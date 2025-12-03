  • Новость часаИгровая платформа Roblox заблокирована в России
    Москва и Вашингтон перестали отвлекаться на Европу и Украину
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    Генштаб Польши одобрил покупку за один доллар 250 американских БТР Stryker
    Суд Екатеринбурга возвратил жилье жертве мошенников, а деньги – покупателю
    Ушаков заявил о влиянии успехов российской армии на переговоры по Украине
    Названа дата визита Путина в Туркмению
    Песков поправил журналиста, назвавшего слова госсекретаря США Рубио «вбросом»
    Российская армия отрезала пути снабжения ВСУ под Купянском
    Суд Москвы арестовал депутата Госдумы Вороновского по делу о крупной взятке
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    3 декабря 2025, 19:24 • Новости дня

    ЕС включил Россию в финансовый «черный список»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные СМИ сообщают, что Россию внесли в «черный список» Евросоюза по борьбе с отмыванием денег, что приведет к более строгой проверке всех финансовых операций, связанных со страной.

    Евросоюз добавил Россию в «черный список» стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что этот шаг обяжет финансовые учреждения усилить проверку всех транзакций, связанных с Россией.

    Решение Евросоюза последовало после приостановки членства России в межправительственной Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2022 году, однако тогда Россия не была внесена в черный список ФАТФ, несмотря на требования западных стран.

    Теперь все финансовые учреждения ЕС должны будут применять комплексную усиленную проверку к операциям, связанным с Россией. Это коснется всех переводов и счетов, в которых фигурируют российские получатели или отправители.

    Ранее европейские и британские банки уже приостанавливали обслуживание российских клиентов. Для открытия счетов и финансовых операций теперь требуется наличие гражданства или вида на жительство стран ЕС. Многие российские граждане столкнулись с отказами банков в обслуживании и закрытием счетов.

    Напомним, что еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс еще в ноябре 2024 года заявила, что Россию могут внести в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Россия в рамках БРИКС работает над расчетной платежной инфраструктурой и созданием депозитарной системы Brics-Clear на блокчейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза.

    2 декабря 2025, 23:40 • Новости дня
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Хакеры группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у побережья Турции.

    Данные личного состава ВСУ были получены в результате взлома одного из персональных компьютеров командования военно-морскими силами Украины,  передает РИА «Новости», указывая на список имен и фото бригады, атаковавшей суда.

    «Среди них боевики 1-го дивизиона беспилотных надводных комплексов: начальник 3-й группы и старшина Деркач Андрей Александрович, старший оператор и старший матрос 2-й группы беспилотных надводных комплексов Козлов Артем Александрович, оператор и матрос 2-й группы Печенюк Михаил Николаевич, старший оператор и старший матрос 2-й группы Семко Максим Константинович», – сказано в документе.

    Представитель группировки Beregini пояснил, что в полученном списке практически весь личный состав 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов спецназначения военно-морских сил Украины (в/ч А4770) – «это те, кто взрывал танкеры у берегов Турции».

    Кибергруппы рассчитывают, что обнародование имен поможет российским спецслужбам и привлечет внимание к этим атакам на международной арене.

    В результате этих атак танкер Kairos под флагом Гамбии был подожжен 28 ноября, экипаж смог эвакуироваться, а на следующий день атаке подвергся танкер Virat, находившийся также у берегов Турции. Российский танкер Midvolga-2 был атакован в Черном море, однако пострадавших среди членов экипажа не было.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что атаки на танкеры в исключительной экономической зоне Турции свидетельствуют об опасном обострении обстановки и не имеют оправдания.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападение на коммерческие танкеры у берегов Турции является грубым нарушением безопасности и показывает суть киевского режима.

    Между тем 2 декабря в Черном море на расстоянии примерно 150 км от турецкого побережья был атакован российский танкер Midvolga-2 с подсолнечным маслом, следовавший в Грузию. При этом танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата примерно в 65 км от берега в Черном море, был отбуксирован в район Стамбула. Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы опубликовали  доказательства своей причастности к нападению на танкеры под иностранным флагом в Черном море.

