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    Доверив внешнюю политику кубинцу, Трамп сильно рискует
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняют вред «простым людям».

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не торопитесь говорить от имени Бога

    Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.

    8 комментариев
    24 января 2025, 20:02 • Новости дня

    Украинские каратисты не вернулись в страну после турнира в Италии

    Супруги-каратисты с Украины исчезли после турнира в Италии и удалили соцсети

    Украинские каратисты не вернулись в страну после турнира в Италии
    @ REUTERS/Sergio Perez

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После участия в турнире в Венеции украинские каратисты Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись на Украину, удалили личные аккаунты в социальных сетях и не отвечают на звонки, что привело к их исключению из федерации карате.

    Президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин рассказал, что пара перестала выходить на связь и удалила все личные аккаунты в социальных сетях. Попытки коллег по спорту наладить контакт не увенчались успехом, сообщает РИА «Новости».

    Украинская федерация карате (УФК) отреагировала на инцидент, лишив спортсменов членства в организации. Их обвиняют в «невозвращении на Украину и нарушении правил мобилизации».

    В федерации намерены обратиться к Всемирной федерации карате (WFK) с просьбой о пожизненной дисквалификации супругов и лишении всех спортивных наград, которые они завоевали.

    В декабре на Украине наблюдался необычно высокий уровень пересечений границы, достигший 150 тыс. человек за сутки, с наибольшей активностью на польской границе.

    Пятеро украинских граждан были задержаны на границе, когда пытались пересечь реку Тиса на надувной лодке, чтобы избежать мобилизации.

    24 января 2025, 13:30 • Новости дня
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    В Кремле ответили на угрозы Трампа обрушить цены на нефть
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Этот конфликт не зависит от цен на нефть», – заявил Песков.

    По его словам, снижение цен на нефть не повлияет на завершение конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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    23 января 2025, 22:22 • Новости дня
    Российские войска выдвинули ультиматум бригаде ВСУ в Великой Новоселке

    Советник главы ДНР рассказал об ультиматуме 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке

    Российские войска выдвинули ультиматум бригаде ВСУ в Великой Новоселке
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российская группировка войск предъявила ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ в поселке Великая Новоселка ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что российская группировка войск выдвинула ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке Великая Новоселка, о сдаче в плен, передает ТАСС.

    «В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта. 110-й бригаде вооруженного формирования Украины уже выдвинут ультиматум о сдаче в плен», – приводит агентство слова Кимаковского.

    Советник подчеркнул, что у группировки ВСУ в этом районе фактически отрезано снабжение, что делает операцию крайне сложной для украинской стороны. «Таким образом, вооруженное формирование Украины и командование в первую очередь обрекает гарнизон в Великой Новоселке фактически на уничтожение», – заявил Кимаковский.

    До этого сообщалось, что ВСУ оказались под угрозой окружения в районе Великой Новоселки из-за промедлений командования с решением об отступлении. До этого стало известно, что ВСУ в районе Великой Новоселки оставляют тяжелораненых бойцов без помощи.

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    24 января 2025, 19:01 • Видео
    Санкции против России доживают последние дни?

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

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    24 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине

    Трамп заявил, что соглашение по Украине не было достигнуто из-за Зеленского

    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Киева была возможность заключить мирное соглашение, но Зеленский выбрал иной путь, решив продолжать военные действия.

    «Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», – сказал Трамп, акцентируя внимание на ответственности украинского лидера за текущую ситуацию.

    Трамп также отметил, что Зеленский в конечном итоге хочет урегулировать конфликт на Украине и готов к началу переговорного процесса.

    До этого президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время и одновременно с этим заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

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    24 января 2025, 09:53 • Новости дня
    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ

    ФСБ задержала в Краснодаре пилота гражданской авиации за финансирование ВСУ

    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир воздушного судна в Краснодаре подозревается в содействии ВСУ через перевод средств через интернет-сервисы, он задержан, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

    В Краснодаре задержан командир воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене. По данным УФСБ по Краснодарскому краю, мужчина 1968 года рождения подозревается в том, что он связался с волонтером, который собирает деньги для ВСУ, передает РИА «Новости».

