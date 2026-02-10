  • Новость часаЛавров: Россия вернет исконно русские земли
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЕС решил подбодрить Украину перспективой бесправного члена
    В «файлах Эпштейна» нашли упоминание бойфренда Макрона
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    Объявлено о намерении ЕС ввести санкции против рэпера Тимати
    В Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией
    Брюссель решил занять средства на внешних рынках на помощь Украине
    Госдума приняла в первом чтении закон о выплатах жертвам кибермошенников
    Глава МИД ПМР Игнатьев: Кишинев семь лет блокирует диалог с Приднестровьем
    Эксперт: Конфликт Ирана с Израилем способен перекинуться на Катар и ОАЭ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    25 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    15 комментариев
    10 февраля 2026, 21:24 • Новости дня

    ЕС решил ввести санкции против президента FIDE и директора Эрмитажа

    Euobserver: ЕС хочет ввести санкции против президента FIDE и директора Эрмитажа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России собирается включить в черный список 29 человек, среди которых глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пишет Euobserver.

    Информацию Euobserver приводит со ссылкой на проект санкционных документов, передает ТАСС.

    Помимо этого, под ограничения может попасть глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Если санкции одобрят, всем фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских банках будут заблокированы, если таковые будут обнаружены.

    Ранее Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

    В ноябре Еврокомиссия начала разрабатывать 20-й пакет санкций против России.

    9 февраля 2026, 23:50 • Новости дня
    Дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ
    Дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Ударный дрон «Герань» смог сбить ракетой «воздух-воздух» украинский вертолет Ми-24, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что украинский вертолет Ми-24 сбитый на южном направлении был уничтожен «Геранью», которая поразила украинский борт ракетой «воздух-воздух» Р-60. «Герани» становятся все опаснее, уже давно обойдя по своим возможностям иранских прародителей», – написал он в Telegram.

    Напомним, вечером понедельника, 9 февраля, ВСУ сообщили, что при выполнении боевого задания на Украине вертолет Ми-24 был потерян, экипаж погиб. По сообщению 11-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ «Херсон», экипаж не вернулся на базу после боевого вылета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России применило беспилотники «Герань» для удара по вертолетной площадке западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области. В результате удара были поражены вертолеты Ми-24 и Ми-8.

    Комментарии (5)
    10 февраля 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки не только продвинулись по фронтовым направлениям, оттеснив противника, но и выяснили важную информацию о тех, кто бьёт по гражданским объектам Брянской области и отдает такие приказы.

    «Установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области – 107 реабр ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» высокими темпами наступают вглубь Сумской области при поддержке артиллерии и «Солнцепеков». Штурмовики продвинулись в Сумском районе на девяти участках, в Краснопольском – на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 900 м.

    «ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Поповке, выдвижение штурмовой группы заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражения, противник с потерями отошел на исходные позиции», – сообщили бойцы.

    В населенных пунктах и лесопосадках Харьковской области «Северяне» продвигаются с интенсивной поддержкой российской авиации, артиллерии и ТОСов.

    «Противник атакует объекты инфраструктуры Белгородской области, не в силах ничего противопоставить на поле боя», – объяснили российские военнослужащие.

    У Старицы «Северяне» продвинулись на двух участках по лесопосадкам на 200 м. В районе Симиновки продвинулись на четырех участках вглубь леса и заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. У Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по позициям 113 обр ТРО.

    На Хатненском участке фронта авиация и артиллерия ударили по позициям 1 обр ТРО в лесных массивах западнее Чугуновки. Штурмовики продвинулись на двух участках по лесополосам на 400 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Поповку в Сумской области. «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке. Белоусов поздравил 26-й танковый полк с освобождением Глушковки в Харьковской области.

    Комментарии (5)
    10 февраля 2026, 17:22 • Видео
    Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 15:40 • Новости дня
    Роскомнадзор объявил о новых ограничениях для Telegram в России
    Роскомнадзор объявил о новых ограничениях для Telegram в России
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роскомнадзор сообщил, что собирается продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    В заявлении ведомства отмечается, что такие меры принимаются на основании решений уполномоченных органов, передает РИА «Новости».

