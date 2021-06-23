Глава Ялты назвала причину тяжелых последствий наводнения Стало известно о ложных данных подхода боевых кораблей НАТО к Севастополю 23 июня 2021, 12:28

Фото: Royal Navy

Текст: Алина Назарова

Данные слежения за двумя военными кораблями Североатлантического альянса в Черном море были сфальсифицированы с приемной станции в Черноморске недалеко от Одессы. Британские фрегат Defender и эсминец типа Daring Type-45, а также фрегат Королевского флота Нидерландов Evertsen вошли в одесский порт 18 июня. До этого, 17 июня, во время учений в Черном море за группой кораблей наблюдали российские военные корабли, пишет портал Военно-морского института США USNI News. В ночь на 19 июня сервис автоматической системы идентификации (AIS) показал весьма странный путь натовских военных судов. Согласно данным, два корабля – Defender и Evertsen – покинули Одессу незадолго до полуночи 18 июня и направились прямо в Севастополь, почти вплотную приблизившись к главной военно-морской базе Черноморского флота России. При этом на самом деле корабли все это время не покидали одесский порт. Об этом свидетельствуют, в частности, прямые трансляции с веб-камер, которые передают изображение в режиме онлайн на YouTube. Поддельные координаты для геолокации натовских судов в системе AIS были отправлены агрегатору MarineTraffic.com приемной станцией в Черноморске, расположенной недалеко от Одессы. Фальшивые данные приняли и другие агрегаторы, пишет ПолитРоссия. AIS spoofed of Royal Navy and Dutch Navy warships HMS Defender and HNLMS Evertsen off Crimea. Made it look like they had sailed to Russian navy base.



Who and why? https://t.co/KNvhbSi74N — H I Sutton (@CovertShores) June 22, 2021 Как пояснил, американский военный эксперт, AIS – ресурс с открытым доступом, позволяющий отслеживать перемещение судов. Им часто пользуются многие западные структуры, в том числе военные. «Произошедший инцидент ставит под сомнение достоверность разведывательных данных, полученных из открытых источников», – указал эксперт, задавшись вопросом, кому может быть выгодная такая фальсификация.

Украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму 23 июня 2021, 08:47 Текст: Алина Назарова

Украинская актриса, заслуженный деятель искусств Любовь Титаренко раскритиковала секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова за шутки о наводнении в Крыму. Артистка отреагировала на слова секретаря СНБО, который заявил, что «украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу», и теперь крымчане не знают, что с ней делать. «Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?» – задалась вопросом актриса, передает РИА «Новости». Она напомнила, что в Киеве постоянно называют Крым «украинским», и подняла вопрос о реальном отношении Украины к крымчанам. «Когда-то время покажет, почему Крым от нас отошел. Я считаю, что Крым к нам уже не вернется, пока у нас будут вот такие злые Даниловы у власти», – выразила мнение Титаренко. Ранее член Совфеда от Крыма шльга Ковитиди заявила, что «Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине. Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС. В Конгрессе США призвали немедленно направить Украине летальные вооружения 23 июня 2021, 03:59

Фото: Louie Palu/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США должны немедленно направить Украине в качестве военной помощи так называемые летальные вооружения, заявили американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майкл Маккол. Их слова приводит пресс-служба республиканцев в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Они призвали не ждать, пока Москва «пересечет еще больше «территориальных красных линий» на Украине», а «направить помощь» в виде так называемых летальных вооружений, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию России», передает ТАСС. Республиканцы считают, что администрация Джо Байдена «снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины». В частности, конгрессмены указали на «решения вывести два корабля США из Черного моря во время наращивания военного присутствия» России, отказ от «критически важных санкций» против «Северного потока – 2». Также они осудили отказ от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским до «до окончания безрезультатного саммита Байдена и Путина». «Это должно закончиться», – заявили конгрессмены. Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ. Псаки подчеркнула, что только перед саммитом США – Россия Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия призвала США отказаться от военных учений в Черном море 23 июня 2021, 06:54