    Пилот использовал интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют для перевода средств на указанный расчетный счет. В ведомстве уточнили, что обвиняемый работает в гражданской авиации.

    В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК РФ, предусматривающей наказание за государственную измену.

    Ранее 61-летнего пенсионера, бывшего военного летчика задержали за передачу информации об аэропортах Калужской и Московской областей Службе безопасности Украины (СБУ).

    В Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в сборе и передаче данных об оборонных объектах для военной разведки Украины.

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    24 января 2025, 12:50 • Новости дня
    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен

    Военкор Коц: Подразделения ВСУ в Великой Новоселке отрезаны от путей снабжения

    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Группировка ВСУ в Великой Новоселке лишилась поддержки со стороны артиллерии. Кроме того, формирования противника здесь были отрезаны от путей снабжения. На этом фоне освобождение поселка становится лишь вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке.

    «ВС России ведут штурм Великой Новоселки. Предварительно противнику была дана возможность сдаться в плен: российская сторона распространила информацию о маршрутах, по которым бойцы ВСУ могут выйти на наши позиции с разряженным оружием. Однако этим воспользовались лишь единицы. В результате военные 110-й бригады, находящиеся в южной части поселка, оказались фактически отрезаны от основных сил», – рассказал военкор Александр Коц.

    Судить о численности группировки ВСУ, оказавшейся в окружении, сложно. Собеседник напомнил, что интернет-ресурсы называют цифры до полутора тысяч. По его оценкам, речь идет о меньшем количестве украинских военных. «Противостоять наступающим российским силам они не смогут. Воевать без логистики и снабжения невозможно: подходят к концу и боеприпасы, и вода, и провизия, и топливо для генераторов», – акцентировал военкор.

    «Кроме того, противник лишен возможности поддерживать обороняющиеся силы артиллерии. Поэтому этот гарнизон обречен», – констатирует Коц. Он отметил, что российские войска контролируют «большую часть правого берега населенного пункта». Великая Новоселка находится в оперативном окружении, выти из него ВСУ не могут, подчеркнул собеседник.

    «У украинских военных не осталось дорог – ни асфальтированных, ни грунтовых, которые ввели бы в тыл. Северные пути простреливаются не то что из артиллерии, а из стрелкового оружия. Чтобы отделаться малой кровью, противнику следовало оставлять позиции еще позавчера», – рассуждает военкор.

    Впрочем, как отмечает Коц, действия украинского командования, которое не позволяет уходить с позиций, понятны. «Киев исходит из политической конъюнктуры. Сейчас проходит экономический форум в Давосе. Сообщения о потере ключевого населенного пункта на Донецком направлении были бы для Зеленского совсем некстати», – пояснил он.

    По прогнозам Коца, в ближайшее время стоит ожидать окончания зачистки Великой Новоселки. «Нам предстоит добить противника в северной части города – подавить огневые точки, штурмовать опорные и укрепленные пункты ВСУ», – считает собеседник. А после освобождения поселка для России откроется оперативный простор, благодаря которому можно будет «двигаться по тылам в сторону Запорожья, в обход Гуляйполя и Орехово», заключил Коц.

    Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в настоящий момент 110-я механизированная бригада противника полностью заблокирована в южной части поселка. По словам источника, формирование не сможет выйти, если «не сложит оружие».

    Ультиматум о необходимости сдачи в плен был выдвинут противнику еще в четверг. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал, что группировка ВСУ в этом районе фактически отрезана от снабжения. Он отмечал, что «сплошной обороны» украинской армии здесь уже не существует: сохранилось лишь очаговое сопротивление на севере населенного пункта.

    Как пишет военный эксперт Юрий Подоляка, ВСУ проигнорировали возможность сдачи в плен. По его словам, российская армия уже начала штурм Великой Новоселки. «Бои и зачистка идут во всех частях поселка», – сообщает он.

    При этом, по информации авторов отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», бойцы пятой танковой бригады уже водрузили флаг РФ в центре населенного пункта. Однако официального подтверждения этих данных в настоящий момент нет.

