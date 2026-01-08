Глава Минобороны Бельгии: Москва наблюдает за Гренландией и пьет шампанское

Tекст: Елизавета Шишкова

Франкен высказал мнение о ситуации вокруг Гренландии, отмечает РИА «Новости». По словам Франкена, публичные споры между Европой и США по вопросу судьбы Гренландии являются неразумными и вредят единству Запада.

Министр подчеркнул, что Гренландия обладает стратегическим значением, а Дания остается надежным союзником США, который на протяжении десятилетий подтверждает свою приверженность совместной политике. Франкен призвал к срочному урегулированию разногласий без публичных ссор.

«Устраивать примитивную перепалку вокруг Гренландии – неразумно... Москва наблюдает и пьет шампанское, когда видит нашу разобщенность», – заявил он в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его заявлений по Гренландии.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что возможное присоединение Гренландии позволит США ограничить действия России и Китая в Арктике.

Британская газета Times рассказала о четырех вариантах, которые администрация США может использовать для получения контроля над Гренландией.