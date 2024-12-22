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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    57 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    2 комментария
    22 декабря 2024, 17:42 • Новости дня

    Украина зафиксировала рекордное число пересечений границы

    Госпогранслужба Украины сообщила о 150 тыс. пересечений границы за сутки

    Украина зафиксировала рекордное число пересечений границы
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине наблюдается необычно высокий уровень пересечений границы, составивший 150 тыс. человек за последние сутки, с наибольшей активностью на границе с Польшей, сообщает Госпогранслужба страны.

    На Украине значительно увеличилось число граждан, стремящихся пересечь государственную границу, передает РИА «Новости». Согласно полученной информации, за последние сутки границу пересекли 150 тыс. человек, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы.

    Особенно интенсивное перемещение наблюдается на всех участках границы, однако наибольшая активность отмечена в пунктах пропуска на границе с Польшей. За сутки в обоих направлениях границу в среднем пересекли по 75 тыс. человек. Госпогранслужба не уточняет, с чем связан такой рост числа пересечений, однако ситуационное увеличение пассажиропотока может быть связано с различными факторами, включая сезонные миграции или социально-экономические изменения.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, словацкие пограничники задерживают в два раза больше украинских мужчин призывного возраста, пытающихся нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации.

    Солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу, сообщало издание «Страна.ua», корреспондент которого пообщался с некоторыми военнослужащими.

    Ранее украинские пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали четырех мужчин, которые пытались бежать в Венгрию от мобилизации.

    22 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово

    Российские войска уничтожили польских наемников при зачистке Курахово в ДНР

    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, рассказал военнослужащий с позывным «Купол». Операция проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике.

    Как передает РИА «Новости», заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Купол» сообщил об уничтожении польских наемников во время зачистки Курахово от ВСУ.

    «Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», – отметил военнослужащий. Он также подчеркнул, что среди них были чернокожие и польские специалисты, последние были уничтожены в ходе операции.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов упоминал, что украинским войскам было приказано удерживать Курахово до инаугурации нового президента США. Российские войска окружили город и освободили около 90% его территории. Основные бои продолжаются в северо-западной части города, тогда как украинские силы отступают в западное село Дачное.

    Курахово, находящийся в 46 километрах от Донецка, играет важную стратегическую роль. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который еще остается под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Контроль над Курахово позволит российским войскам продвигаться к западной границе ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу из 12 иностранных наемников в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области.

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    21 декабря 2024, 19:27 • Новости дня
    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ

    Минниханов: Беспилотники атаковали в Казани объекты ОПК и жилые дома

    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В субботу Казань была атакована восьмью беспилотниками, три из них были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Минниханов заявил, что три беспилотника были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса и были уничтожены. Остальные атаковали жилые дома. По словам Минниханова, только благодаря везению, пострадавших и погибших нет, передает ТАСС.

    Глава Татарстана выразил возмущение массированной атакой и подчеркнул: он не ожидал, что противник нападет на жилые дома, особенно в выходной день. Он отметил, что все оперативные службы Казани сработали четко и мобилизовались вовремя, что позволило держать ситуацию под контролем и оказать необходимую помощь всем нуждающимся.

    Минниханов также сообщил о том, что на некоторых атаковавших беспилотниках взрывчатые вещества не сработали, и работа по их ликвидации ведется. Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация людей, а ситуация остается стабильной и под контролем.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население региона.

    Напомним, утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.

    Власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.

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    21 декабря 2024, 17:45 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

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    22 декабря 2024, 12:28 • Новости дня
    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине

    Responsible Statecraft: Трамп снимет санкции с СМП для разрешения конфликта на Украине

    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине
    @ Азамат Фархутдинов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп может способствовать разрешению конфликта на Украине, сняв санкции с Северного морского пути и инвестируя в Арктику, что может стимулировать Владимира Путина к прекращению огня, говорится в статье издания Responsible Statecraft.

    Дональд Трамп, избранный президент США, может внести значительный вклад в разрешение украинского конфликта, передает РИА «Новости». Предполагается, что Трамп снимет санкции с Северного морского пути (СМП) и начнет инвестировать в развитие Арктического региона. Эта инициатива, по мнению обозревателя из Responsible Statecraft, может привести к прекращению огня на Украине, если президент России Владимир Путин согласится на такие условия.