    3 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    Бельгия официально отвергла предложение ЕС об использовании активов России для кредита Украине
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Использование схемы «репарационного кредита» с экспроприацией российских активов для помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом помощи Украине, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево.

    Бельгия отвергла предложение Евросоюза использовать замороженные российские активы для предоставления кредитной поддержки Киеву, сообщает Bloomberg.

    Это заявление прозвучало накануне публикации законодательной инициативы Еврокомиссии, которая предусматривает применение около 210 млрд евро, заблокированных в качестве активов российского Центробанка, для обеспечения займов на Украине.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил в среду утром перед встречей глав МИД НАТО в Брюсселе: «Текст, который комиссия представит сегодня, не отвечает нашим опасениям удовлетворительным образом». По словам Прево, использование замороженных российских средств для финансирования Киева является худшим способом поддержки Украины.

    Еврокомиссия планирует продвигать законодательное решение по расходованию этих средств в ближайшие часы, однако позиция Бельгии рискнула осложнить согласование инициативы среди стран ЕС, итоговая сумма замороженных активов в значительной степени размещена именно на бельгийских финансовых платформах.

    Европейская комиссия планирует 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предлагает профинансировать Киев за счет общеевропейского займа, а не через экспроприацию активов России.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованными опасения Бельгии и призывает разделить риски такого шага между всеми странами ЕС.

    Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что в России сформировали официальную реакцию на возможность изъятия средств.

    2 декабря 2025, 17:50 • Видео
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    3 декабря 2025, 14:26 • Новости дня
    Верховный суд истребовал в кассации дело покупательницы квартиры Долиной
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Материалы дела по оспариванию сделки по купле-продаже квартиры Ларисы Долиной запрошены Верховным судом на стадии кассации для дополнительного изучения, сообщила адвокат покупательницы жилья.

    Верховный суд России запросил материалы по делу, связанному с оспариванием сделки по продаже квартиры, которая была приобретена покупательницей Полиной Лурье у певицы Ларисы Долиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.

    Свириденко пояснила, что решение истребовать материалы может указывать на выявление судьей Верховного суда возможных нарушений в вердиктах, вынесенных ранее судами нижестоящих инстанций. Теперь дело будет тщательно изучаться судьей, который примет решение о передаче вопроса на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда.

    Эксперты отмечают, что такой шаг может означать вероятность пересмотра спора по существу. Решение Верховного суда также может существенно изменить ход дальнейших разбирательств между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов по делу о спорной квартире Ларисы Долиной.

    Покупательница квартиры Полина Лурье добивается признания действительной сделки и передачи ей этого жилья.

    Адвокат Александр Бенхин ранее прогнозировал уголовные дела против пенсионеров из-за мошенничества с недвижимостью.

    Саму Долину пригласили принять участие в обсуждении проблем сделок со вторичным жильем в Госдуме 17 декабря.

    Концертный директор Сергей Пудовкин опроверг слухи о возможной «отмене» певицы и потребовал прекратить травлю в ее адрес.

    Напомним, все началось с того, что суд установил, что Долина заключила договор купли-продажи квартиры под давлением телефонных мошенников.

    2 декабря 2025, 22:33 • Новости дня
    Голикова назвала две самые востребованные профессии ближайших лет
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно прогнозу потребностей трудовых ресурсов на следующие семь лет, самыми востребованными профессиями станут сварщики и швеи, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

    «Вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи», – приводит слова Голиковой РИА «Новости».

    Она отметила, что представители этих профессий вносят особый вклад, который  способствует технологическому развитию и суверенитету страны.

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков добавил, что растет интерес работодателей к участию в конкурсе профессионального мастерства. В 2026 году число номинаций в нем вырастет минимум до 25 благодаря предложениям от крупных компаний.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты предсказали, что к 2030 году на рынке труда будут востребованы рабочие профессии, которые трудно автоматизировать.  В ЛНР впервые открыли современный трактородром для подготовки трактористов.  Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают».

