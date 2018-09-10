Полиции Флориды пришлось усмирять пьяных матросов с британского авианосца

Нескольких моряков с новейшего британского авианосца HMS Queen Elizabeth («Королева Елизавета») задержали в состоянии алкогольного опьянения в городе Джексонвилл-Бич во Флориде, пишет The Independent.

По информации издания, американская полиция задержала шесть членов экипажа, которые нарушили общественный порядок. Отмечается, что трое из них оказали сопротивление, сотрудники полиции применили против них электрошокеры, передает РИА «Новости».

Местный полицейский рассказал изданию, что «эти парни» иногда появляются в городе, устраивают драки друг с другом, «но когда собирают свои зубы с пола, снова становятся лучшими друзьями».

Проблемы с дисциплиной на кораблях британского флота отмечались и прежде. В октябре прошлого года командира атомной подводной лодки Vigilant сняли с должности из-за романа с подчиненной, а девятерых подводников с этой же субмарины вскоре уволили за употребление наркотиков.

В середине августа сообщалось, что британский авианосец HMS Queen Elizabeth («Королева Елизавета») направился к берегам США для летных испытаний с участием американских истребителей F-35. Это был его первый поход.

Авианосец назван в честь королевы Елизаветы I. Это самый крупный военный корабль, построенный в Великобритании. Его стоимость составила 3 млрд фунтов стерлингов.