Юные футболисты из Эфиопии пропали после турнира в Швеции

Футболисты-юниоры из Эфиопии не вернулись домой после турнира в Швеции

Tекст: Мария Иванова

Спортивная делегация из 20 человек в возрасте от 14 до 17 лет бесследно исчезла после участия в турнире Gothia Cup, передает ТАСС.

Шведские правоохранительные органы уже объявили пропавших в международный розыск.

«Нет никаких признаков того, что здесь имеет место что-то преступное, такое как торговля людьми или нечто подобное», – заявила представитель полиции Эллинор Халдин. Стражи порядка активно сотрудничают с миграционным управлением и пограничной службой.

Организаторы соревнований смогли связаться с руководителем африканского коллектива, улетевшим днем ранее. Спортивный функционер заверил, что подростки находятся в безопасности и общаются с родственниками, однако не подтвердил их возвращение на родину.

Ежегодный кубок в Гетеборге собирает около 1,6 тыс. коллективов со всего мира. Случаи невозвращения спортсменов из неевропейских государств происходят регулярно, но исчезновение целого состава считается исключительным событием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе украинские каратисты не вернулись на родину после соревнований в Италии.

Шведские этнические банды активно вербуют несовершеннолетних подростков на детских площадках.