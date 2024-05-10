Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Количество украинских нелегалов в Словакии выросло вдвое из-за мобилизации
Словацкие пограничники задерживают в два раза больше украинских мужчин призывного возраста, пытающихся нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации, сообщило украинское агентство УНН.
За первые четыре месяца 2024 года число украинцев в возрасте 18-60 лет, которые бежали в Словакию от военной службы, выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: 338 задержанных против 166 за предыдущий год, следует из данных словацкой полиции, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря пограничной полиции Словакии Агнесы Коперницкой, рост числа нелегалов связан с мобилизацией, объявленной в Украине. Мужчины призывного возраста пытаются избежать отправки на фронт, уезжая в соседние страны.
Только в мае 2024 года на границе было задержано 45 человек, в прошлом году в мае было задержано четыре человека.
Ранее Венгрия отказалась выдавать Украине ее военнообязанных граждан.