Фото: Ford Williams/US Navy/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Многонациональные военные учения Sea Breeze – 2021 «поощряют милитаристские настроения в Киеве», заявило посольство России в США. По мнению посольства, масштаб и «явно агрессивный характер» учений не соответствуют «реальным задачам безопасности» в регионе, учения лишь увеличивают «риски непреднамеренных инцидентов». В связи с этим российская сторона призвала «США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море». По мнению посольства, причерноморские государства способны самостоятельно решить «возникающие проблемы в этом регионе» и не нуждаются в «навязывании» помощи извне», передает ТАСС. Напомним, учения пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие 32 государства. Планируется задействовать 5 тыс. военных, 32 корабля и 40 самолетов. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что НАТО собирается под прикрытием учений Sea Breeze поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе. Меркель пригласила Зеленского в Берлин для обсуждения урегулирования в Донбассе 22 июня 2021, 19:40

Фото: CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским пригласила его в Берлин для обсуждения урегулирования в Донбассе, сообщил офис украинского лидера. «Федеральный канцлер пригласила главу украинского государства осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования в Донбассе», – говорится на сайте офиса президента Украины. Зеленский подтвердил приглашение Меркель посетить Украину для участия в саммите переговорной площадки «Крымская платформа» и мероприятиях по случаю 30-летия независимости страны. Также собеседники поговорили на тему начала Великой Отечественной. Они «отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма» на территории Украины. Позднее украинский лидер в своем Twitter поблагодарил Меркель за приглашение. «Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества», – написал он. Ранее Зеленский заявлял, что надеется на увеличение поддержки официального Киева со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Шойгу заявил о формировании в мире глобальных коалиций 23 июня 2021, 09:39 Текст: Алина Назарова

Тенденция разделения мира на «своих» и «чужих» наблюдается в мире, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности. «Сегодня на первое место выходит новая тенденция формирования глобальных коалиций, разделившая мир на «своих» и «чужих», – заявил министр, передает ТАСС. Он также отметил, что пандемия продемонстрировала важность госграниц, только в рамках суверенных государств возможно обеспечения карантинных мероприятий. «Возрастает роль суверенных государств по обеспечению – в широком смысле – безопасности граждан. Пандемия продемонстрировала, что государственные границы сохраняют значение, так как только на национальном уровне есть возможность оперативно проводить карантинные мероприятия и оказывать помощь населению», – сказал он. Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. Британских военных испугали полеты российских истребителей 22 июня 2021, 15:38 Текст: Алина Назарова

Российские истребители провели разведывательные полеты над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth, пишет издание The Telegraph. Командующий авиагруппой корабля Джеймс Блэкмор сообщил, что военные видели самолеты МиГ и «Сухой» в течение трех дней, а также заметили фрегат и подлодки, передает РИА «Новости». «Это напоминает игру в кошки-мышки. Мы в первый раз используем истребители F-35 в Средиземном море, и конечно, русские хотят посмотреть на них, на корабли, они хотят понять, как мы действуем», – отметил Блэкмор. Военные назвали активность российских самолетов «напряженной» и подчеркнули, что будут использовать все возможности «для демонстрации своих намерений в регионе». Гордон пригрозил россиянам выдворением после «возвращения» Крыма 23 июня 2021, 09:02 Текст: Алина Назарова

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех россиян, переехавших в республику с материковой части страны. Телеведущий заявил, что ему «очень жаль» крымчан из-за случившегося в регионе наводнения. «Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут», – утверждает он. По его словам, Украина «это все заберет назад», передает РИА «Новости». При этом Гордон пригрозил россиянам, которые покупают недвижимость на полуострове, тем, что у них «все потом заберут», так как это якобы «шатко» и «незаконно». Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Герасимов: Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию 23 июня 2021, 10:27 Текст: Алина Назарова

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на военную агрессию, заявил начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости». Герасимов также заявил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (старое название СНВ-3) остается сегодня единственным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в мире. «На сегодняшний день единственным международным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в сфере контроля над вооружениями остается Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемый Договор о СНВ-3», – сказал он, отметив, что после его продления на очередные пять лет ситуация вокруг данного соглашения в целом стабилизировалась, передает ТАСС. Начальник Генштаба ВС также добавил, что к пролонгации документа проявили стремление в равной степени РФ и США. «Оба государства заинтересованы в предсказуемости в отношении развития ядерных сил другой стороны. Наличие мер контроля такую предсказуемость обеспечивает», – отметил он. Напомним, договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США был продлен в феврале до 2026 года. По итогам встречи в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден заявили о недопустимости развязывания ядерной войны в мире. Главу СНБО Украины высмеяли за неграмотность из-за карты Черного моря 23 июня 2021, 08:35 Текст: Алина Назарова

Бывший кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров высмеял секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, похваставшегося подаренным ему экземпляром первой британской карты Черного моря. Ранее Данилов заявил, что получил на приеме в честь прибытия в Одессу британского эсминца HMS Defender «уникальный подарок» – «принт первой в мире британской карты Черного моря». По словам главы СНБО, «эта карта еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть «русским озером», передает РИА «Новости». «Чиновнику столь высокого ранга стоило бы иметь грамотных консультантов, чтобы он не выглядел безграмотным с дешевыми фейками. Представленный принт является голландской картой 1630-1650 годов, воспроизводящей более ранние античные источники», – написал Азаров в Facebook. Политик добавил, что это легко понять, «прочитав названия областей и населяющих народов, вроде Скифика, Таврика, роксоланы, каллипиды». По логике Данилова, отметил Азаров, море является не только не российским, но и не украинским. Его в таком случае надо отдать западноиранским племенам, населявшим в те времена Северное Причерноморье, заключил политик. Роспотребнадзор опроверг сообщения о холерных вибрионах в воде около Ялты 22 июня 2021, 21:20 Текст: Алексей Дегтярев

Сообщения об обнаружении холерных вибрионов в морской воде около Ялты не соответствуют действительности, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. «В социальных сетях есть информация, что якобы в Ялте обнаружены холерные вибрионы. Нет, на сегодняшний день это не так. Управлением с первого дня увеличена кратность отбора проб морской воды, количество отобранных проб составляет 38. Но я хочу отметить, что пробы на микробиологические показатели воды морской нестандартные, поэтому купаться в морской воде нельзя», – цитирует Пеньковскую ТАСС. При этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в воде «на эту минуту никакой заразы, никаких палочек нет». Ранее Роспотребнадзор закрыл пляжи на пострадавших от наводнения территориях Крыма из-за ухудшения качества воды. Напомним, количество пострадавших от наводнения в Ялте выросло до 54 человек, один мужчина погиб. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Путин: НАТО наращивает присутствие у границ России и отказывается от диалога 23 июня 2021, 09:16 Текст: Алина Назарова

Москву беспокоит наращивание инфраструктуры Североатлантического альянса вблизи российских границ, как и то, что НАТО отказывается конструктивно рассматривать предложения по деэскалации напряженности, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности. «Турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других. Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм», – говорится в обращении Путина, размещенном на сайте Кремля. Президент обратил внимание, что масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требуют объединения усилий всех государств. И такая коллективная работа должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН. Он также указал, что Россия никогда не диктует свою волю другим странам, готова на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами. «Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя. Наши усилия направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договорённости, в том числе в области контроля над вооружениями», – указал Путин. При этом он заявил, что Москву беспокоит «непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов». «Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают», – добавил президент. Он также отметил, что Россия активно участвует в урегулировании региональных конфликтов. «Благодаря нашей военной помощи удалось освободить большую часть территории Сирии от международных террористов, не допустить распада Сирийского государства, и политико-дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН. При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры», – указал он. «Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте», – заключил Путин. Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. Разработан проект модернизации атомной спецподлодки «Лошарик» 22 июня 2021, 14:40 Текст: Алина Назарова

