Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?0 комментариев
В Верховной раде Украины отпраздновали выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Команду разработчиков компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl чествовали в Верховной раде Украины. Сиквел популярной в России игры вышел в среду 20 ноября с озвучкой на украинском языке и английскими субтитрами.
«В парламенте умирающего государства празднуют выпуск новой компьютерной игры», – написал в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий.
Член комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России, блогер и писатель Дмитрий Пучков (Гоблин) заявил газете ВЗГЛЯД, что «игру S.T.A.L.K.E.R. 2 изготавливают украинские нацисты, поклонники украинского Майдана, ненавидящие все русское. Люди, которые покупают игру на территории России, оплачивают убийство русских солдат».
Между тем депутат Госдумы Антон Горелкин отметил, что в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl пока не найдено русофобского контента, однако она изобилует багами.