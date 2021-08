Шойгу выступил за профессиональную армию из контрактников Командующий ВВС анонсировал учения с участием 450 самолетов и вертолетов В Минобороны раскрыли подробности инцидента с эсминцем «Дефендер» 11 августа 2021, 08:23

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Авиабомбы калибра 250 килограммов, запущенные в качестве предупреждения зашедшему в конце июня в территориальные воды России эсминцу «Дефендер», легли на расстоянии менее одного километра от британского корабля, заявил замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС Андрей Картаполов. Картаполов сказал, отвечая на вопрос издания «Аргументы и факты», не слишком ли мягко сработали ВС России в ответ на эту провокацию, что «когда по курсу британца (эсминца Defender) ложились бомбы, там толерантностью особо не пахло», Су-24М выполнял «предупредительное бомбометание авиабомбами калибра 250 килограммов по курсу движения эсминца на расстоянии от корабля менее одного километра». «Для иностранного экипажа в этом ничего хорошего не было. Если помните, есть их съемка, когда они сыграли боевую тревогу и надели спасательные жилеты», – добавил он. Картаполов пояснил, что совершить навал против британского эсминца, как это произошло в 1988 году, когда контр-адмирал Владимир Богдашин протаранил зашедший в территориальные воды СССР американский крейсер «Йорктаун», было невозможным, так как корабль, следивший за Defender, был гораздо меньше его по водоизмещению. «Все действия флота полностью контролировались через Национальный центр управления обороной, министром обороны, и все решения принимались согласно обстановке. Дальнейшее показало правильность этих решений», – отметил замминистра. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны обвинили командование эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.

Генерал объяснил бесполезность ЗРК Patriot для Украины 10 августа 2021, 19:45

Фото: Scanpix Baltics/Reuters

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Лузан. Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников призвал развернуть в его республике американские «средства ПВО». «Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot уступает российским комплексам ПВО С-300В. Для нашей боевой авиации поколения 4++, например для истребителей Су-35, – американский ЗРК также не служит непроходимой преградой, – пояснил бывший замкомандующего войсками ПВО, генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан. – Но дело в том, что Пентагону давно уже не противостоит сильная авиация, поэтому очень уж передовая ПВО американцам и не нужна». «Впрочем, украинский вице-премьер Резников – не специалист в этой области. Допускаю, что он просто услышал где-то про ПВО, не разобрался и сказал про них американским политологам, просто играя на публику», – сказал генерал. Комплексы Patriot Украине никак не помогут, предупреждает Лузан. «Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация, – сказал генерал. – А Patriot бесполезен против баллистических целей. Это показала, к примеру, атака иранского Корпуса стражей Исламской революции по американской военной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака. Тогда системы ПВО США не смогли перехватить большую часть ракет». Во вторник вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения. Украинский гость мотивировал свою просьбу тем, что Россия «де-факто оккупировала Азовское море и коренным образом изменила баланс в Черноморском регионе, полностью его милитаризовав». «Мы особенно обеспокоены действиями России, направленными на подготовку Крыма к развертыванию ядерного оружия. В этой связи важным является расширение пакета безопасности для Украины. Наше законодательство это позволяет», – цитирует Резникова РИА «Новости». Ранее США посетили главы МИД и администрации президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак, а 30 августа запланирован визит в Вашингтон президента Владимира Зеленского. Призыв Резникова – это «грубая провокация», считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Развертывание ПВО США на Украине может изменить баланс сил не только в регионе, но и за его пределами», – цитирует Слуцкого ТАСС. Депутат заметил, что, к примеру, в состав комплекса ПРО Aegis входит пусковая установка Мк41, которую можно использовать для запуска не только противоракет, но и крылатых ракет. Появление таких комплексов ПВО в непосредственной близости от российских границ повлечет за собой реакцию Москвы, убежден глава комитета. «Тем самым напряженность только возрастет», – добавил он. С депутатом согласен и генерал Лузан. «Aegis сами по себе не могут перехватить наши стратегические ракеты на восходящей ветви, потому что РВСН размещены не у границ, а в глубине российской территории. Но Aegis также оснащен унифицированной пусковой установкой Mk41, которая может стрелять крылатыми ракетами наземного базирования с дальностью 2,5 тыс. км. А это уже напрямую угрожает всей европейской части России и нашим стратегическим силам за Уралом. США уже разместили ПРО в Румынии и Польше. Если теперь Aegis появятся еще и на Украине, то получается, что нас берут в полукольцо», – предупреждает генерал. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия ввела санкции против ряда граждан Британии 9 августа 2021, 19:44

