Как построить второй Военно-морской флот России

Tекст: Александр Тимохин

Российская и китайская структуры, занимающиеся пограничной охраной морских рубежей, имеют одинаковое название – Береговая охрана. Однако китайское ведомство сформировано совсем из других соображений, чем российское, и это хорошо видно по их кораблям. Китайская Береговая охрана – военизированная структура, подчиняющаяся Центральному военному совету КНР, во главе которой стоит офицер из рядов ВМС Народно-освободительной армии Китая. Но так было не сразу.

Китайцы сформировали свою Береговую охрану в 2013 году из гражданских и полицейских формирований, изначально входивших в состав Народной вооруженной полиции, Пограничных сил Морской полиции, Командования по контролю за рыболовством, Таможни и Китайской службы по наблюдению за океаном.

Подчинялась Береговая охрана Китайской океанической администрации. Это гражданская структура, в основном сосредоточенная на работе в исключительной экономической зоне и территориальных водах, выдаче разрешений на прокладку донных кабелей, защитой окружающей среды, борьбе с преступностью в море и использовании морских ресурсов.

Таким образом, китайская Береговая охрана создавалась как гражданская правоохранительная структура. Но в 2018 году все эти командные инстанции были упразднены, а Береговая охрана перешла под контроль военных.

Российская Береговая охрана прошла противоположный путь. Когда-то, еще в СССР, за морские границы отвечали Морские части пограничных войск (МЧПВ) КГБ СССР.

Это был фактически второй советский Военно-морской флот. Он был способен бороться с подводными лодками, имел корабли, которые могли вести морской бой и сбивать самолеты противника.

Наличие собственных противолодочных возможностей, огромный флот кораблей, зачастую весьма быстроходных, общая с ВМФ подготовка офицеров делали МЧПВ именно военной организацией, которая в случае войны сражалась бы вместе с ВМФ. У МЧПВ даже корабли были «военного» серого цвета. Но все изменил распад СССР.

После 1991 года российских морских пограничников постоянно реорганизовывали. Только в середине 2000-х годов началось их приведение к стабильному состоянию. Береговая охрана (БОХР) Пограничной службы ФСБ России была образована 20 июля 2004 года, и с этого момента начинается ее современная история. И – расхождение в путях с китайскими товарищами – новая структура создавалась прежде всего как правоохранительная, а не военная.

Тогда Россия стремилась к интеграции в глобальные структуры, и такой ход был абсолютно логичным. Если в СССР МЧПВ были «вторым флотом», то в России БОХР стала неким примером «морской полиции». От этого отталкивались, например, при заказе кораблей. Вместо упрощенных версий военных кораблей, которые заказывали МЧПВ, БОХР заказывала патрульные корабли, которые для ведения боя не предназначались, но отлично подходили для патрульных и правоохранительных задач.

«Военная» Береговая охрана в тот момент не была России нужна. Китай в те годы действовал точно так же, видя в своей Береговой охране ту самую морскую полицию, просто большую.

Первым сигналом о том, что вместо борьбы с браконьерами Береговой охране, возможно, придется воевать, стал инцидент у Керченского моста 25 ноября 2018 года. Тогда патрульному сторожевому кораблю (ПСКР) БОХР «Дон» пришлось выполнить навал на украинский буксир, а по одному из украинских катеров типа «Гюрза» пришлось даже сделать выстрел.

После инцидента украинская сторона распространила фото ПСКР проекта 745 (по сути, это буксир, вооруженный двумя артустановками АК-306) в прицеле «Гюрзы». От расстрела нашего корабля катер ВМСУ отделяло одно нажатие кнопки. Ответить сторожевику БОХР было бы нечем. Понятное дело, что потом «Гюрзу» бы утопили, но это было бы потом.

Так возник вопрос об обоснованности «полицейского» крена в подготовке и организации БОХР. Были приняты и меры военно-технического характера. Например, после инцидента на ПСКР проекта 10140 «Светляк» снова начали ставить 76-мм пушки вместо 30-мм установок АК-306.

Вторым звонком стала провокация ВМС Великобритании у берега Крыма в июне 2021 года, когда в территориальные воды РФ у Крыма вторгся британский эсминец «Дефендер». На перехват бросили ПСКР проекта 22460 – один из новейших кораблей БОХР, как раз созданных для несения «полицейских» функций: одна 30-мм артустановка на носу, 25 узлов скорости (против 30 у бриттов), 600 тонн стандартного водоизмещения.

Этот корабль прекрасно подходит для патрулирования морской границы или исключительной экономической зоны. На нем отличные условия обитаемости, есть бассейн, а на корме – взлетно-посадочная палуба для вертолета. Вот только столкнулся этот корабль с ракетным эсминцем. Как мы сегодня знаем, вопреки всем утверждениям про мирный проход британский корабль был готов к немедленному пуску ракет по нашему сторожевику.

Через без малого три года началась СВО. Береговая охрана стала выполнять в том числе задачи в ходе спецоперации. Было усилено и вооружение ее кораблей. Например, на маленькие ПСКР проекта 22120 «Пурга», доселе вооруженные только пулеметами, стали ставить 30-мм артустановки АК-306.

И вот наступает осень 2024 года, и на совместные учения с Россией в район, где из противников есть только США или их союзники, китайцы прислали два патрульных корабля «Мэйшань» и «Сюшань». Это по сути разоруженные фрегаты проекта 054 – модификация самого массового океанского корабля в китайских ВМС.

Китайские патрульные корабли построены по военным нормам боевой живучести, несут на себе полный набор радиоэлектронного вооружения военного корабля, включая системы управления огнем артиллерии и станции постановки помех. У корабля есть не только носовая артустановка, но и зенитные автоматы для контроля кормового сектора. И скорость как у военного корабля – до 27 узлов минимум. Они могут маневрировать в составе отрядов боевых кораблей ВМС.

Россия выставила на учения патрульный корабль проекта 22100 (шифр «Океан») «Петропавловск-Камчатский» – самый лучший постсоветский ПСКР, великолепный корабль для несения патрульной службы. Но он создан не для войны. Второй «единичкой» БОХР на учениях был безоружный корабль проекта 22120 (шифр «Пурга»), еще один отличный проект для мирного времени. Китайские товарищи явно подсказывают тот путь, который мог бы быть уместен и для российской Береговой охраны.

Обстановка в мире накаляется. Не исключено, что уже в обозримое время нашим морякам, в том числе морякам Береговой охраны, придется идти в бой против сильного противника. Залогом их готовности к этому могли бы стать перемены в подходах к кораблестроению для БОХР.

Некоторые признаки таких перемен уже есть. Отменена серия 22100. Больше не заказываются корабли проекта 22460. Не заказываются новые «малыши» проекта 22120 – если ранее они закладывались каждый год, то в 2024-м ни одной закладки не было. Продолжается стройка замечательных «Светляков» проекта 10140. Из того, что есть у БОХР для ведения боя и войны в целом, это самый подходящий проект.

Стоит подумать о том, чтобы вновь делать так, как делали в СССР и как сейчас делают в Китае – проектировать и строить для Береговой охраны корабли, которые после дооснащения быстроустанавливаемым вооружением и оборудованием могли бы участвовать в боях вместе с кораблями ВМФ и выполнять боевые задачи не только мирного, но и военного времени. Девиз вице-адмирала Сергея Макарова «Помни войну!» сегодня как никогда актуален и для морских пограничников. И то, что на учениях показали китайские товарищи, лишний раз это подтверждает.