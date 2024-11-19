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    «Третий план» Зеленского показывает его страх перед украинцами
    Депутаты от Словакии бойкотировали речь Зеленского в Европарламенте
    Боррель оценил вероятность столкновения армий России и стран ЕС на Украине
    Минтранс решил повысить возраст для управления электросамокатами
    Зеленский подтвердил разрешение ударов ATACMS вглубь России
    США решили не менять ядерную политику из-за новой доктрины России
    Финляндия начала расследование повреждения подводного кабеля на Балтике
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    В Госдуму внесли законопроект об ограничении числа находящихся под опекой детей
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Российская оппозиция» способна только грантососить

    Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    6 комментариев
    19 ноября 2024, 20:28 • Новости дня

    В Роскомнадзоре заявили, что не будут блокировать S.T.A.L.K.E.R. без решения суда

    Роскомнадзор не получил судебного решения для ограничения S.T.A.L.K.E.R. 2 в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Роскомнадзор пока не ограничивает доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в России из-за отсутствия судебных решений о признании игры запрещенной информацией, сообщили в ведомстве.

    Роскомнадзор ограничит доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в России только на основании судебного решения о признании информации запрещенной, сообщает РИА «Новости». На данный момент такие решения в ведомство не поступали. Эта информация была подтверждена представителем Роскомнадзора.

    Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин предупреждал, что игра может быть запрещена на территории России, а за ее распространение граждане могут нести уголовную ответственность. Тем не менее пока что никаких официальных действий по блокировке игры не предпринято.

    Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разрабатывается украинской студией GSC Game World и является шутером. Ее выход запланирован на 20 ноября 2024 года, и пока она доступна для предзаказа, однако ее судьба в России остается неопределенной без судебных решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, один из самых новых билдов игры S.T.A.L.K.E.R. 2 украинского разработчика GSC Game World появился в Сети, его объем составил почти 200 Гб. При этом доступ к игровому сайту S.T.A.L.K.E.R. 2 ограничен по требованию Генпрокуратуры России из-за содержания призывов к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях.

    Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть запрещена в России, если в ней обнаружится противоправная информация.

    19 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS
    Минобороны: ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS
    @ SOUTH KOREA MND/EYEPRESS/Ruters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины минувшей ночью выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, в результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена, передает ТАСС.

    Атака была произведена в 3.25, жертв и разрушений на территории региона нет, добавили в Минобороны.

    Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что президент США Джо Байден официально одобрил применение дальнобойного оружия для ударов по российской территории. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев выразил опасения по поводу потенциальных последствий ударов НАТО вглубь России, учитывая новую ядерную политику, утвержденную президентом Владимиром Путиным.

    Коментарии (131)
    19 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участия США в конфликте
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участия США в конфликте
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине, заявил помощник президента США Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что подобное решение будет частью продолжающейся политики, проводимой США с начала конфликта, передает ТАСС.

    При этом он сказал, что разрешение Вашингтона на применение тактических баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь России не будет означать участия США в конфликте на Украине.

    Салливан также отметил, что, несмотря на значительные поставки вооружений в Украину, включая танки, истребители F-16, реактивные системы залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны Patriot, положение Украины на поле боя не улучшилось.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    Он добавил, что нет ни одной системы вооружения, которая могла бы кардинально изменить ход конфликта.

    Салливан выразил мнение, что это свидетельствует о том, что наличие современных вооружений не гарантирует успеха на поле боя.

    Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц ранее, напротив, назвал разрешение действующего американского лидера Джо Байдена на удары по России шагом к эскалации.

    Напомним, The New York Times писала, что решение Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.