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Москва вводит персональные санкции против ряда граждан Британии в ответ на заявления Лондона по ситуации с правами человека в Чечне, сообщили в МИД России. «В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», – передает сообщение российского МИДа РИА «Новости». Отмечается, что меры введены в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года. «Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», – заявили в МИДе. В МИДе пояснили, что «под надуманными и абсурдными предлогами» правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан России из-за «якобы имевших место нарушений прав человека» в Чечне, а также в рамках одобренного британским парламентом «Положения о глобальных антикоррупционных санкциях». В министерстве назвали выпады Лондона «наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны в отношении дальнейшего выстраивания своего курса на российском направлении». «Легкость, с которой в Лондоне берутся «назначать» виновных и определять им «наказание», иначе, как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, назвать нельзя», – заключили в МИДе. Также Москва призывает Британию отказаться от конфронтации в отношении России, недружественные шаги не останутся без адекватного ответа. В 2020 году Лондон ввел санкции против трех российских политиков за якобы имевшие место нарушения прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что санкции отражают приоритеты страны, которая желает играть на международной арене более активную роль в привлечении к ответственности за нарушения прав человека. В 2018 году СМИ сообщали о якобы имевших место преследованиях гомосексуалистов в Чечне. В связи с этими публикациями уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в правоохранительные органы с просьбой о проверке данной информации. Власти республики категорически отвергают обвинения. Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркивал, что не соответствующую действительности информацию о преследованиях гомосексуалистов в республике распространяют правозащитные организации, рассчитывающие на этом заработать. На учениях на границе с Афганистаном применили «вертолетную карусель» 10 августа 2021, 07:17

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Активная фаза учений с участием 2,5 тыс. военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана прошла на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «Экипажи армейской авиации России и Таджикистана применили способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений «вертолетная карусель», уничтожив укрепленный район незаконного вооруженного формирования. Действуя в составе звеньев, экипажи боевых вертолетов Ми-24, выстроившись в боевой порядок «круг», наносили непрерывное огневое поражение по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения района, занятого противником. Для этого летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух-поверхность», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ЦВО. Там добавили, что для проведения зачистки местности и уничтожения оставшихся в живых «боевиков» экипажи десантно-транспортных вертолеты Ми-8 высадили тактический воздушный десант, обеспечив огневую поддержку мотострелкам с воздуха. «Также летчики отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника на предельно малых высотах с учетом особенностей горного рельефа местности. Всего результате авиационного удара экипажи вертолетов поразили более 100 наземных целей», – уточнили в округе. В учениях принимают участие российские ударные вертолеты Ми-24, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 различных модификаций. В ЦВО добавили, что военнослужащие России, Таджикистана и Узбекистана при поддержке артиллерии и авиации разгромили условное незаконное вооруженное формирование, перешедшее государственную границу на юге Таджикистана в ходе завершения основного этапа учений на полигоне Харб-Майдон. «По замыслу учений, группа вооруженных боевиков незаконно перешла государственную границу Таджикистана для совершения терактов на территории республики. Экипаж самолета Л-39 выполнил воздушную разведку местности, в ходе которой обнаружил места скопления боевиков. Летчики передали координаты целей российским и таджикистанским экипажам ударных вертолетов Ми-24, а также расчетам реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган». После нанесения огневого удара мотострелковые подразделения трех стран на бронетранспортерах БТР-82А, боевых машинах пехоты БМП-2, усиленные экипажами танков Т-72 завершили разгром основных сил противника», – сообщили в пресс-службе. Для блокирования отступающих к скальной гряде боевиков подразделения специального назначения Таджикистана осуществили высадку десанта парашютным способом с самолета Ан-26. «Помощь в нейтрализации условного противника, укрывшегося в горах, оказали расчеты минометных орудий 201-й военной базы России и вооруженных сил Узбекистана, выполнившие стрельбы по навесной траектории», – добавили в округе. В пресс-службе отметили, что участники учений также отработали совместные маневренные действия на сложном рельефе местности, развертывание системы связи и управления, нормативы поражения целей и противоогневые маневры, взаимодействие подразделений в единой оперативной обстановке. В пресс-службе рассказали, что перед началом учений в районе полигона наблюдалась песчаная буря, которая не повлияла на проведение практических действий. Всего в учениях трех стран задействованы 2,5 тыс. военнослужащих, из которых 1,8 тыс. из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составляют подразделения 201-й военной базы. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил: «Мы завершаем совместные учения вооруженных сил Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации. Впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирийской арабской республике». Он отметил, что учения проводились на фоне обострения обстановки в Афганистане и угрозы проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны Центральноазиатского региона. «Уверен, что будущие совместные действия позволят укрепить боевое содружество, обезопасить наши страны от боевой агрессии», – добавил командующий войсками ЦВО. Напомним, 5 августа на полигоне Харб-Майдон (Таджикистан) в 20 км от границы с Афганистаном стартовали совместные военные учения России, Таджикистана и Узбекистана. Началось серийное изготовление ракет для С-500 «Прометей» 11 августа 2021, 04:32

