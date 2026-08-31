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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    10 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    2 комментария
    31 августа 2026, 16:35 • Новости дня

    Путин назвал отношения России и Китая образцовыми

    Путин: Партнерство России и КНР является образцом межгосударственных отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке назвал партнерство двух стран образцом межгосударственных отношений.

    Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина строится на прочных традициях дружбы, уважении суверенитета и взаимной выгоде в условиях сложной геополитической обстановки, отметил Путин, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе – прочные традиции дружбы, уважение суверенитета, равенства, взаимной выгоды», – подчеркнул глава государства.

    По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Пекина успешно развивается по всем направлениям, включая экономику. Стороны реализуют крупные совместные проекты в энергетической, промышленной, космической, транспортной и логистической сферах.

    Путин также отметил запуск первого регулярного рейса китайского контейнеровоза по Северному морскому пути, который состоялся в середине августа. Кроме того, президент обратил внимание на значительный рост взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, составивший 34%.

    В мае Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений Москвы и Пекина.

    Официальные переговоры лидеров двух государств в китайской столице продлились почти три часа.

    Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи отметил выход двустороннего взаимодействия на новую высоту.

    31 августа 2026, 09:55 • Новости дня
    Путин пожелал стойкости экс-президенту Армении Кочаряну
    Путин пожелал стойкости экс-президенту Армении Кочаряну
    @ Sergei Grits/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями с днем рождения второму президенту Армении Роберту Кочаряну, отметив важность сохранения душевной бодрости и стойкости на фоне происходящих жизненных испытаний.

    Владимир Путин передал наилучшие пожелания Роберту Кочаряну, которому исполнилось 72 года. В послании подчеркивается значимость личного вклада именинника в укрепление союзнических отношений между двумя странами, сообщается в Мах Кремля.

    «Уважаемый Роберт Седракович! Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения», – говорится в тексте официальной телеграммы.

    Президент России пожелал бывшему руководителю республики крепкого здоровья и выдержки.

    «В России не забывают о Вашем личном вкладе в развитие дружественных, союзнических связей между нашими странами. Искренне желаю Вам доброго здоровья, душевной бодрости и стойкости перед лицом испытаний, с которыми сейчас сталкиваетесь Вы и члены Вашей семьи», – отметил Путин.

    Роберт Кочарян занимал высший государственный пост в республике на протяжении десяти лет. Его президентские полномочия продлились с 1998 по 2008 год.

    Ранее суд в Армении арестовал бывшего президента страны Роберта Кочаряна на два месяца.

    Прямо во время судебного заседания врачи увезли политика в больницу.

    Днем ранее ереванская инстанция заключила под стражу сына Кочаряна Седрака.

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    31 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке

    Путин встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке

    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Бишкеке.

    Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите ШОС, передает РИА «Новости». В состав представительной российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и ряд других высокопоставленных чиновников.

    Текущая встреча на полях саммита стала вторым очным контактом глав двух государств в этом году. Предыдущие переговоры состоялись во время официального визита российского лидера в Пекин.

    Напомним, Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее рассказал о запланированных двусторонних переговорах главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Предыдущая очная встреча политиков состоялась в мае текущего года в Пекине.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    31 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend

    «АвтоВАЗ» запустил продажи модернизированной Lada Niva Legend от 1,2 млн рублей

    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Legend в четырех комплектациях по цене от 1,2 млн рублей.

    «АвтоВАЗ» начинает продажи обновленной Lada Niva Legend, передает ТАСС. «Классический внедорожник получил множество важных изменений – от нового двигателя до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя», – сообщили в пресс-службе компании.

    Стоимость базовой версии «Классик» начинается от 1,2 млн рублей. Комплектация «Драйв» обойдется покупателям от 1,3 млн рублей, «Урбан» – от 1,35 млн рублей, а «Черная серия» – от 1,37 млн рублей.

    Машина оснащена 1,8-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил с увеличенным на 24 Н·м крутящим моментом. Расход топлива снизился с 9,9 до девяти литров на 100 километров. Кроме того, в конструкции кузова впервые использованы оцинкованные детали, включая капот и крышу.

    В июле отечественный автогигант начал серийный выпуск модернизированного внедорожника.

    Ранее руководитель предприятия Максим Соколов анонсировал старт сборки автомобиля с новым двигателем.

