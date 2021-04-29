Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

В Киргизии заявили о выходе из-под контроля ситуации на границе с Таджикистаном

29 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 14:38  |  vz.ru
Разделы

Нефтяной удар США по Белоруссии затронет Украину

Поставки российской нефти в Белоруссию оказались под угрозой Толочко Виктор/ТАСС
Российские нефтяники могут лишить белорусский НПЗ «Нафтан» своей нефти из-за опасений попасть под американские санкции. Так уверяют источники в СМИ. Эксперты такой вероятности не исключают. Но кроме самой Белоруссии, которая лишится валютной выручки, США тем самым ударят и по Украине. Подробности...
Перейти в раздел…

Взрывы военных складов в Чехии и Болгарии породили вопросы к ЕС

Емельян Гебрев признался, что поставлял Украине боеприпасы вопреки запрету властей ЕС REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
Власти Болгарии заподозрили Россию в организации серии взрывов на своих военных складах. Причастность Москвы София объясняет тем, что там хранились предназначенные Грузии и Украине боеприпасы. Сам владелец арсеналов отвергает такую версию. Она к тому же свидетельствует о том, что страны Восточной Европы незаконно торгуют оружием и нарушают подписанные ЕС договора.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как масоны стали тайным правительством Запада

Масонская традиция жива и по сей день Arno Burgi/ZB/Global Look Press
Ровно 30 лет назад, 28 апреля 1991 года, в Москве собралась группа людей, решившая повернуть время вспять и возродить в России масонство. Принято считать, что представители этой тайной организации до сих пор правят странами Запада. Так ли это на самом деле, почему СССР называли страной победившего масонства – и какую роль масоны играют в нашей стране сегодня? Подробности...
Перейти в раздел…

Британия вернулась к идее пугать мир авианосцами

Британская авианосная ударная группа лишь напоминает американскую royalnavy.mod.uk
Впервые за много десятков лет Великобритания собирается показать миру, что все еще претендует на звание «Владычицы морей». Авианосная ударная группа ВМС Британии отправляется в дальний поход на другой конец планеты, в Тихий океан. Какие задачи будет решать эта эскадра и насколько велика ее реальная военная мощь? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Страны, где элита презирает народ, умирают

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Гордиться можно. Презирать нельзя. Твой успех – это папины гены, мамины старания, талантливый учитель. Ну и твое личное трудолюбие, конечно. И его величество Случай, потому что людей с работающей головой и упорством в жизни куда больше, чем для элиты отведено места. Подробности...

Для Европы важно, чтобы никто не остался чистеньким

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Про солидарную высылку русских дипломатов я уже не стану даже напоминать. Сказано – надо выслать. Значит – надо выслать. И совершенно не важно, хочет кто–то высылать дипломатов или нет. Важно лишь, чтобы все были повязаны одной общей ответственностью. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Чехия обречена на колебания в отношениях с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Заявления нынешнего и бывшего президентов Чехии Милоша Земана и Вацлава Клауса свидетельствуют, что Чехия, несмотря на почти полный разрыв российско-чешских связей, не слилась в едином антироссийском экстазе. В стране по-прежнему есть и русофобы, и русофилы, и более умеренные критики России, и прагматики. Подробности...
Перейти в раздел…

Список врагов России

Как помочь Донбассу

Как Чернобыль изменил ядерную энергетику России

Перейти в раздел…

Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
Подробности...

В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
Подробности...

Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы пойдете в этом году в церковь на Пасху?
  • Да

  • Нет, опасаюсь коронавируса

  • Нет, я не православный
Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?
  • Останусь дома