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Предприятия концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» ведут серийное изготовление ракет для перспективных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «В соответствии с заключенным в конце 2020 года контрактом между Минобороны России и концерном «Алмаз-Антей», идет изготовление серийных ракет, которые в 2022 году поступят в Воздушно-космические силы (ВКС)», – приводит слова источника ТАСС. По словам другого источника, в настоящее время «продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России». Предполагается, что они завершатся в конце 2021 года. Напомним, в конце июля стало известно, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей», серийные поставки начнутся в первой половине 2022 года. В мае президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса заявлял, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о системе С-500 «Прометей», которая, по мнению американских экспертов, станет угрозой даже для спутников. Также были названы отличия С-400 и С-500. Шойгу выступил за профессиональную армию из контрактников 11 августа 2021, 06:33

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу выразил уверенность, что в России должна быть профессиональная армия из военнослужащих по контракту – нет смысла увеличивать число призывников и сроки их службы из-за длительности подготовки по современным военным специальностям. «Будущая армия... У нас есть специальности, это специальности сержантов, солдат, которые готовятся полтора года, два года. И тогда говорят: ну а что же вы, возьмите и увеличьте срок службы – на два года, как это было раньше. Но и два года уже мало. Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом», – приводит слова Шойгу РИА «Новости». Министр добавил, что должна быть любовь к Родине и к военной профессии, человек должен к этому самостоятельно стремиться. «У нас и дни открытых дверей, конкурсы по территории всей страны, и набираем по контракту, и выездные комиссии по приему в высшие учебные заведения, и реконструируем учебные заведения. Я не так давно приехал из Новосибирска, у нас там высшее училище, там готовят разведку – там и войсковая, и глубинная разведка – очень достойные ребята. И сегодня я могу сказать, что к нам поступить не так просто», – отметил министр. Он сообщил, что, например, конкурс в Рязанское училище ВДВ сегодня составляет около 17 человек на место. «Когда меня спрашивают о том, предполагаете ли вы увеличить количество призывников на военную службу, я говорю, что в этом особого смысла сегодня нет», – сказал Шойгу, выступая перед участниками образовательного форума «Территория смыслов». Ранее в Генштабе оценили возможность отказа от призыва на срочную службу. Напомним, в марте президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу 134 тыс. 650 граждан России в возрасте от 18 до 27 лет. 16 июля Минобороны объявило о завершении весеннего призыва. В декабре 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что вооруженные силы России вышли на оптимальный уровень численности военнослужащих по призыву, который сохранится приблизительно до 2025 года. Британцев рассмешил «перехват» российских Ту-142 8 августа 2021, 10:40 Текст: Алина Назарова

Читатели британского таблоид The Daily Mail с иронией прокомментировали материал о «перехвате» двух российских противолодочных самолетов Ту-142 британскими истребителями недалеко от воздушного пространства Соединенного Королевства. Ранее в британских ВВС заявили, что истребители Typhoon вылетали в пятницу на «перехват» двух Ту-142 «около воздушного пространства Соединенного Королевства». О нарушении границ ведомство не заявляло. Согласно сообщению, истребители следили за Ту-142 «все время, пока они были в районе интересов Великобритании». Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. «Жаль, что они не могут патрулировать Ла-Манш в поисках лодок (с мигрантами), которые никто не остановит», – написал пользователь Marko. «Они должны защищать нас от самой большой угрозы, патрулируя Ла-Манш и топя шлюпки!» – заявил I love you, передает РИА «Новости». «Следует больше беспокоиться о нелегальных иммигрантах, которые высаживаются на ваших пляжах», – заметил jawrip. «Русские упускают одну хитрость с полетами над Великобританией. Просто купите 200 резиновых лодок и гребите, есть шанс, что их даже бесплатно подвезут последние 20 миль», – сыронизировал null. «Район интересов... Так-то это не наше воздушное пространство», – указал bill p. Как сообщили ранее в пресс-службе Севфлота, два Ту-142 провели 12-часовой полет в рамках командно-штабной тренировки с кораблями ВМФ в Северо-Восточной Атлантике. Полет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики. В пресс-службе отмечали, что полеты Ту-142 выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств. В Лондоне оценили решение России о закрытии въезда ряду британских граждан 10 августа 2021, 12:55 Текст: Елизавета Булкина