    «По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», – говорится в заявлении.

    В январе Роскомнадзор опроверг новые ограничения для Telegram в России.

    Акции VK выросли после новостей о возможной блокировке Telegram Роскомнадзором.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (60)
    10 февраля 2026, 03:24 • Новости дня
    Захарова раскрыла смысл назначения Бербок председателем ГА ООН
    Захарова раскрыла смысл назначения Бербок председателем ГА ООН
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заняла пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН в 2025 году неспроста, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, раскрыв, какой смысл таится за этим назначением.

    По словам Захаровой, победа русского оружия, Красной Армии и советского народа сформировала облик мира таковым, каким он был 80 лет, это была база, на которой зиждется и вся система международных организаций, что стало мешать оппонентам и противникам России. И они стали не просто забывать о Победе, но сознательно ее вымарывать, фальсифицировать историю, затирать факты.

    «Более того – обращаться к практикам нацизма вновь и вновь. Даже, приведу такой специфический пример: выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН. Конечно, это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое, продемонстрировать, что все это, включая 27 млн наших погибших сограждан, включая разрушенные города, включая Ленинград, Киев с Бабьем Яром и Сталинград, включая концлагеря и попытки геноцида Советского народа – в прошлом», – заявила дипломат в беседе с «Комсомольской правдой».

    Захарова напомнила, что оппоненты не учли, как в каждой семье есть портрет фронтовика в альбоме или на книжной полке.

    «И мы не забудем никогда. И в прошлом году мы показали, что не дадим забыть никому», – подытожила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Польши начали сносить памятник советским солдатам, освободившим узников Освенцима. Захарова заявила, что снос памятника советским солдатам в Польше рассматривается как тревожный сигнал, свидетельствующий об опасности возрождения нацизма в Европе. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о причастности СССР к Холокосту на церемонии памяти в Освенциме.

    Комментарии (17)
    10 февраля 2026, 10:54 • Новости дня
    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой «на техническом уровне»

    Макрон заявил о восстановлении каналов связи Парижа с Москвой

    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой «на техническом уровне»
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Париж возобновил «технические» контакты с Москвой, рассчитывая впоследствии выработать общий европейский подход к диалогу с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    По словам Макрона, Париж восстановил каналы связи с Москвой на« техническом уровне», передает РИА «Новости».

    Макрон подчеркнул, что обсуждения ведутся на профессиональной основе, и выразил надежду, что впоследствии аналогичную линию поддержат европейские партнеры, чтобы сформировать общий подход Европы.

    Глава французского государства отметил, что число участников переговоров не должно быть чрезмерным, однако для диалога необходим мандат и простое представительство.

    «Я хотел бы, чтобы впоследствии это разделили мои европейские партнеры и чтобы у нас был хорошо организованный европейский подход», – заявил президент Франции.

    Он добавил, что Европе важно самостоятельно вести переговоры с Россией, а не возлагать эту роль на американских представителей. Макрон задал риторический вопрос о том, хотят ли европейцы, чтобы американские дипломаты определяли дату вступления Украины в Европейский Союз, и подчеркнул, что это вопрос достоинства Европы.

    Напомним, Макрон в декабре призвал Европу возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Макрон также заявил о планах как можно скорее провести переговоры с Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону при желании нужно просто позвонить Путину, а не готовить шоу.

    Также Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    Финляндия, Польша, Германия и Латвия заняли второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (8)
    10 февраля 2026, 13:39 • Новости дня
    Эстонская разведка назвала цели России на переговорах по Украине

    Эстонская разведка увидела в переговорах России по Украине хитрый план

    Tекст: Вера Басилая

    В свежем докладе эстонской разведки говорится, что Москва якобы использует переговоры по Украине для манипуляций и восстановления отношений с Вашингтоном, сообщает Bloomberg.

    В ежегодном отчете эстонской внешней разведки сообщается, что Россия якобы не собирается заканчивать спецоперацию на Украине и использует переговоры в качестве «инструмента манипуляции», сообщает Bloomberg.