    В сентябре Путин указал, что вооруженные силы Украины самостоятельно не смогут применять западные дальнобойные системы. Он подчеркнул, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает». «Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – также отметил глава государства. Путин заявил, что речь не идет о разрешении Украине использовать данное оружие, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    19 ноября 2024, 10:12 • Новости дня
    Сара Вагенкнехт потребовала починить «Северный поток – 2»
    Сара Вагенкнехт потребовала починить «Северный поток – 2»
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Новый кабинет министров Германии должен рассмотреть вопрос о ремонте и вводе в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», это необходимо для экономики страны, заявила депутат Бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт.

    Вагенкнехт заявила, что следующий кабинет министров Германии должен рассмотреть вопрос о вводе в эксплуатацию оставшейся целой трубы «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что подрыв трубопроводов был серьезным ударом по экономике Германии и террористическим актом против немецкой и европейской инфраструктуры.

    «Высокие цены на энергоносители – одна из главных причин нынешнего экономического кризиса», – заявила депутат.

    По ее мнению, высокие цены на энергоносители поставили под угрозу десятки тысяч рабочих мест в промышленной сфере.

    Вагенкнехт также призвала новый созыв Бундестага учредить специальный комитет для расследования подрыва «Северных потоков», так как генеральная прокуратура Германии не проявляет достаточной активности в этом вопросе.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что германская пресса сообщила о поисках соглашений с Россией для восстановления энергетических контрактов, что может означать возобновление работы газопровода.

    До этого сообщалось, что уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.

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    19 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    Песков назвал условие отмены российских санкций против Рубио

    Песков назвал в качестве условия отмены российских санкций против Рубио снятие санкций США с Лаврова

    Песков назвал условие отмены российских санкций против Рубио
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пока глава МИД России Сергей Лавров находится под санкциями, Россия не снимет санкции с американского сенатора Марко Рубио, который выдвинут в США на пост главы Госдепа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескову был задан вопрос о том, могут ли с Рубио снять санкции в качестве жеста доброй воли. Пресс-секретарь президента России заявил: «У нас Лавров тоже под санкциями. Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями?» Песков подчеркнул, что возможен только «обоюдный процесс», передает ТАСС.

    Он также заверил, что Россия «открыта для нормализации» отношений с США, но не может и не собирается «в одиночку танцевать танго». Песков указал, что не Москва запустила «санкционную гонку», та была «инициирована Вашингтоном».

    Напомним, избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем в своей новой администрации.

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    19 ноября 2024, 02:20 • Новости дня
    Неизвестные «перерезали» телекоммуникационный кабель между Литвой и Швецией

    Tекст: Антон Антонов

    Подводный телекоммуникационный кабель оператора Telia между Литвой и Швецией был поврежден, что привело к снижению скорости интернет-соединения на треть, сообщил директор по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс.

    «Кабель был перерезан в воскресенье утром. Мы потеряли связь. Расследование показало, что она была нарушена», – приводит слова Шемешкявичюса «Российская газета» со ссылкой на LRT.

    Проложенный по дну Балтийского моря кабель был поврежден утром 17 ноября. Жители Швеции временно лишились доступа к ряду интернет-сайтов, а скорость соединения снизилась на треть.

    Отмечается, что данный кабель эксплуатировался достаточно давно и ранее уже были случаи аварий, связанных с его повреждением. Шемешкявичюс пояснил, что подобные инциденты зачастую связаны с судоходством и «неправильными манипуляциями с якорем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что был оборван телекоммуникационный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию по дну Балтийского моря, он проходит вдоль трубопровода «Северный поток».

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    19 ноября 2024, 09:57 • Новости дня
    ФСБ задержала исполнителей убийства офицера ВМФ в Севастополе

    ФСБ задержала россиян по обвинению в убийстве офицера ВМФ Транковского в Севастополе

    ФСБ задержала исполнителей убийства офицера ВМФ в Севастополе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которых подозревают в организации и исполнении теракта в Севастополе, в результате которого погиб офицер ВМФ Валерий Транковский.

    ФСБ задержала двух россиян, причастных к убийству офицера ВМФ Валерия Транковского в Севастополе, передает ТАСС.

