Британия отправит крупнейший авианосец для противостояния Китаю

Военные Великобритании планируют отправить новый авианосец Queen Elizabeth в Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая, сообщает газета Times со ссылкой на источники.

Корабль должен отправиться на место в начале следующего года в составе ударной группы. Его будут сопровождать два эсминца типа 45, два фрегата типа 23, два танкера и вертолеты. Экипаж корабля состоит из почти 700 человек, их может быть больше – 1,6 тыс. человек вместе с командами боевых самолетов и вертолетов.

По информации газеты, на борту лайнера будут две эскадрильи малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II, в числе которых будут самолеты корпуса морской пехоты США и британских ВВС.

Авианосец, на который британские власти потратили 3,1 млрд фунтов (около 3,9 млрд долларов), должен провести военные учения совместно с союзниками, в числе которых США и Япония. По информации источника газеты в сфере обороны, некоторое время корабль будет функционировать как «плавучая ярмарка», на которой можно будет заключать различные сделки.

«Один авианосец будет поддерживать НАТО в Северной Атлантике. Где же можно разместить второй? На основных торговых путях для противодействия возникающей угрозы от Китая. Это будет оперативная группа союзников с британским авианосцем, но коалиция по желанию. Вот, как на это смотрят», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

По одному из вариантов плана, британские военные могут пригласить Австралию и Канаду. Они должны будут предоставить сопровождение ударной группе в виде военных кораблей или подлодок. Представитель минобороны Британии заявил газете при этом, что «решение о развертывании Queen Elizabeth еще не принято».

Планы по отправке авианосца в АТР рассматриваются в рамках пересмотра стратегии внешней политики и политики в области обороны и безопасности Британии.

Напомним, в июле 2019 года самый большой авианосец в Великобритании «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth) стоимостью 3,1 млрд фунтов (около 4,1 млрд долларов) был вынужден вернуться на базу в Портсмуте на юге Соединенного Королевства из-за возникшей течи.