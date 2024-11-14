ЕК задумалась о включении России в число стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия задумалась о включении России в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма

Tекст: Антон Антонов

Макгиннесс заявила, что любое решение будет юридически обоснованным, но отказалась «предвосхищать результат оценки».

«Если мы найдем достаточно причин для включения России в список, то обратимся с соответствующей заявкой в Европарламент и Совет ЕС», – приводит ее слова РИА «Новости».

Макгиннесс также добавила, что Еврокомиссия тщательно изучает финансовую систему России на наличие пробелов, которые могут представлять риск для финансовой системы Европы.

По ее словам, включение России в список стран с высоким риском повлечет за собой необходимость для банков и других финансовых институтов проводить дополнительные проверки при взаимодействии с российской стороной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в 2018 году еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова заявляла, что владельцев «золотых паспортов» из России следует подозревать в использовании таких паспортов с целью отмывания денег.

В октябре министр финансов России Антон Силуанов на полях саммита БРИКС в Казани сообщил, что Россия в рамках БРИКС работает не только над расчетной платежной инфраструктурой, но и над созданием депозитарной системы Brics-Clear, основанной на блокчейне.

По его словам, платежная система в рамках БРИКС, с одной стороны, позволит заменить банковские организации, а с другой стороны, действительно, будет включать в себя систему передачи финансовых сообщений.