    Авторы документа призвали не верить мирной риторике, расценивая ее как попытку Москвы «выиграть время и восстановить отношения с США», что, по их мнению, позволит возобновить прямое авиасообщение, выдачу виз бизнес-элите и, конечно, «облегчить жизнь разведчикам».

    В докладе также отмечается, что Кремль якобы поручил своим ведомствам «проектировать открытость» к сотрудничеству с США, а заодно и задуматься о судьбе замороженных на Западе российских активов, которые, если верить эстонским экспертам, могут пойти на послевоенное восстановление Украины под российским контролем.

    Не обошлось и без традиционного обсуждения военной промышленности России – эстонцы уверяют, что производство будет стагнировать, хотя надежды на «коллапс» пока не оправдываются.

    Особое беспокойство у авторов вызывает возможное сотрудничество России и США по ядерной безопасности – дескать, это лишь попытка Москвы «представить себя ответственной державой» и навязать более широкие переговоры по вопросам безопасности, чтобы ограничить активность НАТО.

    Впрочем, даже если будет достигнуто соглашение о мире, эстонская разведка уверена: российский ВПК останется угрозой соседям, а Москва не утратит своих амбиций.

    Президент Эстонии и премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Россией.

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу прибалтийских стран усталостью от сидения «под столом».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ненависть к России вызвала кризис в Эстонии.

    Эстония заняла шестое место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (12)
    10 февраля 2026, 14:07 • Новости дня
    Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Зеленского
    Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Зеленского
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Людей, которые живут на своих землях и не согласились с тем, что незаконным путем госпереворота на Украине в 2014 г. к власти пришли неонацисты, когда вся Европа наплевала на свои обещания, в очередной раз наврала, этих людей только за то, что они отказались принять незаконную власть, объявили террористами, призывали их «проваливать в Россию». Без этих двух вопросов ничего не решить», – сказал Лавров в интервью НТВ, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что невозможно достичь урегулирования на условиях, которые сейчас активно продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским. По словам министра, в случае немедленного прекращения огня украинская сторона не собирается признавать новые юридические реалии и уступки, а лишь временно остановит боевые действия, параллельно получая значительно увеличенную военную поддержку под лозунгом «гарантии безопасности Украины».

    Он также отметил, что формат второго раунда переговоров в Абу-Даби был изменен с двустороннего на трехсторонний с участием США, однако это решение не связано с какими-либо серьезными причинами. Лавров пояснил, что изначально спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планировали быть заняты другими делами, но затем их график изменился и они смогли принять участие в переговорах. По мнению министра, этот организационный момент не имеет особого значения для сути обсуждений.

    Лавров указывал, что европейские страны не прекращают попыток вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине продвигается хорошо.

    Комментарии (11)
    10 февраля 2026, 13:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Токаева о конце суперпрезидентской эпохи в Казахстане

    Политолог Лепехин: Конституционная реформа может отдалить Казахстан от России

    Эксперт объяснил слова Токаева о конце суперпрезидентской эпохи в Казахстане
    @ РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конституционная реформа в Казахстане говорит о продолжении отдаления Астаны от Москвы и дальнейшем сближении с Европой. Также изменения призваны усилить власть сил, близких к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Лепехин. Ранее Токаев анонсировал конец суперпрезидентской эпохи в Казахстане.

    «Делегирование повышенных полномочий законодателям Казахстана выгодно, главным образом, для поддерживающих Касым-Жомарт Токаева политических и финансово-промышленных групп. Они планируют составлять большинство в новом парламенте, если нынешний глава государства покинет пост в 2029 году», – считает Владимир Лепехин, председатель Совета Института ЕАЭС.

    «Таким образом, переход Казахстана к президентской республике с «авторитетным, влиятельным парламентом» можно считать весьма условным. Думаю, страна потеряет в части эффективности государственного управления. Новый законодательный орган рискует скатиться в популизм», – допускает он.

