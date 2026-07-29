МИД Китая заявил о положительной роли безвизового режима с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Нин заявила, что взаимный безвизовый режим между Китаем и Россией сыграл положительную роль в обменах между народами двух стран, передает РИА «Новости».

По ее словам, договоренность об отмене виз облегчилa взаимные поездки граждан и способствовала развитию гуманитарных связей.

Комментируя обсуждение перспектив бессрочного безвизового режима и заявление замглавы МИД России Андрея Руденко о закреплении безвизовых поездок на постоянной основе, Мао Нин подчеркнула значимость уже действующего механизма. Она добавила, что «китайская сторона готова поддерживать взаимодействие с российской стороной», дав понять, что Пекин открыт к дальнейшим консультациям по этому направлению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД КНР заявил о пользе взаимного продления безвизового въезда между Москвой и Пекином для упрощения туристических поездок и развития двустороннего сотрудничества.

Президент России Владимир Путин на видеоконференции с Си Цзиньпином заявил о росте деловых и гуманитарных контактов и отсутствии существенных вопросов у профильных ведомств после введения безвизового режима между Россией и Китаем.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге отметил хорошую новость об указе Владимира Путина об отмене виз до 14 сентября 2026 года и его роль в укреплении дружественных связей и сотрудничества между народами двух стран.