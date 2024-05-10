Количество украинских нелегалов в Словакии выросло вдвое из-за мобилизации

Tекст: Елизавета Шишкова

За первые четыре месяца 2024 года число украинцев в возрасте 18-60 лет, которые бежали в Словакию от военной службы, выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: 338 задержанных против 166 за предыдущий год, следует из данных словацкой полиции, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря пограничной полиции Словакии Агнесы Коперницкой, рост числа нелегалов связан с мобилизацией, объявленной в Украине. Мужчины призывного возраста пытаются избежать отправки на фронт, уезжая в соседние страны.

Только в мае 2024 года на границе было задержано 45 человек, в прошлом году в мае было задержано четыре человека.

Ранее Венгрия отказалась выдавать Украине ее военнообязанных граждан.