    Напомним, штурм Великой Новоселки стал возможен благодаря целому ряду успехов российских войск на Донецком направлении. Так, в январе ВС РФ удалось освободить Нескучное и Времевку, что фактически создало для ВСУ ситуацию оперативного окружения, поскольку единственный оставшийся коридор через лесополосы на северо-западной окраине находился под огневым контролем, отмечал «Московский комсомолец».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение населенного пункта создаст новую конфигурацию фронта на крайне уязвимом для противника участке.

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    24 января 2025, 04:52 • Новости дня
    Подпольщики подорвали состав с грузом для ВСУ в Ровненской области
    Подпольщики подорвали состав с грузом для ВСУ в Ровненской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Состав с грузом для ВСУ сошел с рельсов в Ровненской области Украины после подрыва железнодорожных путей, что связывают с действиями пророссийского сопротивления.

    Пророссийское подполье подорвало часть железнодорожных путей в Ровенском районе Украины, что привело к сходу десяти вагонов с рельс. Глава администрации региона Александр Коваль подтвердил факт происшествия и назвал его «внештатным инцидентом», передает Ura.ru.

    По словам Коваля, инцидент произошел 22 января. Пострадавших в результате происшествия не было. На место была отправлена специальная техника и полиция. Подробности уточняются.

    Местные жители в социальных сетях связывают сход поезда с действиями пророссийского подполья. Сообщается, что происшествие произошло в районе населенного пункта Судобичи.

    Накануне стало известно, что в Херсонской области по координатам, переданным пророссийским сопротивлением «Русский Херсон», были уничтожены 28 пунктов управления беспилотниками, 191 солдат ВСУ, а также другие объекты и техника, включая пять лодок и 38 военных автомобилей.

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    24 января 2025, 13:43 • Новости дня
    Conversation: Трамп изменил тактику по Украине

    Conversation: Трамп сменил подход к урегулированию конфликта на Украине

    Conversation: Трамп изменил тактику по Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп изменил свою тактику в отношении конфликта на Украине, выразив готовность занять более жесткую позицию по отношению к России, чем его предшественник Джо Байден, пишет Conversation.

    Как сообщает РИА «Новости», Трамп, несмотря на недавнее вступление в должность, уже пересмотрел свою тактику в отношении конфликта на Украине.

    «Трамп был у власти лишь несколько дней, но уже заговорил по-иному про конфликт на Украине», – говорится в материале.

    Обозреватели сообщают, что его новая риторика схожа с подходом бывшего президента Джо Байдена. В частности, угрозы в адрес России принимают более жесткую форму. Это может указывать на готовность Трампа зайти дальше в своих действиях, чем его предшественник.

    Ранее Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине и пригрозил новыми санкциями и пошлинами на весь российский экспорт в США в противном случае.

    Новая команда президента США решила не участвовать на государственном уровне в восстановлении Украины, предложив эту задачу частному сектору.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, но Кремль пока ждет сигнала от США для начала диалога.

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    24 января 2025, 08:12 • Новости дня
    NYT: США скрывают потери Украины для выгодной переговорной позиции

    The New York Times сообщила о скрытии США потерь Украины ради переговорной позиции

    NYT: США скрывают потери Украины для выгодной переговорной позиции
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Александра Юдина

    Американские власти скрывают данные о потерях Украины в ходе спецоперации России, чтобы укрепить позиции на мирных переговорах, сообщили источники.

    По данным The New York Times, власти США стремятся не разглашать данные о потерях ВСУ в ходе спецоперации для улучшения переговорных позиций на возможных мирных переговорах, передает Ura.ru.

    В статье издания приводится мнение западных разведывательных агентств, которые неохотно делятся своими расчетами.

    «Западные разведывательные агентства неохотно раскрывают свои внутренние расчеты потерь Украины, опасаясь подорвать позиции союзника», – говорится в материале.

    Американские официальные лица отмечают, что Киев не предоставляет полные данные о потерях даже своим ближайшим союзникам, включая США, что усложняет понимание реальной ситуации на Украине и формирование стратегических решений.

    Ранее Washington Post отмечал, что некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным он пойдет на уступки Москве.

