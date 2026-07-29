Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Юные футболисты из Эфиопии пропали после турнира в Швеции
Футболисты-юниоры из Эфиопии не вернулись домой после турнира в Швеции
Двадцать африканских подростков объявлены в международный розыск после того как в полном составе не вылетели на родину по окончании юношеского кубка по футболу.
Спортивная делегация из 20 человек в возрасте от 14 до 17 лет бесследно исчезла после участия в турнире Gothia Cup, передает ТАСС.
Шведские правоохранительные органы уже объявили пропавших в международный розыск.
«Нет никаких признаков того, что здесь имеет место что-то преступное, такое как торговля людьми или нечто подобное», – заявила представитель полиции Эллинор Халдин. Стражи порядка активно сотрудничают с миграционным управлением и пограничной службой.
Организаторы соревнований смогли связаться с руководителем африканского коллектива, улетевшим днем ранее. Спортивный функционер заверил, что подростки находятся в безопасности и общаются с родственниками, однако не подтвердил их возвращение на родину.
Ежегодный кубок в Гетеборге собирает около 1,6 тыс. коллективов со всего мира. Случаи невозвращения спортсменов из неевропейских государств происходят регулярно, но исчезновение целого состава считается исключительным событием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе украинские каратисты не вернулись на родину после соревнований в Италии.
Шведские этнические банды активно вербуют несовершеннолетних подростков на детских площадках.