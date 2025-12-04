  • Новость часаПутин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    4 декабря 2025, 20:34 • Новости дня

    Росфинмониторинг оценил решение ЕС по включению России в «черный» список

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В пресс-службе Росфинмониторинга заявление Еврокомиссии о включении России в « черный» отмывочный список расценили как исключительно политическое решение.

    Росфинмониторинг прокомментировал решение Европейской комиссии внести Россию в «черный» список по борьбе с отмыванием денег, отметив, что этот шаг носит исключительно политизированный характер, передает РИА «Новости». В пресс-службе Росфинмониторинга заявили, что аналогично политизированной они считают и приостановку членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

    Представители ведомства подчеркнули, что Россия всегда была настроена на профессиональное сотрудничество в области противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В ведомстве убеждены, что действия Европейской комиссии и ФАТФ не опираются на реальные результаты работы России в этой сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия 3 декабря внесла Россию в перечень стран с высоким уровнем риска по отмыванию доходов и финансированию терроризма.

    Напомним, что еврокомиссар Мейрид Макгиннесс еще в ноябре 2024 года заявляла о возможности включения России в этот список.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что Россия в рамках БРИКС работает над созданием собственной платежной инфраструктуры и депозитария Brics-Clear на блокчейне.

    4 декабря 2025, 10:00 • Новости дня
    Подсчитана сумма, которую потеряет ЕС при изъятии российских активов
    Подсчитана сумма, которую потеряет ЕС при изъятии российских активов
    @ Giovanni Guarino/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Брюссель может утратить значительные инвестиции, если решит использовать заблокированные российские активы для нужд Украины, подсчитали СМИ на основе данных национальных статслужб.

    Страны Евросоюза могут потерять почти 200 млрд долларов в случае конфискации российских активов, подсчитало РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб.

    ейчас на счетах бельгийского депозитария Euroclear заморожено около 209 млрд долларов российских средств. Евросоюз рассматривает возможность использовать эти средства для предоставления так называемого «репарационного кредита» Украине.

    При таком сценарии, по оценкам на 2024 год, потери стран ЕС по прямым инвестициям в российскую экономику составят как минимум 190 млрд долларов. Наиболее уязвимы в этом плане окажутся Кипр, Германия, Нидерланды, Франция и Италия, где общий объем рискуемых инвестиций превышает 160 млрд долларов.

    Эксперты отмечают, что с учетом действующего запрета на вывод средств недружественными резидентами, вложившими капиталы в российскую экономику до введения санкций, реальный ущерб может быть даже выше. Часть накопленных средств считается «замороженной» на специальных счетах типа «С».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил идею предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита».

    Коллегия Еврокомиссии поддержала план предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации замороженных российских активов на территории Евросоюза.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такая схема помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом поддержки Украины.

    3 декабря 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава МИД Италии: Оружие Украине больше не понадобится

    Глава МИД Италии Таяни выразил надежду на прекращение поставок оружия Киеву

    Глава МИД Италии: Оружие Украине больше не понадобится
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что Киеву вскоре перестанет быть нужно оружие, если стороны подпишут соглашение о прекращении огня.

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что в будущем «оружие больше не понадобится» Киеву, потому что стороны смогут договориться о прекращении огня и мирном урегулировании конфликта, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что сейчас «преждевременно» обсуждать закупки вооружения для Украины по программе PURL, предполагающей поставки оружия со складов США через страны НАТО.

    Италия до сих пор официально не присоединялась к этой инициативе, ограничившись лишь декларациями, в отличие от других союзников по альянсу.

    Министр сделал это заявление на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, где обсуждаются дальнейшие поставки Украине.

    Между тем ранее итальянские СМИ сообщили, что вопрос продления военной поддержки Украине исключен из повестки ближайшего совета министров из-за высокой загрузки правительства. Голосование по этому вопросу ожидается в парламенте только в начале следующего года. Известно, что одна из ключевых партий коалиции – «Лига» – выступает против новых поставок вооружения Киеву, несмотря на подготовку 12-го пакета помощи, где могут оказаться комплектующие для системы ПВО Samp-T.