Закрытие въезда в Россию ряду граждан Британии является необоснованным и вызывающим сожаление шагом, заявил представитель МИД Великобритании. «Это необоснованный шаг, который вызывает сожаление. Он контрастирует с тщательно обоснованным и прозрачным процессом, который используется в Великобритании при применении антикоррупционных санкций, а также санкций в защиту прав человека», – передает его слова РИА «Новости». Накануне Москва ввела персональные санкции против ряда граждан Британии в ответ на заявления Лондона о ситуации с правами человека в Чечне. В МИДе пояснили, что «под надуманными и абсурдными предлогами» правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан России из-за «якобы имевших место нарушений прав человека» в Чечне, а также в рамках одобренного британским парламентом «Положения о глобальных антикоррупционных санкциях». В министерстве назвали выпады Лондона «наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны в отношении дальнейшего выстраивания своего курса на российском направлении». В 2020 году Лондон ввел санкции против трех российских политиков за якобы имевшие место нарушения прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что санкции отражают приоритеты страны, которая желает играть на международной арене более активную роль в привлечении к ответственности за нарушения прав человека. Анонсирована сдача трех атомных подлодок до конца года 9 августа 2021, 08:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Военно-морской флот России получит до конца 2021 года сразу три атомные подводные лодки (АПЛ), сообщил источник в кораблестроительной отрасли. Как пояснил источник, речь идет о стратегической подлодке «Князь Олег» (проект 955А, «Борей-А»), многоцелевой «Новосибирск» (проект 885М, «Ясень-М») и носителе беспилотных «Посейдонов» «Белгород» (проект 09852), – передает РИА «Новости». По его словам, «Князя Олега» передадут флоту в сентябре, а «Новосибирск» сдадут в декабре. Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» является экспериментальной лодкой для беспилотников «Посейдон». Лодка относится к проекту 949А «Антей» (аналог «Курска»), который был переработан специально для системы «Посейдон». Напомним, в январе источник в ОПК сообщил, что третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» – будет передан ВМФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года. Российские военные после учений покинули Узбекистан 8 августа 2021, 16:38 Текст: Алексей Дегтярев