    «Возвращение к однопалатному формату парламента вместо двухпалатного означает упрощение органа для лучшей управляемости со стороны исполнительной власти. Другими словами, законодательная власть в Казахстане не является субъектной сейчас, и, вероятнее всего, не обретет стратегический функционал в будущем», – спрогнозировал собеседник.

    «У новелл Токаева есть и внешнеполитическое прочтение. Конституционная реформа Казахстана – месседж Евросоюзу о движении Астаны от постсоветской повестки к европейской. Если этот курс подтвердится, реформы могут негативно сказаться на казахско-российских отношениях. По сути, казахская сторона сигнализирует об отдалении от орбиты Москвы», – подчеркнул спикер.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства заявил, что после принятия новой конституции страна перейдет от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с «авторитетным, влиятельным» парламентом, передает Nur.

    «Нормы, заложенные в проекте новой конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана на основе концепции «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство», – сказал он.

    Токаев отметил, что предложенные изменения позволят перераспределить властные полномочия и усилить баланс в системе сдержек и противовесов. Также они повысят эффективность и устойчивость всех политических институтов. «В проекте подтвержден и детализирован светский характер государства с акцентом на систему образования», – добавил президент.

    Кроме того, изменения будут направлены на защиту традиционных ценностей. В новой конституции предложена формулировка о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Помимо этого, документ уделяет отдельное внимание бережному отношению к природе.

    «Граждане всесторонне обсуждают разные положения представленного проекта конституции. Одна из главных задач проводимого мною политического курса как раз и состоит в повышении активности и политической культуры общества», – подчеркнул глава государства.

    По его словам, проект новой конституции вобрал в себя «важные прогрессивные нормы». Окончательное решение о судьбе документа будет принято на общенациональном референдуме. «Мы идем эволюционным путем, сохраняя единство, солидарность и доверие», – заверил Токаев. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что конституционная реформа в Казахстане предполагает создание гарантированного механизма преемственности власти.

    Комментарии (7)
    10 февраля 2026, 13:26 • Новости дня
    Рар назвал последствия частичного членства Украины в ЕС

    Политолог Рар: Частичное членство Украины подтвердит курс ЕС на конфронтацию с Россией

    Рар назвал последствия частичного членства Украины в ЕС
    @ Mandoga Media/Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украину будут затягивать в Европейский союз вне всяких правил: через манипуляции или объявление некоего чрезвычайного положения в Европе. При этом европейцы умалчивают о неготовности Киева солидаризироваться с ЕС и принять брюссельский консенсус, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал публикацию Politico о подготовке ЕС плана частичного членства Украины.

    «Некоторые наблюдатели еще в 2022 году говорили, что центральная и западная часть Украины станут «протекторатом» Евросоюза после окончания конфликта, и называли это единственным способом для Запада сохранить лицо», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, хотя канцлер Германии Фридрих Мерц ранее отказал Киеву в быстром вступлении в ЕС, Брюссель и Вашингтон «готовят эту лазейку в качестве компенсации украинской стороне за потерю восточных территорий». «Европейцы надеются на поражение премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах, а также на провал президента США Дональда Трампа. Других планов и стратегий у них пока нет», – отметил собеседник.

    «Украину будут вне всяких правил затягивать в Европейский союз: будь то через всякого рода манипуляции или объявление некоего чрезвычайного положения в Европе», – считает аналитик. При этом, добавил Рар, европейцы не говорят о «внутренней неподготовленности страны солидаризироваться с ЕС и принять брюссельский консенсус».

    «Киев только и делает, что выдвигает Евросоюзу требования. Украина нацелена не на примыкание к «либеральным ценностям» Европы, а пока только на получение полной поддержки в борьбе с Россией. Принятие республики в ЕС не укрепит континент, а подтвердит тезис о том, что Европа полностью поворачивается в сторону конфронтации с Москвой», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Евросоюз активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. Как сообщило издание Politico, инициатива получила неофициальное название «Обратное расширение», поскольку она предусматривает вступление стран в блок на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.

