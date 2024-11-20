Российского капитана китайского судна обвинили в обрыве кабелей в Балтийском море

Tекст: Ольга Иванова

По мнению Bild, судно могло стать причиной повреждений, поскольку его маршрут был признан странным. Как сообщает издание, два датских военных корабля следовали за Yi Peng 3 и впоследствии остановили его. Издание указывает, что капитан судна является российским гражданином, и это обстоятельство добавляет дополнительный интерес к инциденту.

Версия Bild основывается на наблюдениях за маршрутом грузового судна, который вызвал подозрения. В настоящее время продолжается расследование инцидента, и официальные комментарии со стороны властей и участников не поступали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз не смог назвать виновных в повреждении кабелей на Балтике, хотя ранее в причастности к разрыву кабелей заподозрили китайский сухогруз, и заявления о «российской диверсии» скрывают настоящих диверсантов в этом регионе.