    По данным Центра общественных связей ФСБ и Следственного комитета, задержанные являются жителями полуострова: 38-летняя женщина из Севастополя и 47-летний мужчина из Ялты. Теракт был совершен по заданию Службы безопасности Украины, когда 13 ноября в Севастополе был подорван автомобиль под управлением капитана 1-го ранга Транковского.

    В Следственном комитете уточнили, что фигуранты сотрудничают с правоохранительными органами и дали признательные показания. Установлено, что женщина вела наблюдение за российским офицером, чтобы установить его место жительства, автомобиль и маршруты передвижения. Мужчина собрал самодельное взрывное устройство из компонентов, переданных ему украинскими кураторами, и дистанционно подорвал его, когда Транковский ехал к месту службы.

    При обыске в гараже задержанного нашли еще одно самодельное взрывное устройство мощностью 1,2 кг в тротиловом эквиваленте.

    По данным ФСБ, теракт был спланирован начальником 5-го управления Департамента контрразведки СБУ Юрием Мурилевым под руководством зампредседателя Службы безопасности Украины Александра Поклада. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе возбудили уголовное дело  из-за гибели военнослужащего от взрыва самодельного устройства, прикрепленного к автомобилю. За основную версию подрыва капитана Черноморского флота практически сразу приняли заказное убийство. Позднее саперы завершили работы на месте взрыва.

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    19 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации

    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации вмешательством НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция, начавшаяся против киевского режима, продолжается в виде конфликта с НАТО, из-за чего затягивается и может продлиться дольше, чем планировалось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, когда операция только начиналась, она была направлена против киевского режима, однако сейчас это уже война между Россией и НАТО, передает ТАСС. «Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», – заявил Песков в эфире индийского информационного агентства ANI.

    Представитель Кремля отметил, что сложно определить, когда специальная военная операция может завершиться. «Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда она может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это закончится, как только мы достигнем наших целей», – добавил он.

    Песков также подчеркнул, что киевский режим отказывается от возможности переговоров с Россией. Он напомнил, что глава режима Владимир Зеленский выпустил указ, запрещающий вести переговоры с Россией. «Мы продолжаем военную операцию. Потому что возможность мирных переговоров сейчас отрицается как Киевом, так и их руководителями в Вашингтоне», – сообщил Песков.

    Ранее Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей, несмотря на войну, развязанную против России Западом. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты «в любом случае, дипломатическим или военным путем».

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    19 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

    Путин подписал указ о новых основах политики ядерного сдерживания России

    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия.

    В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, нейтрализация которых требует подобных действий.

    Согласно новой доктрине, нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию, передает ТАСС. Президент России сохраняет исключительное право принимать решения о применении ядерного оружия.

    Обновленные Основы госполитики также подчеркивают, что ядерное сдерживание может быть направлено против стран, предоставляющих свои территории или ресурсы для агрессии против России.

    Кроме того, в документе указано, что ядерное сдерживание будет осуществляться и в отношении государств, которые предоставляют контролируемые территории, воздушные или морские пространства и ресурсы для агрессии.

    В доктрине также указано, что агрессия против Белоруссии, как участника Союзного государства, и массовый запуск военных летательных аппаратов, пересекающих российскую границу, может вызвать ответный ядерный удар.

    Напомним, президент России Владимир Путин обозначил направления обновления ядерной доктрины страны. Как пояснили в МИД, доктрина корректируется, чтобы у противников России не возникло иллюзий в оценке готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми средствами.

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    19 ноября 2024, 09:12 • Новости дня
    Эстония призвала Европу готовиться отправить войска на Украину

    Financial Times: МИД Эстонии предложил Европе быть готовой отправить войска на Украину в рамках плана Трампа

    Эстония призвала Европу готовиться отправить войска на Украину
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахна предложил европейским лидерам быть готовыми отправить военные силы на Украину в случае реализации мирного плана Дональда Трампа.

    Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахна в интервью газете Financial Times подчеркнул необходимость подготовки Европы к отправке военных сил на Украину для поддержки возможного мирного соглашения, предложенного Дональдом Трампом. Он отметил, что европейским лидерам следует быть готовыми развернуть войска в случае мирного соглашения между Киевом и Москвой, разработанного Трампом, передает РИА «Новости».

    Цахна выразил мнение, что наилучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. Однако, если США будут против приглашения Киева в альянс, Европе придется вмешаться и развернуть войска после окончания боевых действий для сдерживания возможной российской агрессии. Он подчеркнул, что без участия США вступление Украины в НАТО будет невозможным, и тогда необходимы будут альтернативные формы гарантии безопасности, в том числе военное присутствие.

    Цахна также заявил, что Европа должна быть готова к различным сценариям, чтобы поддержать Украину в этой сложной ситуации. Он подчеркнул важность обсуждения и планирования на уровне европейских стран, чтобы быть готовыми к потенциальным вызовам и угрозам, связанным с ситуацией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский продолжает уклоняться от серьезных переговоров с Россией после победы Дональда Трампа на выборах в США.

    Союзники Украины признали необходимость компромисса Киева с Москвой для достижения мира в регионе.

    Между тем сын Дональда Трампа назвал «имбецилами» тех, кто предлагает использовать американские ракеты для ударов вглубь России.

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    19 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Потери ВСУ с начала СВО составили около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными
    Потери ВСУ с начала СВО составили около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    С начала спецоперации с 24 февраля 2022 года потери ВСУ составили около 906,5 тыс. человек, включая убитых и раненых.

    Согласно подсчетам ТАСС, с начала СВО потери ВСУ составили около 906,5 тыс. человек.

    В этом году потери превысили суммарные потери Украины за два предыдущих года операции.

    В феврале действующий на тот момент министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время СВО украинские вооруженные силы лишились более 444 тыс. военнослужащих, ежедневно ВСУ теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения.

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    19 ноября 2024, 11:53 • Новости дня
    Представлен логотип празднования 80-летия Победы
    Представлен логотип празднования 80-летия Победы
    @ news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    В Музее Победы на Поклонной горе прошла презентация мероприятий и логотипа празднования 80-летия Победы, сообщили в Кремле.

    В Музее Победы на Поклонной горе состоялась презентация мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что основные планы и мероприятия празднования 80-летия Победы будут представлены министром культуры России Ольгой Любимовой, а презентацию логотипа представит народный артист России Владимир Машков. Мероприятие транслировалось в прямом эфире.

    Подробности о предстоящих мероприятиях, спецпроектах и акциях доступны на официальном сайте празднования 80-летия Победы на may9.ru.

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    19 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Политолог Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе сохраняются некоторые страны, выступающие против эскалации вокруг текущего украинского конфликта. Однако их голос перекрывают Брюссель и Париж, действующие в фарватере американской политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в организации единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России.

    «Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж и Варшава выступают единым лагерем за одобрение дальнобойных ударов вглубь России. Они доминируют в дискуссии по данной теме, и к ним прилегают многие либеральные СМИ, а также силовые структуры. Вполне возможно, что к решению дальнейшего вооружения ВСУ и эскалации конфликта Байдена подтолкнули именно европейцы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Об этой инициативе, однако, можно говорить лишь с большим сожалением. Проблема заключается в ошибочном мнении многих европейских политиков о том, что Украина, обладая большим количеством вооружений, якобы действительно сумеет победить Россию. На Западе имеется катастрофическая недооценка военной мощи Москвы. К тому же ни Брюссель, ни Вашингтон не верят в то, что они могут проиграть», – отмечает он.

    «Конечно, в Европе и НАТО сохраняются некоторые страны, которые противятся втягиванию в возможную войну с Россией, однако на общую картину это слабо влияет. Все зависит от американцев: если они остановят поставки вооружений Украине, ЕС не захочет оставаться один на один в конфликте с Россией», – акцентирует собеседник.

