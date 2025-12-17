Белоусов заявил о планах НАТО достичь готовности к конфликту с Россией к 2030 году

Разработчики предложили лишить карты «Мир» чипа для контактных операций

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Боброва, в настоящее время карту вставляют в терминал менее чем в 1,5% случаев, передает ТАСС. «Мы проектируем архитектуру на будущие десятилетия. По запросу рынка готовы подумать о том, чтобы отказаться от одного элемента, может быть неожиданного, речь идет о контактном интерфейсе. Мы видим, что использование такого способа чтения карты для совершения операций в платежной системе «Мир» неуклонно падает», – отметил он.

В НСПК прогнозируют, что к 2031 году контактные платежи практически исчезнут. Основным драйвером сокращения выступает рост популярности бесконтактных способов оплаты, которые, по данным системы, уже обеспечивают 98,5% всех операций.

Эксперты отмечают, что это отражает общий тренд в платежной индустрии, когда пользователи предпочитают более быстрые и удобные способы расплаты. В ближайшие годы карта «Мир» может полностью отказаться от чипа для контактных операций, что позволит сосредоточиться на развитии бесконтактных и цифровых технологий оплаты.

Ранее НСПК сообщила о продлении работы карт «Мир» после истечения срока действия.