    Напомним, Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным, а также сообщил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    24 января 2025, 10:07 • Новости дня
    WSJ: Успехи российской армии делают угрозы Трампа Москве пустыми
    WSJ: Успехи российской армии делают угрозы Трампа Москве пустыми
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает развивать свои успехи на Украине, продвигаясь к логистическим центрам ВСУ, что делает угрозы Дональда Трампа ввести новые санкции пустыми, сообщили обозреватели The Wall Street Journal.

    Обозреватели издания пишут, что предупреждения Трампа не заставят Россию отойти от своих основных требований. Российские войска продолжают одерживать верх над украинскими военными и продвигаются все ближе к логистическим центрам Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По мнению экспертов, у России достаточно ресурсов, чтобы развивать успехи на поле боя, что делает санкции несостоятельными.

    Ранее президент США выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в любое время.

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил американского президента Дональда Трампа о возможных негативных последствиях ультиматумов в отношении России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует все нюансы риторики США в отношении России.

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    24 января 2025, 01:05 • Новости дня
    Захарова рассказала о черной трансплантологии на Украине

    Захарова сообщила о продаже Украиной органов, изъятых на поле боя

    Захарова рассказала о черной трансплантологии на Украине
    @ Roman Naumov/Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Киевские власти при поддержке Запада развернули схему черной трансплантологии на Украине, где изъятые органы продавались через интернет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив наличие биолабораторий под эгидой Минздрава Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украине при поддержке Запада была развернута схема черной трансплантологии, передает ТАСС. По ее словам, в местах боев и присутствия украинских войск находили тела с признаками изъятых органов.

    Захарова отметила, что под эгидой Минздрава Украины действовали хорошо оснащенные биолаборатории, финансируемые Пентагоном. Украина постепенно превращалась в полигон для различных экспериментов, включая черную трансплантологию, подчеркнула она.

    Дипломат указала, что органы, изъятые у погибших, продавались через интернет преимущественно западным заказчикам, которые обладают необходимыми капиталами для подобных покупок.

    Захарова обратила внимание на то, что режим Зеленского принял ряд законов, упрощающих процедуры и минимизировавших применение мониторинговых мер при подобных операциях, фактически легализовав незаконные действия.

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о появлении иностранных медиков в Сумской области Украины, предположив прибытие в регион «черных» трансплантологов. До этого бывший депутат Верховной Рады Олег Царев Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ.

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    24 января 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он отметил, что согласен с Трампом в том, что если бы у него не «украли победу», ситуация могла бы быть иной, передает ТАСС.

    «Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», – сказал глава государства.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что президент США Дональд Трамп рискует потерять доверие Москвы перед переговорами из-за угроз в адрес России, что может подорвать его позиции в мирном урегулировании.

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    24 января 2025, 01:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о ликвидации беспилотников на подлете к Москве

    Собянин: в Подольске ПВО сбили два дрона, летевших на Москву

    Собянин сообщил о ликвидации беспилотников на подлете к Москве
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В Подольске силы ПВО сбили два беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

    Два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО в городском округе Подольск, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. Он подчеркнул, что специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.

    Ранее аналогичные атаки БПЛА были отражены в городском округе Коломна и Раменском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

    До этого сообщалось, что в Рязанской области средствами ПВО и РЭБ уничтожены беспилотные летательные аппараты.


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    24 января 2025, 07:25 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 121 украинский дрон над российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 121 украинский дрон над российскими регионами

    Система ПВО за ночь сбила 121 украинский дрон над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Силы ПВО России за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество дронов было сбито в Брянской области – 37 аппаратов. В Рязанской области уничтожено 20 дронов, в Курской и Саратовской областях – по 17 дронов. Средства ПВО также уничтожили семь дронов над Ростовской областью, шесть – над Московской, шесть – над Белгородской.

    Кроме того, атакам подверглись территории Воронежской, Тульской, Орловской и Липецкой областей. Здесь было сбито по два беспилотника. По одному дрону было уничтожено над Республикой Крым и Москвой.

    Утром в пятницу в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова ввели ограничения на полеты. Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Уфы.