    Власти Италии заняли пятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее Таяни заявил о необходимости создания юридической базы для передачи замороженных российских активов ради финансовой поддержки Украины.

    Генсек НАТО Марк Рютте пообещал «плотный поток» оружия для Киева от НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Италия пытается балансировать между интересами Вашингтона и Москвы.

    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    3 декабря 2025, 21:07 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен: Решение по изъятию активов РФ примут простым большинством

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейская комиссия будет принимать решение по конфискации российских суверенных активов без необходимости достижения компромисса между всеми странами ЕС.

    Решение по вопросу экспроприации активов России будет приниматься квалифицированным большинством, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

    Она отметила, что этот вопрос не требует достижения компромисса между членами Европейского союза. По словам фон дер Ляйен, механизм голосования предполагает принятие решения большинством, а не единогласно.

    Такое заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений внутри ЕС по вопросу законодательства о заморозке и последующем конфискации российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил идею предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита».

    Коллегия Еврокомиссии поддержала план предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации замороженных российских активов на территории Евросоюза.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такая схема помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом поддержки Украины.

    3 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Стубб: Конфликт на Украине завершится на не устраивающих Киев и ЕС условиях
    Стубб: Конфликт на Украине завершится на не устраивающих Киев и ЕС условиях
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Финляндии Александер Стубб указал на вероятность скорого наступления мира на Украине, который не устроит Киев и Евросоюз.

    Президент Финляндии Александер Стубб в интервью телеканалу MTV Uutiset допустил, что мирное урегулирование на Украине может завершиться на условиях, не устраивающих Киев и Евросоюз, передает ТАСС. Стубб подчеркнул, что финны должны быть готовы к наступлению мира, при котором все условия «справедливого мира», обсуждавшиеся последние четыре года, вероятно, не будут выполнены.

    Он выразил надежду, что в течение нескольких дней или недель станет ясно, оправдаются ли усилия партнеров Киева по урегулированию ситуации. Стубб отметил и заинтересованность США в получении финансовой выгоды от различных соглашений по Украине, а также упомянул планы по добыче полезных ископаемых.

    Ранее Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов, который вызвал критику со стороны Киева и европейских союзников, пытавшихся его скорректировать.

    2 декабря в Москве прошла встреча Владимира Путина с американскими представителями, посвященная украинскому вопросу; стороны обсудили варианты мирного плана и договорились продолжать контакты.

    4 декабря 2025, 00:16 • Новости дня
    Медведев ответил на заявление о ликвидации Совета Россия – НАТО цитатой Горького
    Медведев ответил на заявление о ликвидации Совета Россия – НАТО цитатой Горького
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя объявление о ликвидации Совета Россия – НАТО, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что НАТО является врагом России, и напомнил слова писателя Максима Горького.

    Медведев отметил, что альянс «радостно» объявил о прекращении работы Совета Россия – НАТО. Он заявил, что «разделяет» этот «восторг», поскольку не видит смысла в подобных структурах, передает ТАСС.

    «НАТО – наш враг». – подчеркнул Медведев. При этом он заявил, что есть только один способ справиться с врагами: «Как говорил Горький: «Если враг не сдается, – его уничтожают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о решении упразднить Совет Россия – НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после совещания руководителей внешнеполитических ведомств альянса в Брюсселе.

    4 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    МИД России пообещал жесткий ответ на изъятие активов ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва рассматривает варианты введения ответных мер против Евросоюза на случай попытки изъятия российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова на брифинге заявила, что любые противоправные действия Евросоюза по отношению к российским активам получат жесткую реакцию Москвы, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что такая реакция последует не только со стороны России, но и мирового сообщества, отметив отсутствие у ЕС легальных оснований для подобных шагов. Захарова добавила: «Любые противоправные действия с нашими госрезервами, активами, без самой жесткой реакции не останутся».