    3 декабря 2025, 08:39 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила юридическую основу для конфискации российских активов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия (ЕК) планирует 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, сообщает европейское издание Politico.

    Европейская комиссия готовит юридическую основу для передачи замороженных российских активов на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico. По данным издания, ЕК намерена представить соответствующее обоснование 3 декабря, опираясь на статью 122 Договора о ЕС, позволяющую принимать экономические меры на основе солидарности между членами Евросоюза.

    Еврокомиссия планирует трактовать этот пункт так, что для принятия решения об экспроприации будет достаточно квалифицированного большинства стран, что может лишить Венгрию возможности наложить вето. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении принять окончательное решение на саммите в декабре.

    В Европе сейчас заморожено порядка 200 млрд евро российских суверенных резервов, большинство из которых находятся на счетах Euroclear в Бельгии. На октябрьском саммите в Брюсселе согласовать их использование Евросоюзу не удалось: премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал разделить финансовые риски между всеми странами сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу по конфискации российских активов на саммите ЕС. Бельгийские власти заявили, что готовы обсуждать эти меры только при соблюдении определенных условий и правовых гарантий. Ранее Бельгия согласилась использовать российские активы при условии получения конкретных гарантий со стороны Евросоюза.

    3 декабря 2025, 00:05 • Новости дня
    Актриса Ксения Качалина умерла на 55-м году жизни
    @ Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    О смерти актрисы сообщил в соцсети актер и режиссер Алексей Агранович, отметив, что она была «сложной и манящей». Причина смерти Качалиной не уточняется.

    «Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно», – написал Агранович о Качалиной в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Ксения Качалина (при рождении Оксана) родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Училась два года на актерском факультете в Саратовской консерватории имени Собинова, затем в 1995 году окончила ВГИК (мастерская С. Соловьева и В. Рубинчика).

    В кино дебютировала у Рубинчика в картине «Нелюбовь», за роль в которой получила премию кинофестиваля «Кинотавр». В ее фильмографии 19 киноработ, среди которых «Над темной водой» Д. Месхиева, «Три сестры» С. Соловьева, «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» В. Бортко и другие.

    С 1992 по1996 год актриса состояла в браке с Иваном Охлобыстиным. В 2000-м году Качалина познакомилась с актером Михаилом Ефремовым, у пары родилась дочь. С 2004 года они были в разводе.

    2 декабря 2025, 21:52 • Новости дня
    МИД России обвинил спецназ Британии в казнях афганцев
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД заявил о наличии свидетельских показаний о внесудебных расправах британского спецназа над афганскими мирными жителями, включая несовершеннолетних.

    Москва призвала Лондон провести полное расследование внесудебных казней мирных афганцев, совершенных британским спецназом в 2010-2013 годах, передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что расследование в Британии зафиксировало показания свидетелей, включая военнослужащих SAS, о расправах над мирными жителями и подростками.

    Захарова подчеркнула: «Вновь призываем официальный Лондон не замалчивать позорные факты из истории афганской кампании, довести до конца объективное расследование всех фактов расправ над мирным афганским населением и привлечь виновных к судебной ответственности».

    Дипломат также сообщила, что некоторые военнослужащие SAS пытались обращаться к командованию с сообщениями о преступлениях, однако их рапорты игнорировались, а нарушения продолжались. По ее словам, в 2012 году во время ночного рейда в провинции Нимроз застрелили двух подростков, также проходили и так называемые «профилактические» расстрелы мужчин боеспособного возраста, что подтверждается несоответствием числа убитых и количества оружия у повстанцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский спецназ с 2011 года проводил тайные военные операции в 19 странах мира.

    СМИ в июне сообщили, что подразделения спецназа Британии подготовлены к возможному направлению на Украину в составе миротворческого контингента.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет приравнена к началу войны.