  • Поеду на дачу

  • Навещу родственников

  • Поеду в путешествие по России

  • Поеду в путешествие за рубеж

  • Буду работать
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
  • Да

  • Нет

  • И раньше их не покупал
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Киргизии заявили о выходе из-под контроля ситуации на границе с Таджикистаном
    Эксперт оценил угрозу развития конфликта на границе Киргизии и Таджикистана Кремль: Россия не будет терпеть то, что сейчас творят в Чехии В Раде провели акцию «Бессмертный полк» (видео) Дерипаска призвал срочно ввести цифровой рубль для независимости от SWIFT
    Глава минюста Чехии заявила о наличии трех версий в деле о взрывах во Врбетице Болгария объявила о высылке российского дипломата В городах России задержали готовивших теракты сторонников украинских неонацистов Эксперт оценил возможности будущей космической станции Китая
    Рогозин по-чешски ответил на критику Национального космического центра Навальный назвал себя 72-килограммовым скелетом Турция закупила «Спутник V» Мишустин помог баскетболистам ЦСКА обыграть турецкий «Фенербахче»

    отключение России от SWIFT


    Джабаров: ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах

    геноцид армян


    Соловьев: Госдеп нанес колоссальный удар по Эрдогану

    триллионы долларов


    Эксперт оценил ключевые заявления из послания Байдена

    Видео

    международные отношения


    Список «недружественных стран» станет началом большого пути

    американские санкции


    Нефтяной удар США по Белоруссии затронет Украину

    незаконная торговля оружием


    Взрывы военных складов в Чехии и Болгарии породили вопросы к ЕС

    исторический момент


    Россия в борьбе с долларом преодолела важный рубеж

    учебник истории


    Павел Данилин: Сталинград отвоевал место в школе

    Свобода и несвобода


    Алексей Алешковский: Соратники Навального проиграли «битву между добром и нейтралитетом»

    Бессмысленный памятник


    Сергей Худиев: Примирять большевиков и белых бессмысленно

    особое мнение


    Американский политолог: Отношения России и США находятся при смерти

    на ваш взгляд


    Вы пойдете в этом году в церковь на Пасху?

    Британия вернулась к идее пугать мир авианосцами

    Британская авианосная ударная группа лишь напоминает американскую    29 апреля 2021, 14:26
    Фото: royalnavy.mod.uk
    Текст: Александр Тимохин

    Впервые за много десятков лет Великобритания собирается показать миру, что все еще претендует на звание «Владычицы морей». Авианосная ударная группа ВМС Британии отправляется в дальний поход на другой конец планеты, в Тихий океан. Какие задачи будет решать эта эскадра и насколько велика ее реальная военная мощь?

    Британия отправляет в Азию авианосец, два эсминца типа «Дэринг» для обеспечения ПВО корабельной группы, два фрегата для обеспечения противолодочной обороны, несколько судов плавучего тыла и атомную подводную лодку.

    С военно-политической точки зрения – это демонстрация силы. Как сказал секретарь (глава) Минобороны Великобритании Бен Уоллес, авианосная ударная группа (АУГ) будет демонстрировать флаг Великобритании, показывать ее мощь, проецировать влияние и взаимодействовать с союзниками. Уоллес также использовал выражение «Глобальная Британия». Когда в прошлом году данный поход только анонсировался, британские СМИ заявляли, что авианосец будет отправлен «для сдерживания Китая» и примет участие в крупных учениях с участием ВМС США и Японии.

    Заявление отражает британские амбиции вернуться в клуб великих держав. Британия активно наращивает влияние в мире. Флот в этом наборе «инструментов» необходим – рано или поздно амбиции придется подкрепить открытой силой. С этой точки зрения закономерен и предстоящий вояж авианосной группы, и привлечение союзников к мероприятию (все сверхдержавы имеют союзников). Закономерен и регион – именно Тихоокеанский регион станет центром мирового развития в этом веке, и бывшая «Владычица морей» Британия не хочет остаться вне региональных процессов.

    Бывшая морская держава

    После Второй мировой Британия оставалась вполне себе сверхдержавой. Мощный флот, тяжелые бомбардировщики, авиапром мирового класса. В ходе Суэцкого кризиса Британия испытала унизительное дипломатическое поражение от СССР, но вскоре создала ядерное оружие. Флот у нее тогда тоже был вполне сверхдержавный, с серьезными авианосцами и палубными самолетами.