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    23 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Эксперт: Планы Трампа обрушить цены на нефть – это непродуманная импровизация

    Эксперт Юшков: Инициатива Трампа невыгодна никому из добытчиков нефти, даже самим США

    Эксперт: Планы Трампа обрушить цены на нефть – это непродуманная импровизация
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Саудовской Аравии и странам ОПЕК+ невыгодно снижение цен на нефть, в случае увеличения добычи пострадают все мировые производители топлива, в том числе США, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В среду Дональд Трамп заявил участникам форума в Давосе, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть ради прекращения войны на Украине.

    «Непонятно, зачем Саудовской Аравии и ОПЕК выполнять указания Трампа. Чтобы снизить цены, участники ОПЕК+ должны разорвать соглашение о сокращении добычи нефти и добывать по максимуму», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Сейчас резервные мощности ОПЕК+ оцениваются примерно в шесть млн баррелей в сутки. Если мир мгновенно получит дополнительно эти объемы, то это, естественно, обрушит цены до 30-40 долларов за баррель, потому что произойдет гигантское перепроизводство», – пояснил эксперт. 

    По мнению Юшкова, предложение Трампа будет невыгодно никому из добытчиков нефти, даже самим США, где очень высокая себестоимость добычи сланцевой нефти. 

    «Ради чего Саудовская Аравия, Ирак и все остальные производители будут увеличивать объемы добычи? Чтобы обрушить свои доходы? Всегда выгоднее добывать мало и получать много... У этих стран бюджеты верстаются исходя из высоких цен на нефть. В Саудовской Аравии неофициально в бюджете заложена цена в районе 85-87 долларов за баррель. Зачем ей обваливать цену до 40 долларов?» – задается вопросом эксперт.

    «Я думаю, что это был экспромт со стороны Трампа, а не просчитанная позиция. Он сейчас хочет найти ответ на свое обещание закончить украинский конфликт за 100 дней, отсюда такая импровизация. Это непродуманная позиция президента США», – считает эксперт.

    Если Трампу все-таки удастся каким-то образом добиться снижения мировых цен на нефть, то в ответ Россия тоже увеличит объемы добычи, чтобы не допускать девальвации рубля и роста налоговой нагрузки. «Россия, безусловно, пострадает от снижения цен на нефть», – полагает Юшков. Но, по его словам, если члены ОПЕК+ развалят сделку, то «Россия больше никогда не будет иметь отношения с этими странами». «Сама сделка ОПЕК+ тоже будет невозможной в будущем», – полагает эксперт.

    При этом в условиях внезапного обрушения цен на нефть России нужно будет продержаться как можно дольше, «потому что у многих мировых производителей себестоимость добычи очень высокая». «Рано или поздно все равно произойдет восстановление цен по мере того, как объемы добычи начнут снижаться, в том числе и в США. У других стран «жирка» тоже не так много, поэтому сложно будет всем мировым производителям нефти», – пояснил спикер. 

    Выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и других стран ОПЕК снижения цен на нефть. По его словам, это поможет усилить давление на Россию в контексте украинского кризиса. Президент США выразил надежду на то, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «бурить, бурить и еще раз бурить» – таковы планы Дональда Трампа в энергетическом секторе США. Он намерен использовать крупнейшие запасы нефти и газа для снижения цен на энергоносители. Однако планы нового президента США входят в противоречие с интересами других игроков, включая Россию и страны ОПЕК.

    Коментарии (2)
    24 января 2025, 17:28 • Новости дня
    Лавров: Москва не видит готовности Киева и Запада к переговорам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

    Разговоры о необходимости мирных переговоров звучат все громче, но никаких практических действий, указывающих на реальную готовность к ним западных стран и киевского режима, не наблюдается, заявил Лавров, передает РИА «Новости».

    «Напротив, продолжаются западные военные поставки ВСУ, идет разработка ультиматумов России, действует юридический запрет на переговоры, не решается вопрос легитимности украинской власти», – отметил он.

    По мнению российской стороны, это говорит об отсутствии реальной поддержки мирного процесса. При этом подход России к урегулированию не изменился, она готова к диалогу на основе договоренностей 2022 года с учетом складывающихся реалий на земле и позиций.

    Эту позицию озвучивал президент России Владимир Путин в июне 2024 года.

    Ранее новый президент США Дональд Трамп заявил о возможности ужесточения санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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