    3 декабря 2025, 14:53 • Новости дня
    Генштаб Польши одобрил покупку за один доллар 250 американских БТР Stryker
    @ Park Jin Hee/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный штаб польских вооруженных сил одобрил приобретение в США 250 легких колесных БТР Stryker, передает со ссылкой на Минобороны радиостанция Polskie Radio.

    Польский Генштаб одобрил приобретение в США 250 легких колесных бронетранспортеров Stryker, передает ТАСС, ссылаясь на данные Министерства обороны Польши.

    Рекомендация польских военных уже направлена в Управление технической модернизации Минобороны, где будет принято окончательное решение по сделке. Если управление поддержит рекомендацию, то вся партия американских БТР Stryker, которые ранее использовались армией США, будет передана Польше за символическую сумму в один доллар.

    Stryker – это колесный БТР, разработанный компанией General Dynamics Land Systems в начале 2000-х годов для нужд механизированных бригад армии США. Эти машины предназначались для применения в вооруженных конфликтах низкой интенсивности. Всего к настоящему времени было выпущено около 4900 экземпляров Stryker различных модификаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США предложили Польше бесплатные бронетранспортеры Stryker взамен техники, отправленной на Украину.

    Индия и США обсудили возможность закупки боевых машин Stryker. Индия приостановила планы по приобретению Stryker и Javelin у США.

    3 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Ушаков заявил о договоренности с США не раскрывать суть переговоров в Кремле

    Tекст: Катерина Туманова

    Компромиссного варианта плана по Украине пока нет, но некоторые американские наработки, выглядят приемлемыми, их можно обсуждать, заявил журналистам после пятичасовых переговоров в Кремле помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «Мы с американскими коллегами договорились, что не будем раскрывать суть состоявшихся переговоров», – сказал Ушаков по окончании переговоров.

    Он уточнил, что в ходе пяти часов «конструктивной и содержательной беседы»  стороны не обсуждали конкретные формулировки или конкретные предложения, обсуждалась суть того, что положено в американские документы.

    По словам Ушакова, российская сторона рассмотрела документ, который содержал 27 пунктов.

    «Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером», – сообщил он.

    Ушаков подчеркнул, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения мирного долгосрочного урегулирования на Украине, а это, отметил он, главный итог встречи.

    Помощник президента России также заявил, что стороны договорились на уровне помощников и других представителей продолжить контакты, в частности с Уиткоффом и Кушнером.

    «С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику… к ряду предложений <...> Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим решение кризиса <....> Была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейших совместных мер для достижения урегулирования долгосрочного, мирного урегулирования украинского кризиса», – отметил Ушаков.

    Помощник российского президента указал на то, что возможность встречи на высшем уровне будет зависеть от уровня прогресса, которого смогут достичь переговорщики. Ушаков особо выделил, что обе стороны передали друг другу приветы и наилучшие пожелания. Американская делегация – российской стороне от президента США.

    «В свою очередь наш президент попросил передать дружеские приветы [президенту США Дональду] Трампу, причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали», – добавил спикер.

    Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». При этом глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

    2 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Российские ученые нашли в Арктике поедающие пластик бактерии
    Российские ученые нашли в Арктике поедающие пластик бактерии
    @ Дмитрий Дубов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Баренцевом море специалисты выявили новый вид бактерий, способных питаться различными видами пластиковых отходов.

    В исследовании, проведенном учеными Новгородского государственного университета, МГУ им. М.В. Ломоносова и Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, подробно описаны методы идентификации и анализа бактерий, передает Минобрнауки. Экспедиции в 2021-2023 годах позволили выделить микроорганизмы из наростов на разных пластиках, найденных в Баренцевом море, Кольском заливе и окрестностях Зеленецкой и Подпахты.

    Каждую культуру бактерий проверяли на способность использовать пластик как единственный источник питания, помещая их на минерализованную среду с порошком или волокнами ПЭТ, полиэтилена, полипропилена и полистирола. Критериями успешного разложения служили рост роста колонии, уменьшение массы пластика и визуальные признаки биоэрозии, а также отсутствие роста на среде без пластика.