Участвовавшие в учениях у границы Афганистана в Узбекистане российские военные вышли из этой центральноазиатской страны, сообщили в Центральном военном округе. В учениях на полигоне Термез участвовали около 1,5 тыс. военнослужащих ВС России и Узбекистана, передает «Интерфакс». В пятницу стало известно, что активная фаза тактических учений России и Узбекистана «Юг-2021», проводимых на фоне дестабилизации ситуации в Афганистане, завершилась. В ходе маневров российские Ту-22М3 провели серию ударов по лагерям «боевиков». Напомним, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с запрещенным в России и признанным террористическим движением «Талибан», боевики которого овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил : «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Российско-китайские учения вызвали обеспокоенность Запада 10 августа 2021, 11:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Проходящие в Китае российско-китайские учения «Взаимодействие-2021» вызывают обеспокоенность США и западных аналитиков, в частности, в свете вывода американских войск из Афганистана, сообщили британские СМИ. Как пишет Financial Times, учения России и Китая вызывают у западных аналитиков «опасения» относительно того, что «два противника США развивают совместные оперативные возможности». В частности, беспокойство связано с выводом американского контингента из Афганистана – в то время как и Пекин, и Москва контактировали с талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России). «На фоне вывода Соединенными Штатами своих оставшихся сил из Афганистана и после того, как Пекин и Москва вступили в контакт с талибами, за учениями внимательно следят с целью выявления признаков того, что китайские и российские силы учатся координировать миссии и проводить совместные операции», – передает РИА «Новости» сообщение издания. Отмечается, что, хотя Москва и Пекин официально не заявляют о существовании между ними оборонного союза, аналитики полагают, что военные двух стран могут якобы обменяться друг с другом доступом к системам электронной связи и создать совместные командные структуры. Ранее в Минобороны России сообщали, что российские и китайские военные в середине августа проведут совместные учения «Взаимодействие – 2021» с участием около 10 тыс. человек. Учения проведут на территории КНР, в них задействуют «боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику». Первый полный полк «Авангардов» пообещали поставить на дежурство до конца года 10 августа 2021, 14:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Первый полк стратегических ракетных комплексов с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» в полном составе заступит на боевое дежурство до конца года, сообщил командир 13-й ракетной дивизии генерал-майор Андрей Черевко. «В 13-й ракетной дивизии продолжаются мероприятия по перевооружению на новые ракетные комплексы стратегического назначения. В соответствии с поставленной задачей в 2021 году предусмотрено завершение постановки на боевое дежурство первого ракетного полка с ракетным комплексом «Авангард», – передает РИА «Новости» слова Черевко министру обороны Сергею Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции. «Ведутся работы по подготовке двух шахтных пусковых установок с ракетами. Перевооружение проводится по утвержденному графику. Загрузка ракет в шахтные пусковые установки и приведение их в готовность к боевому применению запланировано на четвертый квартал 2021 года», – уточнил он. По словам Черевко, второй полк межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» заступит на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения к 2023 году. «В период до 2023 года предусмотрена постановка на боевое дежурство еще одного ракетного полка в 13-й ракетной дивизии с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард», – доложил Черевко. Первый полк, вооруженный «Авангардом», заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в неполном составе в декабре 2019 года. Россия укрепила арсенал 201-й базы на фоне эскалации в Афганистане 10 августа 2021, 12:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейшие образцы стрелкового вооружения, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК «Верба» поступили на крупнейший военный объект России за рубежом – базу в Таджикистане, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Все они были задействованы в учениях России, Таджикистана и Узбекистана, проводившихся на фоне дестабилизации в Афганистане. «На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК «Верба». Все это вооружение использовалось российскими подразделениями в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, которые проводились на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Ранее на учениях на границе с Афганистаном применили «вертолетную карусель». Шойгу сообщил о завершении строительства объектов РВСН в четырех городах 10 августа 2021, 14:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Завершено строительство инфраструктуры подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Козельске и Тейково, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции. По его словам, основные силы военных строителей были направлены на возведение объектов спецназначения «для размещения новых образцов вооружения и военной техники, прежде всего в интересах обустройства трехкомпонентной группировки сил и средств ядерного сдерживания». «Построены объекты инфраструктуры подразделений РВСН в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Козельске и Тейково», – передает РИА «Новости» слова министра. Шойгу добавил, что с начала года развернуты полномасштабные работы по развитию аэродромной сети, совершенствованию системы базирования ВМФ и обустройству инфраструктуры Арктической зоны. Ранее сообщалось, что стратегические ракетные комплексы «Ярс» в ходе перевооружения в 2021 году получат два полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Адмирал заявил о способности АПЛ «Казань» нести ракеты «Циркон» 10 августа 2021, 14:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Новая российская многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885М «Ясень-М», принятая в состав ВМФ в мае, способна нести гиперзвуковые ракеты «Циркон» для ударов по наземным и морским целям, сообщил командир 11-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Александр Заренков в ходе единого дня приемки военной продукции. Контр-адмирал напомнил, что «Казань» - второй корабль серии «Ясень» и головной крейсер, построенный по модернизированному проекту «Ясень-М», передает ТАСС. «Особенностью проекта является наличие универсальных пусковых установок, позволяющих размещать противокорабельные ракеты «Оникс», гиперзвуковые ракеты «Циркон» или крылатые ракеты «Калибр», что обеспечивает возможность нанесения многочисленных ударов как по надводным, так и по наземным объектам противника», – доложил Заренков министру обороны Сергею Шойгу. Командир дивизии отметил, что корабль «отличается от предшественников большей скрытностью, улучшенными системами маневрирования, усовершенствованными средствами связи и гидроакустики, улучшены условия обитаемости». Заренков добавил, что по стратегии развития ВМФ подводные лодки проекта «Ясень-М» призваны стать основой ударных подводных сил в отечественном флоте. Напомним, 7 мая в состав Военно-морского флота России принят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему это событие имеет большое значение для ВМФ, какую угрозу эта лодка несет противникам России на море и что нужно для того, чтобы сделать субмарину еще более эффективной. Шойгу заявил о возросшем в три раза доверии россиян к армии 10 августа 2021, 15:46 Текст: Наталья Ануфриева

Уровень доверия россиян к Вооруженным силам России возрос почти в три раза за прошедшие 12 лет, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Шойгу заявил на молодежном форуме «Территория смыслов», что «по социологии двенадцатилетней давности, доверие к Вооруженным силам в нашей стране было 27-29%», на данный момент это от 79 до 86%, то есть армия стала «самым доверяемым институтом в нашей стране», передает РИА «Новости». На втором месте среди таких институтов, по его словам, православная церковь. «Мы сегодня имеем фактически войска постоянной готовности», – добавил министр. Он также сообщил, что к концу 2021 года доля современного оружия в войсках составит 71,9%. Напомним, результаты опроса ВЦИОМ в ноябре 2020 года показали, что россияне больше всего поддерживают деятельность российской армии, Русской православной церкви и правоохранительных органов.