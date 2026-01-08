«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.5 комментариев
Глава Минобороны Бельгии: Москва наблюдает за Гренландией и пьет шампанское
Публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии воспринимаются в России как повод для радости, считает министр обороны Бельгии Тео Франкен.
Франкен высказал мнение о ситуации вокруг Гренландии, отмечает РИА «Новости». По словам Франкена, публичные споры между Европой и США по вопросу судьбы Гренландии являются неразумными и вредят единству Запада.
Министр подчеркнул, что Гренландия обладает стратегическим значением, а Дания остается надежным союзником США, который на протяжении десятилетий подтверждает свою приверженность совместной политике. Франкен призвал к срочному урегулированию разногласий без публичных ссор.
«Устраивать примитивную перепалку вокруг Гренландии – неразумно... Москва наблюдает и пьет шампанское, когда видит нашу разобщенность», – заявил он в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его заявлений по Гренландии.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что возможное присоединение Гренландии позволит США ограничить действия России и Китая в Арктике.
Британская газета Times рассказала о четырех вариантах, которые администрация США может использовать для получения контроля над Гренландией.