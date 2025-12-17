Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?2 комментария
Белоусов заявил о планах НАТО достичь готовности к конфликту с Россией к 2030 году
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил на итоговой коллегии военного ведомства, что планы НАТО предусматривают готовность к возможному военному столкновению с Россией к 2030 году.
«Все это свидетельствует о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией. Планами альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов. Об этом неоднократно открыто заявляли официальные представители блока НАТО», – сказал министр, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.
Экономисты подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% уже в первый год возможной войны и будет стоить 1,5 трлн долларов.