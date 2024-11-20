Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.6 комментариев
Российского капитана китайского судна обвинили в обрыве кабелей в Балтийском море
Капитан китайского судна Yi Peng 3, гражданин России, подозревается в повреждении подводных кабелей на дне Балтийского моря, пишет немецкое издание Bild.
По мнению Bild, судно могло стать причиной повреждений, поскольку его маршрут был признан странным. Как сообщает издание, два датских военных корабля следовали за Yi Peng 3 и впоследствии остановили его. Издание указывает, что капитан судна является российским гражданином, и это обстоятельство добавляет дополнительный интерес к инциденту.
Версия Bild основывается на наблюдениях за маршрутом грузового судна, который вызвал подозрения. В настоящее время продолжается расследование инцидента, и официальные комментарии со стороны властей и участников не поступали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз не смог назвать виновных в повреждении кабелей на Балтике, хотя ранее в причастности к разрыву кабелей заподозрили китайский сухогруз, и заявления о «российской диверсии» скрывают настоящих диверсантов в этом регионе.