    Премьеру обновленной модели производитель подготовил для Петербургского международного экономического форума.

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    31 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

    Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море.

    По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

    Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

    В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

    В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.

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    31 августа 2026, 15:15 • Новости дня
    Путин заявил о готовности ввести постоянный безвиз с Китаем

    Путин: Россия готова ввести постоянный безвиз с Китаем

    Путин заявил о готовности ввести постоянный безвиз с Китаем
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к совместной работе с Пекином по переводу безвизового режима между странами на постоянную основу, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер выразил готовность перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу при условии заинтересованности Пекина в этой инициативе, передает РИА «Новости».

    Ранее Министерство иностранных дел Китая отметило положительную роль обоюдного безвизового режима с Россией.

    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй выступил за продление этого формата на постоянной основе.

    Москва и Пекин договорились продолжить совместную работу по упрощению взаимных поездок граждан.

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    31 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Раскрыто содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: В новый пакет антироссийских санкций ЕС включат 1600 физлиц и юрлиц

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники планируют утвердить новые антироссийские санкции, под действие которых попадут 1600 физических и юридических лиц, пишет Politico.

    Очередной список рестрикций станет одним из самых крупных с 2022 года, отмечает Politico, передает РИА «Новости». Ожидается, что европейские лидеры одобрят эти меры на предстоящей встрече в октябре.

    «Стратегия заключается в том, чтобы задействовать все возможные средства», – заявил собеседник издания.

    Кроме того, участники обсуждения вновь подняли вопрос о возможном использовании замороженных российских активов.

    Напомним, европейские власти запланировали утверждение 22-го пакета ограничений на осень.

    В июле Совет ЕС утвердил 21-й раунд антироссийских санкций.

    Перед этим европейские дипломаты столкнулись с нехваткой идей для новых рестрикций.

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    30 августа 2026, 20:00 • Новости дня
    Глава Минтранса Никитин сообщил о планах узаконить овербукинг

    Минтранс России анонсировал обсуждение легализации овербукинга до конца года

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское транспортное ведомство намерено узаконить практику перепродажи билетов на авиарейсы, обеспечив защиту прав пассажиров и прозрачность правил для отрасли.

    Министерство транспорта России планирует в сентябре начать обсуждение вопроса об овербукинге для авиапассажиров и завершить его до конца года. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Андрей Никитин, передает РИА «Новости».

    «В сентябре начнем это обсуждать, вместе с авиакомпаниями, с сообществами, которые отвечают за права потребителей. Я думаю, до конца года», – сказал Никитин в ответ на вопрос о сроках легализации овербукинга.

    Ранее министр отмечал, что ведомство готовится узаконить эту практику, руководствуясь защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли.

    По его словам, предлагается закрепить широкий выбор компенсаций и разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России разрабатывает поправки для официального закрепления практики овербукинга.

    В апреле суд оштрафовал авиакомпанию S7 Airlines на 45 тыс. рублей за превышение числа пассажиров над количеством свободных мест.

    В прошлом году депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о полном запрете продажи лишних авиабилетов.

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    30 августа 2026, 17:24 • Новости дня
    Олимпийская чемпионка Алина Загитова открыла школу фигурного катания

    Tекст: Денис Тельманов

    Знаменитая российская спортсменка Алина Загитова дала старт работе нового спортивного учреждения в столице Татарстана, выступив на льду вместе с юными воспитанниками.

    В торжественной церемонии запуска объекта приняла участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, передает РИА «Новости».

    Мероприятие также посетили заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и глава регионального министерства спорта Владимир Леонов.

    После официальной части состоялись показательные выступления. На лед вышли начинающие спортсмены и сама прославленная фигуристка, которая затем провела автограф-сессию для всех желающих.

    «Сегодня открывается новая страница в развитии фигурного катания не только Татарстана, но и всей страны. Перед нами один из лучших дворцов, где, как отметил Рустам Минниханов, созданы все условия для фигуристов. Это наш общий успех: спасибо команде и Алине Загитовой за активное участие в проекте, двигаемся только в гору!» – заявил Леонов.

    Спортсменка выиграла Олимпийские игры и чемпионат Европы в 2018 году. Весной 2019 года она стала чемпионкой мира, а в декабре объявила о паузе в карьере. Сейчас Загитовой 24 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года власти Татарстана отклонили проект школы Алины Загитовой из-за высокой стоимости.