    Для анализа повреждений на молекулярном уровне использовали метод инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье. Исследование показало разрушение химических связей и явные изменения структуры пластика после воздействия бактерий на протяжении свыше 40 суток.

    В генетическом анализе микроорганизмов удалось выделить девять культур. Среди них семь показали способность питаться пластиком разных видов. Известные штаммы включили роды Rhodococcus, Pseudomonas, Pseudoalteromonas и Rhodopirellula. Впервые на пластике в арктических водах обнаружена бактерия Persicitalea sp., которую раньше здесь не находили.

    Ученые утверждают, что процессы биодеструкции пластика в Арктике все еще недостаточно изучены, однако их открытие может стать основой для новых биотехнологических методов борьбы с пластиковым загрязнением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые предложили новый способ синтеза имидазолов для производства лекарств на основе атмосферного кислорода.

    3 декабря 2025, 09:14 • Новости дня
    Le Monde: Задержание Могерини в Бельгии шокировало дипслужбу ЕС
    @ Ahmed Gomaa/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задержание бывшего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Бельгии по делу о коррупции шокировало дипломатическую службу ЕС, сообщила французская газета Le Monde.

    Факт задержания бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини в рамках антикоррупционного расследования был воспринят дипломатической службой ЕС с потрясением, передает ТАСС.

    Как сообщает французская газета Le Monde, произошедшее стало известно бывшему председателю Европейского совета Херману Ван Ромпею только через несколько часов после инцидента. Он отметил, что никаких заблаговременных уведомлений о задержании Могерини у него не было.

    Европейская комиссия и бывший глава дипломатии Жозеп Боррель воздержались от комментариев по поводу текущего расследования.

    Ромпей напомнил о критике, с которой ему пришлось столкнуться в 2020 году из-за выдвижения Могерини, так как тогда она заняла этот пост, не имея академического или управленческого опыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава дипломатической службы Евросоюза Федерика Могерини была задержана по подозрению в мошенничестве.

    Бывший генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино стал вторым фигурантом дела о коррупции и также был задержан.

    3 декабря 2025, 18:04 • Новости дня
    Игровая платформа Roblox заблокирована в России

    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Игровая платформа Roblox заблокирована в России после выявления случаев распространения на ней противоправных материалов экстремистской и террористической направленности, а также распространения педофилии, сообщили в Роскомнадзоре.

    В России ограничен доступ к американской игровой платформе Roblox. В Роскомнадзоре объяснили, что решение связано с массовым и повторяющимся распространением на площадке материалов, содержащих оправдание и пропаганду экстремистской и террористической деятельности, а также призывы к противоправным действиям и насилию. Кроме того, были замечены материалы с ЛГБТ-тематикой (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), уточняет РИА «Новости». 

    По оценке Роскомнадзора, в Roblox размещено большое количество сцен и сценариев, которые ведомство считает неприемлемыми для детей и способными нанести ущерб их духовно-нравственному развитию. В отдельных игровых мирах пользователям предлагается примерить на себя роли исполнителей терактов, устроить нападение на школу, поучаствовать в азартных играх и других потенциально опасных активностях.

    В ведомстве также отмечают, что внутри платформы фиксируются случаи сексуальных домогательств в адрес несовершеннолетних: «Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь». Подобные инциденты, по данным регулятора, давно уже не являются единичными — сообщения о таких эпизодах поступают как из США, так и из России.

    Еще в конце ноября администрация Roblox неоднократно получала от Роскомнадзора уведомления о необходимости удалить запрещённый контент. Представители ведомства также подчеркнули, что внутренние механизмы модерации Roblox не смогли гарантировать безопасность пользователей и защиту несовершеннолетних от вредной информации.

    Запрет вступил в силу сразу после публикации соответствующего решения.

    Roblox – это крупная американская онлайн-платформа для игр и пользовательского контента, основной аудиторией которой являются несовершеннолетние. Ежедневно на сервис заходит более 100 млн человек, и почти половину из них составляют дети младше 13 лет. В России насчитывается около 18 млн пользователей и до двух млн активных игроков в день.

