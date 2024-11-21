Гоблин назвал игру S.T.A.L.K.E.R. 2 «дрянью от украинских нацистов»

«Игру S.T.A.L.K.E.R. 2 изготавливают украинские нацисты, поклонники украинского Майдана, ненавидящие все русское. Данная игра на территории Российской Федерации продаваться не должна вообще, нельзя, потому что деньги, вырученные с этой игры, немедленно пойдут на поддержку вооруженных сил Украины. По факту люди, которые покупают игру на территории Российской Федерации, оплачивают убийство русских солдат», – говорит Пучков.



При этом он отмечает, что если кто-то будет скачивать данный онлайн-шутер с торрентов, то это не должно порицаться. По его словам, за нелегальное скачивание никакой оплаты не предусмотрено. При этом приобретать данную игру за деньги, находясь на территории России, по его мнению, ни в коем случае нельзя.

«Что касается самой игры, то это откровенная дрянь. Больше мне сказать нечего. Игру сделали украинские нацисты, хорошего ждать нечего», – уверен Пучков.

Напомним, украинская студия GSC Game World на днях презентовала новую игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с запретом продаж в России, несмотря на большое количество русскоязычных поклонников предыдущих частей игры. Более того, в игре нет русской озвучки, неигровые персонажи говорят исключительно на украинском языке. В первый день релиза данный онлайн-шутер уже появился на торрентах: хакеры разработали рабочую «таблетку», которая позволила запускать игру без активации лицензии.

Отметим, что глава студии GSC Game World Сергей Григорович неоднократно в своих интервью говорил о том, что его компания спонсирует военные действия, предоставляя финансы и технику.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl пока не найдено русофобского контента. При этом он подчеркнул, что она изобилует багами.