    Первым шагом в статье назвали подготовку Киева к вступлению в ЕС. Перенос заявки Украины на членство «на более ранний срок» подразумевает предоставление неформальных рекомендаций в части переговоров по так называемым кластерам: юридическим шагам, необходимым для принятия в союз. По трем из шести страна уже получила рекомендации.

    Вторым шагом может стать создание упрощенной модели членства в Евросоюзе. «Это была бы своего рода перекалибровка процесса – вы вступаете, а затем постепенно получаете права и обязанности», – сказал чиновник, знакомый с ходом обсуждений. Представители ЕС подчеркнули, что таким образом они намерены послать сигнал странам, чье присоединение задерживается ввиду конфликтов или противодействия со стороны каких-либо европейских стран.

    Следующий шаг касается преодоления позиции Венгрии в составе Европейского союза. Так, некоторые политики рассчитывают на возможное поражение премьер-министра страны Виктора Орбана на будущих выборах. Если же он сохранит пост, в Брюсселе надеются, что его мнение может изменить Дональд Трамп. Как отмечает Politico, администрация президента США уже оказывала влияние в ходе обсуждения санкций в отношении России.

    В качестве пятого шага европейские дипломаты рассматривают возможность лишения Будапешта права голоса на основании статьи №7 договора Евросоюза. Она применяется в случае нарушения основополагающих ценностей блока и является самой жесткой санкцией, говорится в материале.

    Агентство Bloomberg сообщало, что в Брюсселе прорабатывают варианты включения гарантий членства Украины в ЕС в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса. По информации источников издания, среди обсуждаемых вариантов – предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в блок, а также немедленный доступ к части прав члена союза.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за планов принять Украину раньше, чем Грузию, и сослался на угрозу войны и распространение преступности. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также исключил вступление Украины в ЕС в следующем году. Он напомнил, что каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

    Комментарии (4)
    9 февраля 2026, 23:20 • Новости дня
    В Минздраве подсчитали количество россиян старше 100 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Граждан России старше 100 лет насчитывается 17 тыс. человек, сообщила главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения России Ольга Ткачева.

    «Людей старше 100 лет в стране уже 17 тыс.», – приводит РИА «Новости» слова Ткачевой на расширенном заседании рабочей группы СПЧ «Здравоохранение и народосбережение» на тему «Интеграция системы долговременного ухода в систему паллиативной помощи».

    По ее словам, ожидаемая продолжительности жизни россиян в возрасте 80 лет составляет семь-восемь лет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВОЗ предсказала увеличение продолжительности жизни до ста лет. Глава московского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил, что благодаря развитию генетики, фармакологии, медицины и социальных условий в будущем люди смогут жить более ста лет. В афганской провинции Хост  обнаружили  долгожителя, чей возраст может достигать 140 лет, и при подтверждении информации он станет мировым рекордсменом.


    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Лавров: Россия больше не ждет ответа США на предложение Путина по ДСНВ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не ожидает какого-либо ответа от США на предложение президента России Владимира Путина продлить ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров в интервью НТВ заявил, что инициатива главы государства о продлении моратория на увеличение потолков вооружений, озвученная в сентябре 2025 года, не встретила реакции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    «А ответа и не будет больше», – подчеркнул министр, добавив, что Москва публично озвучивала отсутствие отклика. По его словам, Россия не драматизирует истечение срока ДСНВ, поскольку документ фактически не действовал последние три года. «Я не стал бы пока так драматизировать, мол, договор развалился», – сказал Лавров.

    Глава МИД России заверил, что российские вооруженные силы полностью обеспечивают безопасность страны. «За состояние соответствующих наших систем мы спокойны. Уверены в том, что это абсолютно надежно гарантирует нашу безопасность», – заявил Лавров. Он отметил, что любые попытки агрессии против России встретят «абсолютно неприемлемый для противников ответ», что соответствует принципам ядерного сдерживания.

    Ранее Лавров подчеркнул роль армии, флота и воздушно-космических сил в обеспечении национальной безопасности на фоне завершения действия ДСНВ.

    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам.