    В статье говорится, что новая администрация США имеет шанс изменить нынешнюю ситуацию и убедить Россию свернуть боевые действия, предоставив при этом экономические стимулы в Арктике. Этот подход может оказаться выгодным для Трампа, который, как отмечается, склонен рассматривать мир с точки зрения бизнесмена.

    Эксперт считает, что реализация такой стратегии может не только принести мир в Восточную Европу, но и улучшить перспективы развития Европы в целом.

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    21 декабря 2024, 21:30 • Новости дня
    Британский эксперт: Курская область стала катастрофой для Украины

    Британский аналитик Меркурис заявил о катастрофическом положении Украины в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Британский аналитик Александр Меркурис назвал Курскую область большой катастрофой для Украины, отметив ухудшение ситуации на фронте в последние недели.

    Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что украинские вооруженные силы находятся в бедственном положении в зоне СВО. По его словам, западные СМИ недооценивают степень ухудшения ситуации для Украины на линии фронта. Он отметил, что уже летом положение было непростым, но в последние недели стало еще хуже.

    Меркурис подчеркнул: «Курская область – это большая катастрофа».

    Как сообщает РИА «Новости», эксперт также упомянул, что Курская область стала для Украины «открытой раной», и предсказал начало битвы за Красноармейск (украинское название – Покровск) в ближайшие дни или недели. Меркурис выразил уверенность, что сражение начнется до нового года.

    Тем временем российские подразделения продолжают освобождать территории. За последние сутки в ДНР были освобождены села Зеленовка и Новый Комар. Также отбиты 16 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Поражение нанесено по 149 районам скопления живой силы и техники, а также инфраструктуре военных аэродромов.

    По данным Минобороны, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военных. Также уничтожены танк и две американские боевые машины пехоты Bradley. Средства ПВО России сбили 154 беспилотника, снаряд системы залпового огня HIMARS и управляемую ракету «Нептун».

    Кроме того, в субботу в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в Донецкой народной республике.

    Как отмечал ранее телеканал CNN, потеря контроля над Красноармейском станет крупнейшим поражением для ВСУ за последние месяцы.

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    21 декабря 2024, 21:06 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В субботу в Киеве были слышны взрывы, после чего тревога была объявлена в нескольких областях Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна.ua» информировало о взрывах и работе ПВО в Киеве, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 20.30 мск тревога звучала не только в Киеве, но охватывала и еще несколько областей: Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую и Николаевскую.

    Ранее утром в субботу взрывы прогремели в Винницкой области Украины, также сообщалось, что взрывы прогремели в Полтаве и Харькове.

    В пятницу Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве за атаку ракетами ATACMS по Ростовской области.

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    22 декабря 2024, 02:57 • Новости дня
    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов

    В Москве и области совершено более 10 поджогов и взрывов по заданию мошенников

    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в торговых центрах и других общественных местах по заданию телефонных мошенников.

    Как передает ТАСС, за последние сутки в Москве и области было зафиксировано более десяти поджогов банкоматов и взрывов фейерверков в общественных местах. Все действия совершались по указаниям телефонных мошенников, а среди задержанных много пожилых людей. В настоящее время ведется разбирательство по каждому случаю, и по итогам будут приняты решения в соответствии с законодательством.

    Адвокат и бывший следователь прокуратуры Сталина Гуревич ранее сообщила ТАСС, что участие в подобных действиях по заданию мошенников с Украины может привести к уголовным делам по тяжким статьям. Она отметила, что совершение преступлений под влиянием аферистов не освободит от ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержали 68-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» по указанию неизвестных лиц, также возбудили уголовное дело о теракте против двух пенсионерок за попытку поджога полицейского автомобиля на улице Есенина по указанию неизвестных злоумышленников, а в Ростове-на-Дону арестовали двух подростков за поджог электровоза, их сообщницу отправили под домашний арест.

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    22 декабря 2024, 02:43 • Новости дня
    Пожар на объекте в Орловской области возник после атаки БПЛА

    В Орловской области дроны атаковали топливный объект, произошел пожар

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орловской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь, где сейчас работают оперативные службы.

    Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа произошло после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

    «В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь», – написал Клычков.

    На месте происшествия работают оперативные службы, которые предпринимают меры по ликвидации последствий пожара. Губернатор отметил, что пока информация о пострадавших и жертвах не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью. В субботу Казань была атакована восемью беспилотниками, три из которых были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет. В течение получаса силы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом, задействовав дежурные средства обороны.

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    21 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    В Варшаве назвали провокацией флаг УПА на польском БТР

    Глава Минобороны Польши осудил размещение флагов УПА на БТР

    Tекст: Вера Басилая

    Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш назвал провокацией разрисовку украинских БТР «Росомаха», переданных Варшавой Киеву, флагами УПА (признана экстремистской в России и запрещена) и поручил срочно связаться с украинским атташе для прояснения ситуации.

    Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что размещение флагов «Украинской повстанческой армии»* на переданных украинской армии бронетранспортерах «Росомаха» является провокацией, передает RT.

    «Флаги УПА* на бронетранспортерах »Росомаха«, поставленных украинской армии Польшей, – это провокация, которая не должна иметь места», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По словам министра, он поручил своему ведомству срочно связаться с украинским атташе в Варшаве, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.

    До этого экс-премьер Польши Лешек Миллер выразил мнение, что Украине следует отказаться от национализма, если она стремится к членству в Европейском Союзе.

    Ранее польский фонд «Волынь помним» потребовал от властей Польши прекратить диалог с Украиной по вопросу эксгумации останков жертв Волынской резни, заявив, что переговоры не поддерживаются польским народом.

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    22 декабря 2024, 05:58 • Новости дня
    ВС России поразили более 30 установок Patriot на Украине

    Российская армия уничтожила более 30 установок Patriot в ходе СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские вооруженные силы поразили в ходе специальной военной операции на Украине не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot, включая последние удары по Киеву и Харьковской области.

    Российские вооруженные силы уничтожили на Украине более 30 пусковых установок комплекса Patriot производства США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальные данные Минобороны России. Один из наиболее результативных ударов был нанесен 15 декабря, когда были поражены четыре пусковые установки и оборудование управления, включая радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

    В августе также были уничтожены четыре пусковые установки и две радиолокационные станции. Ранее в июле было поражено по две установки в двух отдельных случаях. Наиболее эффективным остается удар 16 мая, когда были уничтожены пять пусковых установок и радиолокационная станция в Киеве при помощи комплекса «Кинжал».

    В начале 2024 года российские силы продолжили атаки на установки Patriot, в том числе 26 января, 22 февраля, а также в августе и октябре. В мае сообщалось о поражении дивизиона, где число пораженных машин не уточнялось, но в состав батареи входят от четырех до восьми пусковых установок и вспомогательное оборудование.

    Кроме того, 13 марта Минобороны заявило о поражении двух боевых машин в Харьковской области. О недавних ударах по позициям Patriot также шла речь в сообщении МО от 20 декабря, однако детали не были раскрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, используя авиацию и артиллерию. Соединенные Штаты передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE на сумму 3,26 млрд долларов, как следует из бюджетных отчетов Пентагона. Германия разместит в Польше американскую систему ПРО Patriot около Жешува, через который проходит транспортировка военной продукции на Украину.

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    21 декабря 2024, 20:58 • Новости дня
    Промоутер Усика потребовал от Фьюри сбрить бороду

    Промоутер Усика Красюк потребовал от Фьюри сбрить бороду перед боем в Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк потребовал от британского спортсмена Тайсона Фьюри сбрить бороду перед поединком, ссылаясь на правила WBC.

    Промоутер украинского боксера Александра Усика, Александр Красюк, потребовал от британского спортсмена Тайсона Фьюри сбрить бороду перед предстоящим боем, передает «Газета.Ru».

    Красюк заявил в своих социальных сетях, что борода Фьюри может нарушать правила Всемирной боксерской ассоциации (WBC).

    Он указал, что в правилах WBC строго определено: борода и усы боксера должны быть подстрижены так, чтобы не мешать силе и направлению ударов, а также не вызывать порезы или ссадины у соперника. Красюк отметил, что борода Фьюри должна быть приведена в соответствие с этими требованиями.