    «Но если Штаты продолжат эскалировать ситуацию, то и Брюсселю будет все равно на протесты Братиславы или Будапешта. Лично у меня сохраняется последняя надежда на Дональда Трампа, но до его прихода к власти еще два месяца. Если в начале конфликта Запад был готов к капитуляции Украины, то сегодня он насмерть вцепился в идею отвоевывания этой страны», – полагает эксперт.

    «При этом сообщений о том, что Париж или Лондон критикуют инициативу США, не видно. Германия же устами Фридриха Мерца и парламента поддерживает решение Байдена, только Олаф Шольц пока выступает против. К тому же сейчас появилась информация, что об этом шаге с действующей американской администрацией договорился Дональд Трамп», – рассуждает он.

    «Он якобы хочет надавить вооружением ВСУ на Россию, чтобы Москва, когда республиканец начнет переговоры с Владимиром Путиным, оказалась более сговорчивой. Однако против такой американской тактики могут выступить англичане и французы», – заключил Рар.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в Евросоюзе единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России. По его словам, решение о поставках вооружений до сих пор должно рассматриваться каждым государством союза на национальном уровне.

    «Все будут действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась», – сказал он. Боррель добавил, что в данном вопросе необходимо опираться на непосредственное решение США. Между тем вопрос о нанесении дальнобойных ударов вглубь России действительно разделил политиков ЕС.

    Так, несмотря на вероятное одобрение Штатами данного шага, канцлер Германии Олаф Шольц не станет менять решения относительно поставок ракет Taurus ВСУ. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, предоставление данных боеприпасов Украине «не изменит ситуацию», сообщает Tagesschau.

    Кроме того, Италия отказалась одобрить использование переданных ею ВСУ вооружений для нанесения ударов вглубь России, пишет Le Monde. Как заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни, технологии Рима могут применяться исключительно на территории Украины.

    Примечательно, что издание Le Figaro сообщало о готовности Франции и Британии также поддержать использование их вооружений против России, однако позже данная фраза была удалена из статьи. При этом Эммануэль Макрон сообщил о поддержке инициативы США, добавив, что это станет значительным изменением в ходе текущего конфликта, сообщает телеканал BFM.

    Ранее газета The New York Times писала, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. При этом сам президент США данную информацию не комментировал. В Госдепартаменте страны также отказались отвечать на вопросы, связанные с этой темой, пишут РИА «Новости».

    В то же время в интервью бразильскому изданию O Globa помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что Джо Байден действительно разрешил применение дальнобойного вооружения для ударов по территории России. По его словам, данный шаг позволит Украине заручиться «большими возможностями для защиты себя».

    Примечательно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

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    19 ноября 2024, 16:57 • Новости дня
    Депутаты Рады назвали «план стойкости» Зеленского «полной фигней» и идиотизмом
    Депутаты Рады назвали «план стойкости» Зеленского «полной фигней» и идиотизмом
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутаты Верховной рады подвергли резкой критике «план стойкости» Украины, представленный президентом страны Владимиром Зеленским, отмечая, что большинство пунктов оказались неясными и популистскими.

    Как сообщает ТАСС, депутат Ярослав Железняк заявил, что в десяти пунктах плана содержится слишком много общих фраз, и только один из них, касающийся социальной защиты военных, является четким и конкретным.

    Железняк описал выступление Зеленского в парламенте как запутанное, отметив, что президент обещал полный документ только в декабре. Депутат также подверг жесткой критике пункт плана, посвященный финансам, назвав его «полной фигней». Пункты об энергетике, общинах и человеческом капитале также не содержат конкретных предложений, добавил он.