    Комментарии (8)
    10 февраля 2026, 02:13 • Новости дня
    Посол России сообщил о снижении объемов поставок нефти в Индию
    Посол России сообщил о снижении объемов поставок нефти в Индию
    @ Sivaram Venkitasubramanian/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Объем поставок российской нефти в Индию снизились в декабре-январе до 1,2 млн баррелей в сутки, сообщил в посол России в республике Денис Алипов.

    «Несмотря на противодействие Запада и ситуативное снижение объемов в декабре-январе до 1,2 млн баррелей в сутки, мы остаемся крупнейшим поставщиком нефти для Индии», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Алипов подчеркнул, что с учетом скидок на российские сорта выгода для местной нефтеперерабатывающей промышленности очевидна. Он выразил надежду на то, что Россия сохранит за собой статус одного из основных поставщиков энергоносителей.

    «Исходим из того, что предприниматели смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры», – отметил российский посол.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков назвал обычной практикой покупку Индией нефти не только у России. Reuters сообщило, что индийские компании начали прекращать закупки российской нефти. Индия перехватила в море три танкера с контрабандной нефтью.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США пытаются сузить российские горизонты Индии.

    Комментарии (2)
    10 февраля 2026, 08:32 • Новости дня
    Politico: ЕС готовит план частичного членства Украины
    Politico: ЕС готовит план частичного членства Украины
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель обсуждает возможность предоставления Украине частичного членства в ЕС уже в следующем году по пятиэтапной схеме, включающей преодоление вето Венгрии, сообщает газета Politico.

    По данным источников Politico, Евросоюз разрабатывает план из пяти пунктов, направленный на ускоренное предоставление Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году, передает РИА «Новости».

    Десять европейских чиновников и дипломатов заявили изданию, что речь идет о «беспрецедентном плане», который предусматривает участие Киева в работе структур ЕС ещё до завершения всех требуемых реформ.

    Первый этап инициативы предполагает предоставление Украине неофициальных указаний в ходе переговоров, в том числе по юридическим вопросам процесса вступления. Уже сейчас ЕС передал Киеву информацию по трем из шести переговорных кластеров, а работа по оставшимся продолжится в марте. Однако, по словам источников, упрощенного пути в отношении реформ Украина не получит.

    Второй этап связан с процедурой вступления: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила варианты, включая модель «обратного расширения», при которой страна получает некоторые права и обязанности по мере выполнения критериев. Эта схема призвана поддержать государства, чье членство задерживается из-за военных конфликтов или внутреннего противодействия в ЕС.

    «Это будет своего рода перенастройка процесса – вы присоединяетесь, а затем вам постепенно предоставляются права и обязанности», – заявил один из европейских чиновников.

    Особое внимание уделяется преодолению возможного вето со стороны Венгрии, чья позиция может стать преградой для вступления Украины. В ЕС рассчитывают, что ситуация изменится после выборов, если нынешнего премьер-министра Виктора Орбана сменит Петер Мадьяр, более лояльный к украинскому вопросу. Кроме того, рассматривается гипотетическая возможность влияния президента США Дональда Трампа на позицию Орбана.

    Как крайняя мера, на пятом этапе возможно применение статьи 7 Договора о Европейском союзе, которая предусматривает лишение страны права голоса в случае нарушений базовых ценностей ЕС. Сейчас такой вариант не рассматривается в качестве первоочередного, однако он остается в повестке на случай, если Орбан сохранит власть и будет продолжать блокировать вступление Украины.

    Bloomberg сообщал, что Евросоюз готовит включение вопроса членства Украины в блоке в текст мирного соглашения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила лидерам Евросоюза дорожную карту по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз к 2027 году.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за планов Евросоюза принять Украину раньше, чем Грузию, и сослался на угрозу войны и распространение преступности.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО приведет к войне, и подчеркнул, что страна должна оставаться «буферной зоной» между Западом и Россией.

    Комментарии (14)
    10 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Должности командующих ключевыми региональными штабами НАТО в Норфолке (США), Неаполе (Италия) и Брюнсюме (Нидерланды), которые до этого занимали представители США, теперь переданы европейским странам.