    Также дипломат сообщила, что Россия уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия активов странами ЕС. Подобные шаги официально обозначаются как реакция на возможное «фактическое воровство, изъятие активов Российской Федерации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия примет решение по конфискации российских суверенных активов без необходимости достижения компромисса между всеми странами ЕС.

    Коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведевзаявил, что Россия будет готова забрать свои замороженные активы в виде «репараций в натуральной форме», если Евросоюз примет решение об их изъятии.

    3 декабря 2025, 22:35 • Новости дня
    Могерини заявила о готовности сотрудничать со следствием

    Экс-глава дипломатии ЕС Могерини заявила о готовности сотрудничать со следствием

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила о намерении оказать содействие расследованию по делу о коррупции, подчеркнув поддержку работе судебной системы.

    Федерика Могерини заявила о своей готовности сотрудничать с властями в рамках расследования дела о мошенничестве и коррупции, связанного с программой подготовки молодых дипломатов ЕС. По информации газеты Messaggero, бывшая глава евродипломатии дала подробные объяснения следователям Европейской прокуратуры, касающиеся создания Дипломатической академии ЕС, передает РИА «Новости».

    Могерини также отметила, что предоставила следствию всю необходимую информацию по запуску Дипломатической академии ЕС и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству. Следствие касается подозрений в мошенничестве при финансировании одной из образовательных программ Евросоюза.

    Ранее бельгийская полиция задержала Федерику Могерини в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции.

    Вместе с ней задержали бывшего генерального секретаря европейской дипломатической службы Стефано Саннино.

    Задержание Могерини шокировало дипломатическую службу Евросоюза.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ЕС за то, что он игнорирует коррупционные скандалы внутри своих структур.

    4 декабря 2025, 12:58 • Новости дня
    Долгов объяснил ликвидацию Совета Россия–НАТО

    Дипломат Долгов: Ликвидация Совета Россия–НАТО – следствие разрушения архитектуры безопасности в Европе

    Долгов объяснил ликвидацию Совета Россия–НАТО
    @ Christian Ohde/imago-images/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ликвидация Совета Россия–НАТО – логичное следствие разрушения Брюсселем архитектуры безопасности в Европе. Но это не помешает Москве достигать целей СВО, ставшей ответом на приближение Альянса к российским границам, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Польша заявила о достижении своей давней цели – упразднении Совета Россия–НАТО.

    «Совет Россия – НАТО был создан для военно-политического сближения Москвы и Брюсселя, координации в сфере безопасности. Сейчас мы видим, что действия Североатлантического альянса, подогревающего конфликт на Украине, прямо противоречат вышеназванным целям», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Я сам участвовал в консультационных мероприятиях с представителями НАТО в рамках усилий по поддержанию мира в регионе и обмена информацией с Брюсселем. Это была, что называется, совсем другая реальность: тогда действовали Договор об ограничении обычных вооруженных сил в Европе (ДОВСЕ), Договор по открытому небу и многое другое», – поделился спикер.

    «Ликвидацию Совета Россия – НАТО можно считать логичным следствием разрушения Брюсселем архитектуры безопасности в Европе. Лично я в данный момент не вижу никаких перспектив для восстановления отношений с Альянсом. Собственно, и ряд европейских лидеров откровенно призывает к эскалации противостояния с Россией», – напомнил он.

    «Думаю, в данный момент одной из немногих коммуникаций с НАТО могла бы стать так называемая горячая линия связи для предотвращения инцидентов военного характера на суше, в небе и на море. Впрочем, такие решения – прерогатива военно-политического руководства России и Альянса», – заметил собеседник.