    Бой-реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря. Он пройдет на «Kingdom Arena» в Саудовской Аравии. В первой их встрече, состоявшейся в мае 2024 года, Усик одержал победу раздельным решением судей, что стало первым поражением в карьере Фьюри.

    Ранее британец Тайсон Фьюри в мае заявил, что не согласен с поражением от украинца Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

    Позже украинский боксер Александр Усик отказался от полученного титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

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    22 декабря 2024, 01:56 • Новости дня
    Россия обвинила ПВО Украины в ущербе зданию посольства Португалии в Киеве

    Посольство России в Португалии заявило о вине ПВО Украины в ущербе дипмиссии в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское посольство в Португалии заявило, что ущерб зданию португальской дипмиссии в Киеве был нанесен действиями украинской ПВО, а не российскими ударами.

    Как сообщает ТАСС, российское посольство в Португалии опубликовало заявление, в котором обвинения в сторону Москвы в разрушении здания португальской дипмиссии в Киеве назвали искажением фактов. По их словам, повреждения, нанесенные зданию, являются результатом работы украинской противовоздушной обороны.

    «Обратили внимание, что в СМИ Португалии активно муссируется информация о повреждении помещений португальского посольства в Киеве в результате удара Вооруженных сил РФ по военным объектам города 20 декабря этого года. Журналисты нагнетают русофобский фон и искажают факты при освещении данного сюжета. Чего стоит обложка сегодняшнего выпуска одной из местных газет с обвинениями России в «обстреле дипломатического представительства», – говорится в сообщении посольства.

    Диппредставители России утверждают, что «ущерб зданию, в котором располагается португальская дипмиссия, был причинен работой ПВО Украины, не раз доказывавшей свою «эффективность». Это заявление было сделано на фоне сообщений в португальских СМИ о причастности российских сил к разрушению здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Киева сообщили о повреждении фасада складского помещения в результате работы ПВО по отражению атаки на столицу. В Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы, при этом в Киеве и других областях Украины действует воздушная тревога.

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    22 декабря 2024, 02:15 • Новости дня
    Усик победил Фьюри и сохранил три чемпионских титула

    Александр Усик защитил титулы WBA, WBO и WBC, победив Тайсона Фьюри

    Tекст: Денис Тельманов

    Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри в повторном бою и в четвертый раз защитил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO, а также впервые по версии WBC.

    Украинский боксер Александр Усик вновь подтвердил свой статус чемпиона в супертяжелом весе, победив британца Тайсона Фьюри в 12-раундовом поединке. Как передает ТАСС, бой состоялся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Решением судей украинец был признан победителем, что позволило ему сохранить свои чемпионские титулы.

    Это была вторая встреча двух боксеров на ринге. В первом бою, состоявшемся в мае, Усик также одержал победу судейским решением. В этот раз 37-летний Усик в четвертый раз защитил свои титулы по версиям WBA и WBO и впервые – по версии WBC. Ранее пояс WBC принадлежал Фьюри.

    На ринге Усик продолжает свою непобедимую серию с 23 победами, из которых 14 были одержаны нокаутом. В свою очередь, 36-летний Фьюри потерпел второе поражение в своей карьере, имея также 34 победы и одну ничью.

    Финансовая сторона боя также впечатляет: общий призовой фонд составил 191 млн долларов, из которых 114 млн достались Усику, а 76 млн – Фьюри. Контракт на третий бой между боксерами уже подписан, что добавляет интригу будущим встречам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк потребовал от британского спортсмена Тайсона Фьюри сбрить бороду перед поединком, ссылаясь на правила WBC. Чемпиона мира по боксу украинца Александра Усика арестовали в аэропорту польского Кракова, о чем сообщил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе депутат Верховной рады Жан Беленюк. Боксер Александр Усик объявил, что хотел бы получить должность главы украинского министерства спорта в будущем.

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    22 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Глава ЦРУ посетил Киев перед возможным аудитом Трампа

    Мирошник заявил о визите Бернса в Киев для защиты демократов от аудита Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев, чтобы обсудить с украинскими властями возможные действия перед аудитом администрации Байдена избранным президентом США Дональдом Трампом, считает Родион Мирошник.

    Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказал мнение, что визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев может быть связан с намерениями демократической администрации США защитить свои интересы перед уходом с поста. Мирошник полагает, что Бернс обсудил с украинскими властями возможные действия на случай проверки Дональдом Трампом многомиллиардных затрат американского бюджета на поддержку Украины.

    Дипломат отметил, что в случае проведения аудита Трампом, Киев может оказаться уязвимым местом для демократов, так как именно сюда поступали средства и вооружение из США. Он также считает, что на Украине можно найти доказательства незаконных действий, связанных с демократами и администрацией Байдена.

    Мирошник подчеркнул, что демократы опасаются, что Владимир Зеленский может не сохранить верность обязательствам перед ними и передать компромат проверяющим от Трампа. Потому, по мнению дипломата, Бернс и посетил Киев с целью убедить украинские власти отказаться от таких действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России, Китая и террористической организации «Исламское государство*». ЦРУ и МИ-6 считают, что усиление Китая является главным геополитическим и разведывательным вызовом XXI века. В августе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил турне по Балканам, посетив Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Косово, чтобы предотвратить новую войну в регионе. В мае Бернс направился в Катар для обсуждения сделки по прекращению огня в секторе Газа.

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    21 декабря 2024, 21:39 • Новости дня
    Русский язык исчез с билетов «Укржелдороги»

    На билетах «Укржелдороги» русский язык заменили на английский

    Tекст: Мария Иванова

    Компания «Укржелдорога» убрала русский язык с железнодорожных билетов, заменив его на английский.

    Компания «Укржелдорога» («Укрзализныця») убрала русский язык с билетов на поезда, сообщает «Страна». Теперь информация на проездных документах будет представлена на украинском и английском языках.

    Замминистра общин и территорий Тимур Ткаченко заявил, что замена русского языка на английский «способствует интеграции Украины в международное пространство». Он отметил, что такое изменение «улучшает удобство для иностранных пассажиров и демонстрирует европейские стандарты обслуживания», передает ТАСС.

    С 2022 года на Украине усилился курс на вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР. В стране активно сносят памятники русским деятелям, переименовывают улицы, названные в честь известных русских писателей, художников и ученых. Также убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, языковой инспектор-гей (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) на Украине, который боролся в Одессе с русскоязычными вывесками, был насильно мобилизован, когда пришел жаловаться в полицию на очередное использование русского языка.

    Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень выразил озабоченность из-за замедления процессов украинизации и низкой популярности украинского языка среди молодежи, особенно в быту и интернете.

    Между тем в Литве решили, что нужно отказаться от преподавания русского языка даже как иностранного, взамен можно ввести обучение на украинском, заявил министр образования, науки и спорта страны Гинтаутас Якштас.

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    21 декабря 2024, 21:10 • Новости дня
    Захарова назвала президента Украины «Усамой Бен Зеленским»

    Захарова заявила, что Зеленский возглавил террористическую ячейку, убивающую мирных людей

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в руководстве террористической ячейкой, убивающей мирных граждан, и сравнила его с Усамой Бен Ладеном.

    Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский возглавил террористическую ячейку, осуществляющую атаки на мирных людей, передает РИА «Новости». Она использовала термин «Усама Бен Зеленский», сравнивая его с известным террористом.

    Захарова отметила, что поведение Зеленского на мировой арене повторяет сценарии, используемые западными странами ранее. Она подчеркнула, что США и Британия также готовили Бен Ладена, и, по ее мнению, сегодня Зеленский действует по аналогичному сценарию.

    «Теперь он стал главой террористической ячейки, которая убивает людей, мирных людей, ученых, детей, бьет по гражданской инфраструктуре», – заявила Захарова.

    По словам Захаровой, западные страны часто наделяют таких лидеров как Зеленский иллюзорными демократическими целями, но, в итоге, они становятся экстремистами.

    «Классическая схема того, как американцы, британцы – западники приводят под видом неких демократизаторов таких проплаченных людей, а потом эти как бы люди срываются в такое экстремистское террористическое пике», – добавила представитель МИД.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС.

    Напомним, в субботу Казань была атакована восемью беспилотниками, из которых три были нацеленына объекты ОПК и уничтожены, остальные ударили по жилым домам.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.

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