    Альянс сообщил, что с 6 февраля принято новое распределение постов в командной структуре, благодаря чему европейские союзники, включая недавних членов, получат больше ответственности, передает ТАСС.

    В частности, пост командующего штабом НАТО в Норфолке перейдет к Британии. Этот штаб координирует морские операции и учения альянса в Северной Атлантике. Итальянские военные возглавят командование в Неаполе, занимающееся планированием деятельности в Средиземноморском регионе.

    Штаб в Брюнсюме, который курирует работу в Восточной Европе, начиная с настоящего момента будет находиться под руководством Польши и Германии на ротационной основе. Ранее эти должности традиционно занимали американские военные.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    Газета Washington Post узнала о желании Пентагона сократить участие в десятках инициатив НАТО.

    Комментарии (2)
    9 февраля 2026, 22:50 • Новости дня
    Двух девушек разыскали и оштрафовали за оскорбление белгородцев

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в Telegram-канале об оперативном установлении личностей и местонахождения двух девушек, которые выложили в сеть видео с оскорбительными высказываниями в адрес жителей и защитников Белгородской области.

    «Видеозапись выявлена полицейскими в ходе мониторинга сети Интернет. Обе участницы ролика были оперативно найдены и доставлены для разбирательства в полицию. Ими оказались 22-летняя жительница Калининградской области и ранее судимая 26-летняя жительница города Грайворона Белгородской области», – сообщила Волк.

    Она уточнила, что обе девушки привлечены к административной ответственности по статьям 20.3.3 и 20.1 КоАП РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России. По решению суда им  назначен штраф в размере 47 тысяч рублей каждой, а за мелкое хулиганство –  штраф в размере 500 и 600 рублей.

    Обе обвиняемые в административном правонарушении публично принесли белгородцам извинения за свои высказывания. Одна из них заявила, что ее слова были вырваны из контекста и не преследовали цели кого-либо оскорбить, другая сослалась на некоего обидчика в интернете, которому она некорректно ответила и не верно выразила мысли, так как была не трезва и, как и ее приятельница, никого оскорблять и обижать не собиралась.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, казахстанца осудили на пять суток за оскорбление россиянина. В Свердловской области женщина осквернила Вечный огонь. Адвокат Халеян рассказал о рисках ответственности за лайки и репосты.


    Комментарии (0)
    Главное
    СК возбудил дело после подрыва автомобиля во Фрязине
    Каллас пообещала «выдвинуть русским» условия ЕС по урегулированию на Украине
    Британия начала учения на полигоне, имитирующем Украину
    США уступили европейцам руководство тремя ключевыми штабами НАТО
    Российские пловцы завоевали 54 медали на чемпионате Европы в Италии
    Сын экс-главы ВФЛА Балахничева задержан по подозрению в убийстве отца
    Юрист предупредил об уголовных рисках сжигания чучела на Масленицу

    Что кроется за молчанием Индии о российской нефти

    Закупки Индией российской нефти оказались под вопросом. Дональд Трамп уверяет, что Дели согласился отказаться от нее. А западные СМИ находят все больше свидетельств, что это именно так. Индия же хранит молчание. Удается ли России удержать Индию в клиентах? Подробности

    Перейти в раздел

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Франция готовится напасть на Россию

    Крупнейшие за последние годы военные учения начались во Франции. Легенда учений и странна, и показательна одновременно. Пресса открыто признает, что «французская армия готовится к возможной войне с Россией». Как именно французские военные представляют себе это столкновение и к чему готовят своих солдат? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • СНИЛС в 2026: что это, зачем нужен и как оформить

      Каждый гражданин России имеет уникальный номер в системе государственного учета – СНИЛС. Какие функции выполняет этот номер, как его получить и при каких обстоятельствах требуется его предъявление?

    • Как получить красный диплом в 2026 году: условия в вузах и колледжах

      Выпускники вузов могут получить дипломы двух видов (цветов) – обычный, синий, и диплом с отличием – красный. При соблюдении каких условий выдается красный диплом и в чем его преимущества?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации