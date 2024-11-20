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Депутат Госдумы назвал недостатки новой игры S.T.A.L.K.E.R. 2 украинского разработчика
Депутат Горелкин сообщил об отсутствии русофобии и наличии багов в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 украинской компании
Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 не обнаружено русофобии, но выявлено множество багов.
Как сообщает РИА Новости, депутат Госдумы Антон Горелкин поделился своим мнением о вышедшей игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, созданной украинской студией GSC Game World. По его словам, в игре пока не найдено русофобского контента, однако она изобилует багами. Он отметил, что некоторые пользователи считают игру неиграбельной, проводя параллели с неудачным запуском Cyberpunk 2077.
Горелкин также рассказал, что его подписчики предложили различные идеи по поводу монетизации игры. Одно из предложений касалось очищения игры от возможного экстремизма, создания русской озвучки и продажи через VK Play, чтобы вырученные средства направлялись на нужды СВО. Однако депутат считает, что стоит подождать хотя бы до выхода первого патча, прежде чем принимать такие решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор не ограничивал доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в России из-за отсутствия судебных решений о признании игры запрещенной. В случае обнаружения в игре противоправной информации игра может быть запрещена в России, заявлял ранее Горелкин.
В Сети ранее был опубликовали один из самых новых билдов игры S.T.A.L.K.E.R. 2, объем слитой информации составил почти 200 гигабайт.