Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
Украина зафиксировала рекордное число пересечений границы
Госпогранслужба Украины сообщила о 150 тыс. пересечений границы за сутки
На Украине наблюдается необычно высокий уровень пересечений границы, составивший 150 тыс. человек за последние сутки, с наибольшей активностью на границе с Польшей, сообщает Госпогранслужба страны.
На Украине значительно увеличилось число граждан, стремящихся пересечь государственную границу, передает РИА «Новости». Согласно полученной информации, за последние сутки границу пересекли 150 тыс. человек, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы.
Особенно интенсивное перемещение наблюдается на всех участках границы, однако наибольшая активность отмечена в пунктах пропуска на границе с Польшей. За сутки в обоих направлениях границу в среднем пересекли по 75 тыс. человек. Госпогранслужба не уточняет, с чем связан такой рост числа пересечений, однако ситуационное увеличение пассажиропотока может быть связано с различными факторами, включая сезонные миграции или социально-экономические изменения.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, словацкие пограничники задерживают в два раза больше украинских мужчин призывного возраста, пытающихся нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации.
Солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу, сообщало издание «Страна.ua», корреспондент которого пообщался с некоторыми военнослужащими.
Ранее украинские пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали четырех мужчин, которые пытались бежать в Венгрию от мобилизации.