    «При этом у нас не должно быть иллюзий относительно изначальных целей Альянса, чей устав уже в момент создания носил антисоветских характер. Москва всегда осознавала истину и строила свою политику, исходя из этого понимания. Поэтому упразднение Совета Россия – НАТО не помешает нам достигать целей спецоперации, ставшей ответом на приближение натовской инфраструктуры к нашим границам», – заметил он.

    Дипломат указал, что заявление об упразднении Совета было сделано не Альянсом, а польской стороной. «Варшава хочет выглядеть в глазах Запада, прежде всего США, большим атлантистом и русофобом, чем сами атлантисты и русофобы. При этом украинцам, впечатленным антироссийскими заявлениями Сикорского, я бы не советовал радоваться. Уверен, Польша станет одной из стран, которые поучаствуют в разделе Украины», – резюмировал Долгов.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи министров стран НАТО в Брюсселе заявил: «Совета Россия–НАТО больше не существует, как и Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности». «Это цель, к которой стремились сменявшие друг друга польские правительства. Сегодня мы создаем европейскую безопасность против России, и это наконец нашло свое институциональное выражение», – приводит слова дипломата издание Wiadomosci.

    НАТО является врагом России, заметил в ответ зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что «разделяет восторг» Альянса, «радостно» сообщившего о прекращении работы Совета, поскольку не видит смысла в подобных структурах. «Как говорил Горький: «Если враг не сдается – его уничтожают», – добавил он.

    Отношения между Россией и НАТО были установлены в начале 1990-х годов. В 1997 году стороны заключили Основополагающий акт, в котором подтвердили, что не рассматривают друг друга как противников и создают механизм для консультаций. В 2002 году был сформирован Совет Россия–НАТО, напоминает ТАСС.

    До 2014 года Россия и НАТО сотрудничали в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и пиратством. С 2019 года диалог в формате Совета фактически прекратился, а в 2021 году Москва приостановила работу своего постоянного представительства в Брюсселе.

    С 2014 года Альянс значительно нарастил военную активность у российских границ и увеличил масштаб учений. После начала специальной военной операции НАТО резко увеличило численность войск на восточном фланге, расширило масштабы учений, страны блока начали оказывать колоссальную военную помощь Украине.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что руководство НАТО планировало воздушную войну с Россией задолго до начала СВО и даже до государственного переворота на Украине в 2014 году, с которого начался военный конфликт.

    3 декабря 2025, 22:55 • Новости дня
    Польша сообщила о ликвидации совета Россия – НАТО
    Польша сообщила о ликвидации совета Россия – НАТО
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Марк Рютте официально объявил о решении упразднить Совет Россия – НАТО, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    Сикорский после совещания руководителей внешнеполитических ведомств альянса в Брюсселе сообщил, что Рютте заявил министрам о ликвидации Совета Россия – НАТО: «Из формальных решений прошу отметить заявление генерального секретаря о том, что Совета Россия – НАТО больше не существует». «Совета Россия – НАТО и Основополагающего акта Россия – НАТО больше нет», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на TVP Info.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Россия – НАТО был создан в 2002 году как площадка для консультаций и взаимодействия между странами Запада и Россией. До 2014 года стороны поддерживали сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом, наркотрафиком и пиратством. Работа Совета была заморожена на неопределенный период в 2014 году по инициативе натовской стороны. Орган прекратил работу в 2022 году.

    Власти Польши заняли пятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    3 декабря 2025, 22:58 • Новости дня
    Экс-генсек дипслужбы ЕС Саннино уволен из Еврокомиссии

    Politico: Экс-генсек дипслужбы ЕС Саннино уволен из Еврокомиссии

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генеральный секретарь европейской дипломатической службы Стефано Саннино отправлен в неоплачиваемый отпуск с последующим увольнением по собственному желанию на фоне коррупционного расследования, сообщило издание Politico.

    Бывший генеральный секретарь европейской дипломатической службы Стефано Саннино, ставший фигурантом дела о коррупции, отстранен от работы в Еврокомиссии. По сообщениям Politico, он признал решение покинуть должность самостоятельным и был отправлен в неоплачиваемый отпуск до увольнения, передает ТАСС.

