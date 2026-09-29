Еврокомиссия решила лишить страны Евросоюза права вето по санкциям и обороне

Rapporteur: Еврокомиссия подготовила отмену права вето стран ЕС по санкциям

Tекст: Мария Иванова

Еврокомиссия намерена предложить реформу, которая позволит отказаться от принципа единогласия при решении вопросов санкций, обороны и прав человека без изменения Лиссабонского договора. Для утверждения инициатив потребуется поддержка 15 государств, представляющих две трети населения союза, пишет издание Rapporteur.

В проектах документов отмечается, что по мере расширения ЕС возрастает риск задержки или блокировки решений, отмечает РИА «Новости».

Для ускорения вступления новых стран, в том числе Украины, предлагается сохранить принцип единогласия только в начале и конце процедуры. При этом государства смогут задействовать механизм «экстренного тормоза», если сочтут, что решение угрожает их жизненно важным национальным интересам.

Кроме того, план реформы предусматривает сокращение числа еврокомиссаров: после расширения блока своих представителей смогут иметь только две трети государств-членов. Новые страны предлагается оставить на испытательном сроке от десяти лет, в течение которого Брюссель сможет приостанавливать их право голоса за отступление от демократических стандартов.

Летом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заступилась за председателя Международного уголовного суда на фоне американских ограничений.

В марте Словакия пригрозила заблокировать антироссийские санкции Евросоюза.