    Ранее генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон подал иск против Roblo. По его словам, сервис стал средой, где дети неоднократно подвергались воздействию сексуально откровенного контента.

    Российское МВД, в свою очередь, фиксировало отдельные мошеннические схемы, нацеленные именно на детей, играющих в Roblox. Аферисты предлагали ребенку выполнить «задание» ради вознаграждения в 10 тыс. робуксов, требуя использовать только телефон родителей или бабушки, что позволяло преступникам получить доступ к карте взрослых и списать деньги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне обнаружили сбой в работе платформы Roblox еще в среду утром. До этого детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова выступила за полную блокировку сервиса из-за его негативного влияния на детей.


    2 декабря 2025, 20:59 • Новости дня
    В Верховный суд поступила жалоба по делу Долиной
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Жалоба на решения по делу между Ларисой Долиной и Полиной Лурье зарегистрирована в Верховном суде России, рассмотрение состоится по установленной процедуре.

    Как передает ТАСС, Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье. В пресс-службе суда сообщили, что жалоба будет рассмотрена «в установленном порядке».

    В августе прошлого года стало известно о том, что Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые связывались с ней с территории Украины. Мошенники убедили певицу перевести все свои накопления на якобы безопасный счет, а также продать принадлежащую ей квартиру, после чего Долина обратилась в полицию.

    Позднее Хамовнический суд признал сделку купли-продажи квартиры недействительной по иску Долиной, а Мосгорсуд подтвердил это решение. Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов.

    Истец Полина Лурье заявляла о намерении обратиться в Верховный суд, который стал последней инстанцией по данному делу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов обратился к руководству Верховного суда с просьбой подробно рассмотреть дело певицы Ларисы Долиной.

    Ларису Долину пригласили к участию в обсуждении проблем сделок на рынке вторичного жилья в Госдуме 17 декабря 2025 года. Круглый стол будет посвящен вопросам защиты прав граждан на вторичном рынке жилья.

    2 декабря 2025, 23:55 • Новости дня
    Каллас пообещала Армении 15 млн евро «для устойчивости»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава евродипломатии Кая Каллас подписали во вторник новую стратегическую повестку, в соответствии с которой Евросоюз щедро инвестирует в республику для поддержания устойчивого развития во многих сферах и устойчивости перед внешним вмешательством.

    «Сегодня я заявляю о выделении 15 млн евро, которые будут направлены на мир и обеспечение устойчивости Армении», – приводит слова Каллас на совместной с Мирзояном пресс-конференции Sputnik Армения.

    Глава дипслужбы ЕС уточнила, что деньги будут направлены на ряд инициатив, среди которых обучение разминированию, обеспечение снаряжением и прочие меры построения доверия в регионе.

    Кроме того, ЕС поможет Армении выявлять и анализировать внешнее влияние, чтобы устойчиво ему противостоять.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что реформы, реализуемые в стране, направлены на достижение стандартов Евросоюза вне зависимости от возможного членства страны в объединении. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал Россию важным партнером страны.

    Мэру Гюмри Вардану Гукасяну предъявили обвинение после заявления о необходимости заключения союза с Россией при сохранении независимости Армении.

    3 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Суд Москвы арестовал депутата Госдумы Вороновского по делу о крупной взятке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Анатолий Вороновский взят под стражу по подозрению в получении особо крупной взятки, мера пресечения избрана судом.

    Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО депутата Госдумы 58-летнего Анатолия Вороновского. В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что таким образом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 октября генеральный прокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении депутата Анатолия Вороновского неприкосновенности.

    Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам рекомендовала рассмотреть вопрос о даче согласия на лишение Вороновского неприкосновенности и возбуждение уголовного дела.

    11 ноября Вороновский был лишен депутатской неприкосновенности, а 2 декабря Госдума приняла постановление о сложении Вороновским полномочий депутата.

    Вороновский был избран в Госдуму в Краснодарском крае, был членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.


  О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации