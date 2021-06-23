Британский эсминец проверил боеготовность Крыма

Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер

В Минобороны России сообщили о том, что Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ в среду днем пресек нарушение российской границы британским эсминцем Defender(«Дефендер») в районе крымского мыса Фиолент, что неподалеку от Севастополя. Корабль зашел в территориальные воды на три километра. Сначала российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительный огонь, а следом Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу движения Defender, после чего эсминец покинул акваторию РФ.

Как передает ТАСС, после инцидента Минобороны вызвало британского военного атташе, которому было заявлено о нарушении британскими моряками конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Позднее Минобороны опубликовало видео полета самолета и беспилотника над британским эсминцем.

МИД также вызвал британского посла. представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Москва расценила действия военно-морских сил Великобритании как грубую провокацию.

Лондон трактует эпизод совершенно иначе. Как заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, эсминец «следовал по международно-признанному коридору разделения движения». Корабль, по его словам, шел из Одессы в направлении Грузии. Как известно, Лондон считает Крым не российской, а по-прежнему украинской территорией.

В британском Минобороны назвали произошедшее мирным проходом через территориальные воды Украины, совершенным в соответствии с международным правом. В военном ведомстве заявили, «что россияне проводили учения со стрельбой в Черном море и дали международному морскому сообществу заблаговременное предупреждение о своей деятельности», однако «в направлении Defender не производилось никаких выстрелов, и мы не признаем утверждения, что на его пути были сброшены бомбы».

Находившийся на борту журналист Би-Би-Си подтвердил, что капитан Defender преднамеренно зашел в 12-мильную зону, которая опоясывает Крым. По словам репортера, над кораблем в этот момент кружило более 20 российских самолетов, «а корабли ВМС России временами подходили к эсминцу на расстояние не более 90 метров». На «Дефендере» не исключали, что начнутся боевые действия и экипаж даже надел предназначенные на время ведения огня специальные маски. Репортер также слышал грохот взрывов, однако в непосредственной близости от эсминца стрельбы он не заметил. По его версии, корабль прошел сквозь территориальные воды Крыма прямо, не меняя курса.

Сенатор Алексей Пушков назвал инцидент провокаций против России. По его словам, Defender не «демонстрировал гордый флаг прежней «царицы морей», а «создавал основу для нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии».

Примечательно, что еще за несколько часов до инцидента начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая на Московской конференции по международной безопасности, заявил: «Активность ВМС НАТО у границ РФ значительно возросла и носит провокационный характер, что создает предпосылки возникновения инцидентов».

В том, что главной задачей Defender была проверка прочности морской обороны Крыма, уверен вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота Петр Святашов. «Англичане прикинулись глуповатыми: мол, двигались по украинским водам, по коридору, где проходят гражданские суда, думали, что Россия просто проводит учения. Но они же всё понимают. Они знают, где находятся наши военные аэродромы», – считает Святашов. По его мнению, скорее всего, разведка НАТО отслеживала, с какой скоростью и какими силами российские военные и пограничники отреагировали на вторжение в воды Крыма.

Вице-адмирал не исключает, что подобные случаи будут повторяться, поэтому Москве надо впредь отвечать более решительно. «Надо выпустить ноту протеста о том, что больше мы так долго предупреждать не будем, – призвал Святашов. –

Предупредим один раз, а потом всадим снаряд в борт. Другого выхода нет. Хочешь мира – готовься к войне».

Председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев напоминает, что международное право действительно разрешает «мирный проход» корабля, в том числе и военного, через территориальные воды другого государства, однако у этого правила есть исключения. Например, кораблям запрещается заходить в акваторию, где идут маневры ВМФ. «Мы действовали в соответствии с законом об охране российской границы: предупредили, дали сигнал по рации. Нас не поняли. Тогда в соответствии с законом были применены более серьезные средства – артиллерийские снаряды и бомбы. Наш закон о защите морской границы полностью согласован с международным морским правом, повторяет или развивает его во многих статьях», – пояснил Ненашев.

Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко сравнил поведение британцев и американцев, чьи боевые корабли на условиях «мирного прохода» регулярно посещают в Южно-Китайском море те акватории, которые «китайские товарищи» считают своими.

«Британцы считают, что они находятся в территориальных реалиях 2014 года, а Россия так не считает. Одно мнение высекло искру о другое, но после этих искр обеим сторонам хватило разума погасить конфликт. Заявление британского Минобороны на сей счет говорит о том, что в Лондоне хотят спустить все это на тормозах», – отметил эксперт.

По мнению Шеповаленко, «британцам хватило ума понять наши намерения и решительность, а нашим морякам хватило ума обойтись без жертв и повреждений». «Слава богу, что ситуация не переросла в нечто гораздо более серьезное. Надо отдать должное командирам по ту и иную сторону», – подчеркнул эксперт.

Эсминец Defender ранее на этой неделе упоминался в связи с другим инцидентом. Данные слежения о его местонахождении, как и координаты голландского фрегата Evertsen, по какой-то причине были сфальсифицированы после того, как оба корабля зашли 18 июня в Одессу. В ночь на 19 июня приемная станция в расположенном неподалеку Черноморске внезапно начала передавать искаженные данные об этих кораблях – на сервис автоматической системы идентификации (AIS). Согласно этим данным, Defender и Evertsen покинули Одессу незадолго до полуночи 18 июня и направились прямо к Севастополю, к главной базе Черноморского флота.

На самом деле корабли не покидали одесский порт, о чем свидетельствуют прямые трансляции с веб-камер на YouTube. Поддельные координаты для геолокации натовских судов в системе AIS были отправлены агрегатору MarineTraffic.com и другим аналогичным ресурсам. Таким образом, на экране AIS был нарисован мнимый маршрут, который, однако, спустя трое суток Defender повторил уже в реальности.

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Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко не исключает, что сбой с передачей координат для системы AIS не был случайностью. «Если это преднамеренный сбой, значит, такими были меры оперативной маскировки. Это нормально. Каждый боевой корабль страхуется, как может, а обязательств передавать только достоверные координаты у стран НАТО перед нами нет. Умей наши моряки делать то же самое, они бы тоже так бы делали», – считает Шеповаленко.

Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков считает, что подменить курс корабля в системе AIS несложно. «Программная часть этой системы контролируется западными спецслужбами. Они вполне могут рисовать фальшивые линии. А цели очень простые: чтобы наши военные начали дергаться раньше времени. Потом наши убедились бы, что ничего нет и успокоились, после чего британский эсминец и должен был по этому маршруту проскочить уже на самом деле, проверить в этот район», – уверен эксперт.

Ненашев возражает, что подобные фейки в системе AIS могли обмануть только прессу, а командование Черноморского флота «опирается только на собственные данные». «У флота и авиации, а также у пограничной береговой охраны, достаточно своих технических сил, чтобы отслеживать пограничную акваторию. Даже когда иностранный корабль подходит к границе 200-мильной экономической зоны, мы уже начинаем отслеживать его перемещение», – заверил Ненашев.

Тем временем на инцидент откликнулся и президент Украины Владимир Зеленский. После переговоров с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили он потребовал сделать Черное море безопасной акваторией, «свободной для торговли и судоходства».