Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.12 комментариев
Azur Air устранила замечания Ространснадзора
Авиакомпания Azur Air устранила все замечания, выявленные Ространснадзором в ходе недавней проверки, и готовит исчерпывающий отчет для ведомства, который будет направлен на следующей неделе, передает РИА «Новости».
В сообщении компании отмечается, что во время самой проверки Azur Air устранила 75% выявленных недочетов, а остальные 25% были закрыты в течение двух дней после завершения инспекции.
Azur Air также сообщила, что повторно предоставит документы, подтверждающие соответствие квалификации своего технического персонала Федеральным авиационным правилам. В дополнение к этому, 14 марта перевозчик начал подготовку плана корректирующих мероприятий, который будет передан Росавиации.
В пресс-релизе подчеркнули, что Azur Air тесно взаимодействует с Росавиацией для постоянного совершенствования системы безопасности полетов.
Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года.
Ространснадзор в ходе внеплановой проверки выявил ряд нарушений обязательных требований воздушного законодательства.
Генеральная прокуратура потребовала провести эту инспекцию из-за систематических задержек рейсов.