    Особое внимание привлек пункт о «культурном суверенитете», в котором Зеленский предложил создать «культурный Рамштайн» для продвижения имиджа Украины за рубежом. Депутат Алексей Гончаренко (признан террористом и экстремистом в РФ) назвал эту идею «полным идиотизмом». Также он выразил недовольство тем, что во время выступления президента в Раде была полностью заблокирована мобильная связь.

    Депутат Ирина Геращенко назвала выступление Зеленского провальным, отметив, что даже члены партии «Слуга народа» не аплодировали ему с обычным энтузиазмом. Она подчеркнула, что план был слишком оторван от реальности и не содержал ясных предложений, что вызвало разочарование среди парламентариев.

    Напомним, Зеленский представил новый так называемый план стойкости в Верховной раде в обстановке секретности, отключив трансляцию, интернет и мобильную связь.

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    19 ноября 2024, 08:49 • Новости дня
    В России начали серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

    В Дзержинске начали серийное производство мобильных убежищ «КУБ-М»

    В России начали серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва
    @ ФГБУ ВНИИ ГОЧС

    В Нижегородской области начали серийное производство мобильного укрытия «КУБ-М», которое обеспечивает защиту от природных и техногенных угроз, сообщает ВНИИ ГОЧС.

    В Нижегородской области началось серийное производство мобильных укрытий, разработанных специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), сообщает ТАСС

    Это первое в России производство такого рода, которое развернулось в городе Дзержинске. Событие стало результатом многолетних исследований и работы ученых и экспертов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

    Мобильные убежища обладают многофункциональными возможностями и могут обеспечить защиту от природных бедствий и техногенных происшествий. Разработанное специалистами ВНИИ ГОЧС укрытие «КУБ-М» способно в течение 48 часов защищать от воздушной ударной волны, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности.

    Основным преимуществом мобильных укрытий является их мобильность, что позволяет легко транспортировать их и подключать к существующим инженерным системам. ВНИИ ГОЧС подчеркнул, что запуск серийного производства поддерживается на государственном уровне, что говорит о важности этого проекта для защиты населения от различных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России предложили новый способ укрытия от ядерного оружия, который предполагает использование модульных конструкций. В стране также задумались о строительстве бомбоубежищ модульного типа, что позволит ускорить возведение защитных сооружений и снизить затраты.

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    19 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Лейтенант ВДВ две недели сдерживал наступление ВСУ в Курской области
    Лейтенант ВДВ две недели сдерживал наступление ВСУ в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лейтенант 51-го полка ВДВ Эммануил Давыдов с позывным «Пономарь» две недели сдерживал наступление украинских войск в Курской области, несмотря на серьезное ранение после сброса дрона.

    Как сообщает kp.ru, в Глушковском районе Курской области лейтенант Давыдов вместе с напарником Хакасом и другими бойцами противостоял попыткам украинских военных прорваться к селу Веселое. Давыдов попытался остановить движение вражеской техники с помощью гранатометных выстрелов.

    В интервью «Пономарь» поделился: «Было очень страшно. На секунду появляется мысль, что ты с чем-то неизбежным пытаешься воевать. Но одна привычка спасла меня. Ее отец мне с детства привил. Он мне говорил: Если поражение неизбежно, сделай так, чтобы тебя запомнили. Отец меня учил упираться до последнего».

    На протяжении двух недель Давыдов и его команда отстреливались, заряжая магазины и собирая боеприпасы и сухпайки с подбитой техники ВСУ. Важные разведданные он передавал в штаб. В конце концов Давыдов получил серьезное ранение руки от сброса дрона, и командир приказал его эвакуировать.

    Лейтенант покинул позиции с чувством выполненного долга, уверенный в том, что его действия и действия его команды отбили у противника желание продвигаться на данном участке. Он также выразил уверенность, что ему удалось выстоять благодаря Божьей помощи.

    Ранее российский военнослужащий Закарья Алиев из группировки «Днепр» рассказал о том, как три недели оборонял опорный пункт, захваченный у Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

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