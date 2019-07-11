Новейший британский авианосец снова дал течь

Самый большой авианосец в Великобритании «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth) стоимостью 3,1 млрд фунтов (около 4,1 млрд долларов) был вынужден вернуться на базу в Портсмуте на юге Соединенного Королевства из-за возникшей течи.

Вода затопила один из отсеков корабля, морские испытания пришлось остановить, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала Defense News.

Представитель министерства обороны Великобритании заявил, что произошла «небольшая проблема во внутренней системе судна».

Это уже не первый случай, когда новейший британский авианосец дает течь. Так, это происходило всего через две недели после начала службы корабля в составе Королевского военно-морского флота.

Еще один скандал с Queen Elizabeth произошел в сентябре прошлого года, когда нескольких моряков с британского авианосца задержали в состоянии алкогольного опьянения во Флориде.

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