Минсельхоз Украины предупредил о возможном сокращении посевных площадей

На Украине спрогнозировали сокращение посевных площадей на треть

Tекст: Мария Иванова

Посевные площади на Украине могут сократить на треть из-за невозможности аграриев в полном объеме экспортировать продукцию после блокады портов Большой Одессы, передает ТАСС.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отметил, что проблема затрагивает Одессу, Измаил и Южный.

«Если порты будут оставаться заблокированными более полугода, речь идет <…> о менее продуктивном использовании земли на площади до 7 млн гектаров. А это треть всех посевных площадей Украины», – сказал он.

Министр добавил, что на этих площадях фермеры, вероятно, откажутся от интенсивного выращивания. Вместо этого они перейдут к технологиям с минимальными затратами, выращивая культуры, которые затем оставляют в почве в качестве удобрения. Это позволит избежать полного забрасывания земель, так как борьба с сорняками обойдется еще дороже.

Основной объем экспорта украинской сельхозпродукции шел через порты Большой Одессы, куда с 22 июля не заходят иностранные грузовые суда. Аграрии вынуждены использовать альтернативные маршруты, такие как порты Дуная, железные дороги и фуры, что значительно увеличивает затраты. В августе Украина экспортировала 981 тыс. тонн зерновых, что в 2,5 раза меньше показателя прошлого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина полностью лишилась выхода к морю из-за блокировки основных портов.

В августе объемы вывоза сельскохозяйственной продукции из страны рухнули почти вдвое.

Иностранные сухогрузы из соображений безопасности перестали заходить в гавани Большой Одессы.