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко раскритиковал отказ в финансировании строительства спортивного объекта.

    Ранее Президентский фонд культурных инициатив не предоставил фигуристке грант на создание ледового шоу «Алые паруса».

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    30 августа 2026, 22:00 • Новости дня
    Шуваев: Четверо из раненых в Белгороде находятся в тяжелом состоянии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара ВСУ по коммерческому объекту в Белгороде пострадали 12 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Max.

    Четыре человека, пострадавшие при ударе по Белгороду, находятся в тяжелом состоянии, написал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Max.

    Он уточнил, что всего ранения получили 12 человек, среди которых семь подростков.

    Жертвами атаки на коммерческий объект стали двое: мужчина и 16-летний юноша.

    «Еще 12 человек получили ранения. Среди них семь подростков… один из них находится в тяжелом состоянии», – отметил глава региона.

    Троих взрослых пациентов доставили в областную клиническую больницу, двое из них – в тяжелом состоянии.

    Еще двоих направили во вторую городскую больницу Белгорода, один из них также находится в тяжелом состоянии, добавил Шуваев в своем канале на платформе «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 августа при атаках ВСУ на Белгородскую область погибли четыре человека.

    Неделей ранее в результате ударов украинских боевиков по региону пострадали 20 мирных жителей.

    В начале августа жертвами ночных обстрелов области стали три человека.

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    30 августа 2026, 19:47 • Новости дня
    Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Калуги

    Tекст: Денис Тельманов

    В международном аэропорту Калуги приостановлены все операции по приему и отправке пассажирских и грузовых рейсов, сообщила Росавиация.

    Работа аэропорта Калуги приостановлена из-за ограничений на полеты, передает РИА «Новости». Введенные меры касаются как отправки, так и приема всех воздушных судов.

    «Аэропорт Калуги («Грабцево»). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – официально заявили в ведомстве.

    О причинах введения ограничений и сроках их снятия пока не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Росавиация уже вводила временные ограничения на работу калужского аэропорта.

    Месяцем ранее воздушная гавань Грабцево возобновила штатную работу после снятия аналогичных запретов.

    В целях обеспечения безопасности российские силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников.

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    30 августа 2026, 20:49 • Новости дня
    Российский дзюдоист Тасоев завоевал золото на турнире Большого шлема

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль на престижном турнире Большого шлема в швейцарской Лозанне, победив в финале финского спортсмена.

    Двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Инал Тасоев одержал победу на турнире Большого шлема в швейцарской Лозанне, передает РИА «Новости».

    В финальном поединке весовой категории свыше 100 кг он одолел финского спортсмена Марти Пуумалайнена.

    Российская сборная продемонстрировала отличные результаты, заняв первое место в медальном зачете соревнований. Национальная команда привезла домой две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

    Бронзовые медали турнира завоевали Егор Андони в весовой категории до 90 кг, победивший француза Максима-Гаэля Нгаяп Амбу, и Мария Иванова, которая в схватке за третье место оказалась сильнее соотечественницы Элис Старцевой.

    В ноябре прошлого года Исполком Международной федерации дзюдо принял решение о возвращении российским спортсменам права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Инал Тасоев выиграл золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште.

    В мае текущего года Элис Старцева одержала победу на турнире Большого шлема в Казахстане. Ранее Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право участия в турнирах под национальным флагом.

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    31 августа 2026, 14:06 • Новости дня
    Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС
    Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС
    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава российского государства Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества и проведения серии важных двусторонних переговоров.

    Самолет Путина приземлился в аэропорту Манас, передает РИА «Новости».

    У трапа высокого гостя встретил председатель кабинета министров и руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.

    Заседание Совета лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет 1 сентября в Бишкеке.

    На полях саммита Владимир Путин проведет девять двусторонних встреч. В период с 31 августа по 1 сентября запланированы переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и председателем КНР Си Цзиньпином.

    Также состоятся встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал рабочий визит российского лидера в Киргизию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о множестве запланированных двусторонних переговоров.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил предстоящие встречи с председателем КНР и президентом Ирана.