    Перелом начался с приходом к власти в 1964 году лейбористов во главе с премьером Гарольдом Уилсоном. На тот момент ядром мощи британского флота были авианосцы. Первым из них был «Викториез» – тот самый, с которого бипланы «Суордфиш» летали на удар по немецкому линкору «Бисмарк», но очень серьезно модернизированный. Кроме него, были два корабля типа «Одейшес» – «Игл» и «Арк Ройял». Замыкал список легкий «Гермес». В 1966 году лейбористы объявили новую эру в военном развитии – единственное, к чему должны были готовиться вооруженные силы Великобритании, стала война в Европе против СССР, а всё, что для этого не было нужно, подлежало сокращению. Авианосцы тоже попали в этот список.

    Первым на слом пошел «Викториез», для чего использовали в качестве повода небольшой пожар во время ремонта. Потом, после несильного касания дна корпусом, на слом пошел «Игл». Это была чудовищная ошибка – корабль был надежен, его электроника была недавно модернизирована, с него успешно осуществлялись полеты истребителей «Фантом». Следующим стал «Арк Ройал», корабль, страдавший от массового брака при постройке, с низкой надежностью, но с палубой, модернизированной под «Фантомы». Оставался легкий «Гермес», носитель удачных штурмовиков «Бакэнир», но лейбористы добрались и до него. Корабль не был списан, но с него вырезали катапульты и аэрофинишеры, превратив его в вертолетоносец. Как будто он не смог бы носить вертолеты без переделки…

    Взамен пущенных под нож авианосцев лейбористское правительство запустило программу постройки противолодочных вертолетонесущих крейсеров, которые мы сегодня знаем как авианосцы типа «Инвинсибл». Проверкой правильности теорий лейбористов стала война на Фолклендах. Вместо пары «Арк-Ройял» и «Игл» с многими десятками многоцелевых истребителей с обученными летчиками-палубниками туда пошли «Инвинсибл» и искалеченный «Гермес» с откровенно убогими «Харриерами» вместо нормальных истребителей. Как сегодня известно, ту войну британцы выиграли чудом, вопреки своей технике, а не благодаря ей.

    Не сделай аргентинцы какую-нибудь любую из многих своих ошибок, и сейчас эти острова были бы Мальвинами, а не Фолклендами.

    Что самое забавное – сохранение мощного авианосного флота для Британии было бы намного дешевле. Британия носилась со своими «Харриерами» и авианосцами-уродцами типа «Инвинсибл» ровно столько, чтобы ВМС утратили даже память о том, что такое нормальный авианосец и подготовка палубных летчиков, а политическое руководство – понимание того, что такое авианосец в принципе. Поэтому, когда относительно недавно была поставлена задача возродить авианосный флот путем создания авианосцев нового типа «Куин Элизабет», то решить эту задачу полноценным образом Британия не смогла.

    Сначала появился проект авианосца с переусложненной конструкцией и недостаточной для боевого корабля скоростью. Затем ради экономии денег этот корабль лишили катапульт и финишеров, превратив его в огромный и дорогой «эрзац», способный нести только самолеты с коротким взлетом и вертикальной посадкой (сейчас это F-35B). Впрочем, это не единственная проблема у флота Ее Величества.

    Имитация авианосной ударной группы

    Авианосная группа – американское изобретение, причем изобретение мирного времени. Во время боевых операций такие группы сводят в соединения с несколькими авианосцами, а отдельная, построенная вокруг авианосца группа – это инструмент быстрого реагирования в мирное время и самом начале конфликта. Само дробление на авианосные многоцелевые группы возникло как ответ на необходимость «быть везде» – авианосцы находятся в ключевых для США точках Мирового океана в готовности вмешаться в любые события, а так как их немного, то приходится обходиться одним кораблем.

    Много лет авианосная группа работала следующим образом. Все ударные задачи выполняли вооруженные бомбами (в том числе ядерными) и управляемыми ракетами самолеты. На палубе также находились противолодочные самолеты, перехватчики для уничтожения самолетов противника и «летающие радары» – самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). На надводные корабли эскорта возлагались задачи защиты от подводных лодок, которые пропустила авиация, и уничтожение прорвавшихся самолетов, которые не сбили перехватчики.