    Представитель Еврокомиссии заявил изданию, что Саннино более не занимает пост руководителя гендиректората по Ближнему Востоку. В качестве официальной причины ухода указано желание самого Саннино, при этом его имя фигурирует среди обвиняемых по делу о коррупции в институтах Евросоюза.

    Ранее бывшую главу дипломатии ЕС Федерику Могерини задержали в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции. Вместе с ней задержали бывшего генерального секретаря европейской дипломатической службы Стефано Саннино.

    Задержание Могерини шокировало дипломатическую службу Евросоюза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала ЕС за игнорирование коррупционных скандалов внутри своих структур.

    4 декабря 2025, 13:41 • Новости дня
    Захарова назвала чудовищными заявления Каллас о роли Европы для Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение высказываниями главы европейской дипломатии ЕС Каи Каллас, которая заявила, что у России отсутствует стремление к миру, а Европа якобы сделала Украину максимально сильной.

    Захарова на брифинге в рамках международной конференции «Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы» назвала эти заявления «чудовищными» и «логически ущербными», передает ТАСС.

    Захарова раскритиковала логику Каллас, объяснив, что она строится на абсурдной идее: «чем меньше членов какой-то семьи, тем больше еды, денег, тем семья богаче». Дипломат усомнилась в правильности таких рассуждений, подчеркнув, что подобная позиция не укрепляет Украину, а лишь подчеркивает трагизм происходящего.

    В завершение выступления Захарова заявила: «Это и есть нацизм, только просто в новой обертке – циничный, холодный, абсолютно аморальный», комментируя таким образом позицию западных дипломатов относительно ситуации на Украине.

    Ранее Захарова осудила заявления Каллас о якобы нападении России на 19 стран. Кроме того, официальный представитель МИД РФ призвала вызывать санитаров для «врунгильды» Каллас.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран, а ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию. Каллас также отметила, что мирный план для Украины должен предусматривать сокращение численности Вооруженных сил России и расходов на оборону.

    4 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Британия и Норвегия договорились отслеживать подлодки России

    Британия и Норвегия подписали соглашение о слежении за российскими подлодками

    Британия и Норвегия договорились отслеживать подлодки России
    @ royalnavy.mod.uk

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    ВМС Британии и Норвегии создали объединенный флот для круглосуточного наблюдения за подводными лодками России и защиты критической инфраструктуры, сообщили в Минобороны Британии.

    Совместный флот из 13 боевых кораблей Британии и Норвегии приступил к патрулированию Северной Атлантики. Согласно заявлению британского Минобороны, которое цитирует РИА «Новости», восемь фрегатов входит в состав флота Британии, пять принадлежит Норвегии.

    Все корабли оснащены современными автономными системами, которые предназначены для наблюдения за российскими подводными лодками и обеспечения безопасности инфраструктуры.

    Патрулирование развернуто на участке вод между Гренландией, Исландией и Британией, где, как отмечается, фиксируется высокая военно-морская активность России. В рамках соглашения Британия также принимает участие в программе разработки норвежских беспилотных тральщиков, направляет морпехов на зимние учения в Норвегию и осваивает новейшие норвежские ракеты.

    В официальном заявлении говорится: «Объединенный флот будет следить за российскими подводными лодками и защищать критически важную инфраструктуру в Северной Атлантике». Дополнительные мероприятия по интеграции новых технологий и обмену опытом уже запланированы для усиления сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 ноября российское океанографическое судно «Янтарь» уже оказалось под наблюдением британских военных у северных берегов Шотландии с привлечением истребителей и фрегата.

    Ранее Британия отработала сценарии атаки на Россию в Норвегии на фоне обсуждения угрозы в Арктике.

    А в августе Норвегия выбрала Британию стратегическим партнером и заключила сделку на поставку фрегатов типа 26 на сумму 10 млрд фунтов стерлингов.

    4 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Могерини ушла с поста ректора Колледжа Европы

    Reuters: Могерини ушла с поста ректора Колледжа Европы на фоне обвинений в коррупции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая глава дипломатической службы Евросоюза Федерика Могерини покинула пост ректора Колледжа Европы на фоне выдвинутых против нее обвинений в коррупции, пишет Reuters.

    Агентство Reuters ссылается на письмо самой Могерини, в котором она подтвердила свое решение, передает ТАСС.

    Параллельно стало известно об уходе по собственному желанию из Еврокомиссии главы генерального директората по Ближнему Востоку, Африке и Персидскому заливу Стефано Саннино.

    Обвинения против Саннино охватывают период его работы генеральным секретарем Европейской службы внешних действий. Тогда он был заместителем Могерини.

    Напомним, Могерини задержали в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции, однако уже в ночь со вторника на среду ей позволили покинуть отделение полиции. Вместе с ней был задержан и бывший генеральный секретарь европейской дипломатической службы Стефано Саннино.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал скандал вокруг Могерини внутренним делом Евросоюза.

    4 декабря 2025, 18:34 • Новости дня
    СМИ сообщили о тревоге в Европе из-за диалога России и США

    Kyiv Post: В Европе выражают тревогу по возможному сближению России и США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне встречи президента России Владимира Путина с представителями США в Кремле европейские дипломаты в СМИ выразили обеспокоенность возможным сближением Москвы и Вашингтона.

    В Европе растет тревога из-за возможного сближения России и США после недавней встречи в Кремле, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kyiv Post.

    Напомним, 2 декабря российский президент Владимир Путин принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Кроме главы государства, во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Европейский дипломат, пожелавший остаться неизвестным, в комментарии для Kyiv Post отметил: «Есть ощутимая обеспокоенность тем, что Вашингтон склоняется к позиции России по поводу конфликта на Украине».

    По мнению источника, такие контакты Москвы и Вашингтона могут привести к снижению роли НАТО и Евросоюза во внешнеполитических процессах и отодвинуть эти организации на второй план.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что детали переговоров между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не будут обнародованы.

    Сам Путин назвал встречу с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом необходимой и полезной. Также в Кремле отметили, что Россия будет придерживаться принципа тишины в обсуждении с США ситуации на Украине.

    4 декабря 2025, 18:52 • Новости дня
    Захарова озвучила цели ЕС в Армении

    Захарова обвинила ЕС в попытках ослабить партнерство России и Армении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ЕС действует в ущерб традиционным связям Москвы и Еревана, используя ограничительные меры.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на официальном канале ведомства в Rutube прокомментировала недавнее выступление главы Евродипломатии Каи Каллас. Захарова заявила, что единственной целью Евросоюза во взаимодействии с Арменией является нанесение ущерба партнерству Москвы и Еревана.

     «То есть они уже перестали это скрывать, а возможно они и хотели бы скрыть, но умственные способности не позволяют», – сказала Захарова в ходе брифинга.

    Она также указала, что Евросоюз прикладывает максимальные усилия, чтобы осложнить традиционное и взаимовыгодное сотрудничество России и Армении, включая сферы энергетики. По ее словам, европейцы применяют «санкционную дубину», стараясь поставить под контроль торгово-инвестиционное взаимодействие между двумя странами.

    Захарова назвала вмешательство ЕС в дела суверенных государств абсолютно недопустимым. Она добавила, что, в отличие от Брюсселя, Москва строит отношения с партнерами на основе равноправия, не выдвигая требований и не вынуждая кого-либо выбирать сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евродипломатии Кая Каллас ожидает от Армении присоединения к санкциям против России.

    Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян заявил, что реформы в стране нацелены на достижение стандартов Евросоюза независимо от перспектив членства.

    До этого Мария Захарова ответила на обвинения Пашиняна в том, что КГБ виноват в исторических проблемах отношений турок и армян.