Конструкторское бюро «Малахит» разработало технический проект модернизации атомного подводного обитаемого аппарата АС-31 проекта 1083 (неофициальное название «Лошарик»), пожар на котором в 2019 году унес жизни 14 человек. «В крайне сжатые сроки выполнен технический проект модернизации заказа зав. № 210», – говорится в годовом отчете компании, передает ТАСС. В документах КБ «Малахит» за 2017 год указанный заказ был отнесен к проекту 1083. Пожар на субмарине АС-31 произошел 1 июля 2019 года. Среди причин катастрофы СМИ называли взрыв и возгорание литиевого аккумулятора. Реактор подлодки при пожаре не пострадал. В ноябре 2019 года подлодку доставили в ЦС «Звездочка». Номер проекта и тактико-технические характеристики АС-31 официально не раскрываются, известно лишь, что она не несет вооружения и может погружаться на большие глубины. Из-за специфической формы корпуса – соединенных между собой нескольких титановых сфер – ее прозвали «Лошарик». Танк Т-90МС прошел испытания в Латинской Америке и на Ближнем Востоке 23 июня 2021, 09:55 Новейший танк Т-90МС разработки концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») успешно прошел испытания в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. «Машина прошла успешные испытания в условиях высокогорья в Латинской Америке и в пустыне в одной из стран Ближнего Востока. В каждом случае проводились ходовые и огневые испытания машины», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы УВЗ, распространенное в ходе проведения Международной выставки вооружений и военной техники MILEX 2021, проходящей в Минске. «Танк зарекомендовал себя с самой положительной стороны как в условиях высокогорья, так и в условиях высоких температур в пустыне», – сообщили в концерне. Танк Т-90МС, модернизированный вариант Т-90, впервые был представлен на выставке RAE-2011. По сравнению с базовой моделью (Т-90С) Т-90МС получил более мощный двигатель, новый кондиционер, улучшенную электронику и усиленное бронирование. В США Т-90 назвали «экспортным хитом» среди российского оружия. На проходящей в Минске выставке MILEX («Милекс-2021») Россия решила показать новые парашюты и боеприпасы. Глава Ялты назвала причину тяжелых последствий наводнения 23 июня 2021, 12:07 Текст: Евгения Шестак

К тяжелым последствиям наводнения в Ялте могла привести хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек, заявила глава администрации города Янина Павленко. «Очевидно, что та хаотичная застройка вдоль русла рек, которая велась последние десятилетия с незаконным выделением земельных участков, и привела к таким последствиям. Но тем не менее это сложившаяся застройка города. И наша задача – упредить эту ситуацию на будущее, и при этом позаботиться о всех людях, которые проживают на этой территории», – сказала Павленко РИА «Новости». По ее словам, из нескольких гостиниц, которые оказались в эпицентре наводнения возле моря в Ялте, пришлось эвакуировать туристов. «Сильно пострадал гостиничный бизнес, например, отели «Ореанда» и «Бристоль», которые оказались в эпицентре стихии, так как находятся возле моря. Из «Бристоля» пришлось эвакуировать в первый же день наводнения всех туристов. Помимо физического, материального ущерба, был нанесен серьезный моральный урон, многие люди пребывают до сих пор в шоке от случившегося», – рассказала Павленко. Также она уточнила, что сотрудники МЧС и департамент социальной политики оказывают людям и психологическую помощь. Павленко отметила, что прошедшее наводнение уже снизило турпоток. «В той же гостинице «Ореанда» – 30% отказались от брони. Стихия немного напугала россиян», – сказала она. Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 49 человек, один мужчина погиб. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим также оказывают военные моряки. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды. Выросло число пострадавших в Ялте после потопа 22 июня 2021, 20:02 Текст: Алексей Дегтярев

Количество пострадавших от наводнения в Ялте выросло до 54 человек, сообщила руководитель администрации города Янина Павленко. «За медицинской помощью обратилось 54 человека пострадавших. Шесть остается госпитализированных, 48 оказана амбулаторная помощь. Серьезных повреждений для здоровья у людей нет», – цитирует Павленко РИА «Новости». Она добавила, что без вести пропавшей числится одна женщина, ее поиски продолжаются. Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 49 человек, один мужчина погиб. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим также оказывают военные моряки. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.