    В 1980-е годы авианосные группы получили новый инструмент – крылатые ракеты «Томагавк». Теперь стало возможным атаковать такие объекты, к которым самолеты не прорвутся, а еще применить одновременный удар крылатыми ракетами и следующей за ними авиацией.

    Так вот, у британской авианосной группы, которая пойдет гордо демонстрировать флот Соединенного Королевства всему Тихоокеанскому региону, таких возможностей нет. Внешне похожая на «настоящую» (авианосец и корабли сопровождения, атомная ПЛ), эта группа возможностей сравнимых с американскими не имеет даже близко.

    В частности, у британской АУГ почти нет крылатых ракет. Их может применять только подлодка, и ее залп несравнимо меньше любого американского эсминца. Эсминцы типа «Дэринг» являются мощным средством противовоздушной обороны, но вот только ракет, способных сбить цель дальше 120 километров, у них нет. Для сравнения: американцы со своими SM-6 сбивали маловысотные сверхзвуковые цели на дальности более двухсот километров. Благодаря использованию самолетов ДРЛО американцы способны встретить атакующую авиацию противника во многих сотнях километров от кораблей авианосной группы. Англичане имеют только вертолеты ДРЛО с существенно меньшими возможностями – и так сделать не могут.

    Нанести удар по берегу или надводным кораблям британская авианосная группа может только авиацией, но тут возникают два ограничения – F-35B имеет куда меньшие отсеки для оружия, нежели его «катапультный» вариант, и противокорабельных ракет там не будет никогда. На внешней подвеске их сейчас тоже нет. Для атаки надводного корабля этому самолету придется входить в дальность действительного огня его средств ПВО.

    Но самое главное – летчики. Британцы не могут больше организовывать подготовку пилотов-палубников, и теперь с английского корабля летают только американские летчики – своих нет. И если США не воюют с данной страной, то они просто не поднимутся в воздух для выполнения боевой задачи.

    Британская авианосная группа – это, выражаясь молодежным сленгом, «косплей», имитация настоящей. Ее мощь абсолютно не сопоставима с тем, что может настоящая авианосная группа – американская. Тем не менее, поулыбавшись над когда-то самой сильной силой в океанах, стоит всё же отнестись к британскому походу серьезно. Особенно в приложении к возможностям ВМФ России, у которого в данный момент нет, по сути, вообще никакого авианосца и почти нет корабельных летчиков.

    Всё же реальная угроза

    Во-первых, необходимо серьезно относиться к имеющейся в составе британской АУГ атомной подводной лодке. Ее возможности огромны. Тем же подводным силам Тихоокеанского флота просто нечего выставить против «Астьюта», да и с «Трафальгаром» разобраться будет непросто.

    Надводные корабли тоже далеко не бесполезны – говоря о том, что ПВО «Дэрингов» может быть пробита, надо всё же помнить, что сейчас у ВМФ России почти нет авиации, которая была бы на такое способна. Морские штурмовые авиаполки Черноморского и Балтийского флотов, видимо, справились бы, но их надо перебросить на другой театр военных действий, дать время на ознакомление с ним, провести учения по взаимодействию с силами Тихоокеанского флота и завезти огромный запас дозвуковых противокорабельных ракет Х-35 – британцы легко будут их сбивать, а другое ракетное оружие наши Су-30СМ по кораблям применять не могут. 

    Впрочем, важно не то, какие возможности имеет британская авианосная группа здесь и сейчас. Важнее другое – Британия планирует резко активизировать свое вмешательство в мировые дела. И «особая позиция» англичан по Турции, и этот поход можно интерпретировать как начало подъема Британии как «старой» мировой державы. Они снова хотят вмешиваться в чужие дела, в том числе силой.

    То, что сейчас этой силы нет, никого не должно обманывать. Корабельных летчиков можно обучить, вместо плохих авианосцев построить хорошие, докупить необходимую боевую технику и поднять свои боевые возможности до американских – было бы желание это делать. И поход британской авианосной группы в Тихий океан – яркий символ того, что это желание у бриттов появилось.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •