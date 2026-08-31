Экспорт украинской сельхозпродукции сократился почти вдвое за месяц

Экспорт украинской сельхозпродукции сократился на 47,5% за месяц

Tекст: Денис Тельманов

В августе экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины сократился вдвое по сравнению с июлем, передает ТАСС. За месяц было вывезено 1,726 млн тонн агропродукции, что на 47,5% меньше июльского показателя в 3,287 млн тонн.

Наиболее заметно упали поставки зерновых культур. Экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя снизился на 69,5%. При этом отгрузки в Турцию рухнули на 79%.

Железнодорожные перевозки в порты также показали резкое падение. С 1 по 26 августа объем доставки сократился на 81,8%. В порты Одессы по железной дороге привезли на 95,5% меньше зерна, чем месяцем ранее.

Украинские аграрии жалуются на критическую ситуацию из-за простоя портов Большой Одессы. Альтернативные маршруты через дунайские порты, Румынию и сухопутные границы не могут компенсировать потерю основных логистических путей.

Проблемы с экспортом совпали с разгаром уборочной кампании. Производители лишены возможности получать прибыль, необходимую для посевной и погашения кредитов. Еврокомиссия пока не готова возобновить приоритетный транзит украинского зерна через ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, работа крупных черноморских портов Украины остановилась более месяца назад.

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