболее ярком виде к этим правилам прибегали американцы во время срока Рональда Рейгана. В те годы в США действовала программа «600 кораблей», целью которой было обретение подавляющего превосходства в силах на море над СССР. Позже тогдашний секретарь Военно-морских сил Джон Леман не раз раскрывал принципы кораблестроения, позволяющие построить мощный флот. Стоит кратко их вспомнить.

Во-первых, никакого излишнего новаторства. Боевой корабль строится с уже созданными корабельными системами. К моменту, когда началась постройка, все корабельные системы должны быть как минимум успешно испытаны на стендах или уже быть серийными. Если этот принцип нарушить, то или будут сдаваться небоеготовые или недовооруженные корабли, либо будут страдать сроки постройки – на время, необходимое для доводки корабельных систем.

Во-вторых, после подписания контракта никакие изменения в конструкции корабля недопустимы. Серия должна построиться такой, какая она согласована. Все изменения в конструкцию должны выполняться в других модификациях корабля, по другим контрактам.

В-третьих, нужна умеренность. Между достижением предельных параметров корабля и его простотой и массовостью надо выбирать второе. Много средних по возможностям кораблей сильнее, чем один-два сверхсовершенных за те же деньги.

В-четвертых, корабли надо строить сериями из большого числа одинаковых единиц. Только так можно и обеспечить единообразие боевой подготовки, упростить снабжение флота запасными частями и сэкономить деньги на стоимости строительства.

Так действовали американцы, и в 1980-х Мировой океан заполонили построенные десятками эсминцы типа «Спрюэнс» и фрегаты типа «Перри». Нейтрализовать такую массу оказалось невозможно.

Китайцы прекрасно выучили этот урок. Кроме того, их собственный опыт с проектом 053 говорил о том же самом – надо настроить огромную массу средних по боевым возможностям но не слабых боевых кораблей. А чтобы эту массу не перетопили за счет технического превосходства, нужен ударный кулак из малочисленных, но более совершенных и мощных кораблей, которые могли бы взаимодействовать с «массовкой».

В середине 2000-х годов китайская экономика стала достаточно большой, чтобы осилить куда более интенсивное военно-морское строительство, а зависимость самого выживания Китая от морских коммуникаций стала запредельно высокой. Это требовало флота, и к этому моменту для строительства флота у Китая все было.

Китай в качестве ударных единиц всегда планировал обзавестись авианосцами. Как известно, у Китая это получилось, но изначально в серию пошли эсминцы проектов 052, 052В и несколько вариантов 051 с буквами (не путать с первыми 051, упомянутыми выше). Их строили по нескольку кораблей, иногда по два, а вот серия фрегатов – разных модификаций проекта 053 – замышлялась большой.

В 2003 году на воду спустили два новых фрегата – проект 054. Это были аккуратные, современно выглядящие корабли, похожие на французские, с корпусами и надстройками, выполненными с соблюдением требований по обеспечению радиолокационной малозаметности. Корабли имели экономичную дизельную энергоустановку и только серийные системы оружия.

Пока шла стройка, подоспели плоды кооперации с Россией в виде новых, более совершенных радиолокационных станций, ракетных установок вертикального пуска зенитных ракет и еще много чего. Все это было испытано, проверено, был разработан новый проект фрегата 054А с этим вооружением, после чего облик серии был заморожен, и мир увидел то, что называют сейчас китайским кораблестроительным конвейером, – с 2008 года китайцы начали сдавать по два-четыре одинаковых фрегата каждый год.

Не имея необходимости менять конструкцию, они могли осуществлять массовые заказы корабельных подсистем и комплектующих и строить, строить, строить. За 2008-2023 годы китайские корабелы сдали только для своего флота 40 фрегатов проекта 054А и еще четыре построили на экспорт.

В середине 2010-х эти корабли начали устаревать, но Китай выбрал количество, не желая сбавлять темп. Дальнейшее усовершенствование серии было отложено на момент, когда все корабельные системы нового поколения будут созданы, испытаны и готовы к массовому производству. Параллельно Китай строил противолодочные корветы проекта 056. Отработав по той же схеме большие эсминцы, резко ускорил и их производство с проектом 052D, а потом 055.

В 2022 году китайцы дозрели до новой серии 054, и был заложен корабль с уже новыми системами. За счет наработанного огромной серией предыдущих 054А опыта его сформировали всего за год и спустили на воду в 2023 году, когда еще достраивались корабли прошлого проекта. И вот корабль в строю.

Что случилось бы, если бы с каждым новым радиолокатором или системой помех китайцы бы пытались сразу же установить ее на уже законтрактованный корабль? Только смещение сроков сдачи. Количество кораблей бы пострадало. А то, что три корабля сильнее одного, доказательств не требует.

Новый уровень

Количество переходит в качество, и новый китайский фрегат – это пример такого перехода. Обновленный 054 стал больше, но это почти такой же корабль. У него тоже дизели, как и у 054А, просто другие. Радиоэлектронное вооружение обновлено, установлены РЛС с активной фазированной решеткой. В целом корабль и похожий, но в то же время другой, более мощный и эффективный.

Теперь китайский кораблестроительный конвейер перейдет на новый тип корабля без остановки и сбоев, планово. Уже более современные фрегаты начнут строиться теми же ошеломляющими темпами – по несколько кораблей в год.

Следом за первенцем новой модификации, фрегатом «Лохэ» идет второй корабль того же проекта – «Циньчжоу». Он уже на испытаниях. При этом еще десять старых, просто слегка усовершенствованных 054А у Китая в достройке – их по-прежнему строят на случай, если с новым проектом что-то окажется не так. К моменту, когда с 054В все будет ясно и можно будет переходить на эту серию, 054А уже будут сданы.

Новый фрегат говорит о двух вещах. Первая – технический уровень ВМС НОАК продолжит расти, их корабли будут идти в ногу со временем по своей конструкции. И вторая – военно-морским строительством в Китае занимаются люди, которые очень хорошо понимают, что и для чего они делают. И это куда важнее просто новой модификации известного корабля.