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    31 августа 2026, 09:57 • Новости дня
    Aksam сообщил о вылете Эрдогана на переговоры с Путиным

    Эрдоган вылетел в Бишкек на саммит ШОС для переговоров с Путиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где также во вторник ожидаются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила газета Aksam.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что на полях мероприятия пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Эрдоган отправился из аэропорта Анкары в столицу Киргизии Бишкек для участия в саммите ШОС», – отмечает турецкая газета Aksam. В поездке главу государства сопровождает супруга Эмине Эрдоган.

    Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Эрдогана в Бишкеке запланирована на 1 сентября. Стороны намерены обсудить ситуацию на Украине и обстановку в Черном море. В рамках саммита турецкий лидер также проведет ряд других двусторонних встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал поездку Владимира Путина на саммит ШОС в Киргизию.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о запланированных двусторонних встречах главы государства.

    Ранее турецкий лидер высоко оценил позицию Москвы по дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

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    31 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Суд в Москве осудил шестерых участников «Свидетелей Иеговы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Симоновский суд Москвы вынес приговор в отношении шестерых участников запрещенной в России и признанной экстремистской организации «Свидетели Иеговы».

    Двое из них отправлены в колонию, а четверо приговорены к принудительным работам, передает ТАСС.

    «Симоновский районный суд Москвы 26 августа 2026 года вынес приговор шести местным подсудимым: Зауру Муртузову и Дарье Петроченко – по пять лет колонии, Лилиане Король, Ларисе Кислой, Оксане Ивановой – по четыре года принудительных работ, а Татьяне Левицкой – три года восемь месяцев принудительных работ. Фигурантов признали виновными в участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в нее (ст. 282.2 УК РФ)», – сообщил один из участников процесса.

    Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Все осужденные уже внесены в российский перечень экстремистов. Обыски по этому делу прошли в декабре 2024 года в Москве и Люберцах с участием сотрудников Следственного комитета, ФСБ, Росгвардии и СОБРа.

    До ареста фигуранты работали в разных сферах: от складской логистики до медицины. В настоящее время в столичном регионе фигурантами аналогичных уголовных дел стали более 30 участников организации, девять из которых уже отбывают наказание в колониях.

    В декабре 2024 года силовики задержали пятерых подозреваемых по делу этой организации в Москве и Подмосковье.

    В ноябре прошлого года суд в Воронеже назначил восьми участникам запрещенного объединения реальные сроки лишения свободы.

    Месяцем ранее правоохранители вскрыли крупную ячейку экстремистов в Красноярском крае.

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    31 августа 2026, 12:05 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании встретиться с Путиным

    Патриарх Феофил III предложил посредничество между Россией и Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании провести переговоры с лидерами России и Украины для содействия мирному урегулированию конфликта.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III выразил готовность выступить посредником в урегулировании украинского кризиса, передает РИА «Новости».

    Для достижения этой цели глава Иерусалимской церкви планирует провести переговоры с лидерами двух стран.

    «В этом духе мы стремимся встретиться как с президентом Путиным, так и с… Зеленским в рамках этих усилий… Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с ними для открытия каналов связи и начала конструктивного диалога», – сообщил он порталу Breitbart News.

    Глава Иерусалимской церкви охарактеризовал Владимира Путина как верующего члена православной общины. Он подчеркнул, что миссия Иерусалимского патриархата выходит за рамки интересов одной конкретной церкви, охватывая более широкую сферу ответственности.

    В июне президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Иерусалимского патриарха Феофила III в качестве посредника между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил открытость Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта.

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    Новые приключения «Смешариков» из Болохово

    За несколько дней восьмиклассница Ксения Щендрыгина обрела всероссийскую известность в качестве уличной художницы. Сначала – усилиями администрации города Болохово Тульской области, которая пригрозила школьнице уголовным преследованием за детский рисунок на детской площадке. А затем – благодаря губернатору региона, без лишней бюрократии потребовавшему «отстать от ребенка». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД проанализировал причины и последствия арт-конфликта, вроде бы разрешившегося наилучшим образом. Подробности

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    Американские авианосцы отправятся в прошлое

    ВМС США приказано пойти на радикальный шаг – отказаться от использования электромагнитных катапульт на авианосцах и вернуться, по сути, в прошлое, к паровым катапультам. Для Пентагона это означает и огромные затраты, и подрыв самих основ военно-морского строительства. Однако стратегически данное решение выглядит как подготовка США к большой войне с серьезным противником. О чем идет речь? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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