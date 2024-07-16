Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.8 комментариев
Украинские пограничники со стрельбой задержали пытавшихся бежать уклонистов
Украинские пограничники со стрельбой задержали пытавшихся бежать за границу уклонистов
Украинские пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали четырех мужчин, которые пытались бежать в Венгрию от мобилизации, сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Как отмечается в сообщении ведомства, мужчин задержали в 100 метрах от границы, наряд заметил группу лиц, направлявшихся в сторону пограничной реки Тисы, они попытались сбежать, передает ТАСС.
Там добавили, что пограничники произвели предупредительный выстрел в воздух, заставив правонарушителей остановиться. В ходе дальнейших поисковых мероприятий были обнаружены двое местных подростков, которые сопровождали нарушителей.
«За свое приключенческое путешествие с сопровождением каждый из нарушителей отдал переправщикам по 8 тыс. долларов», – отметили в ведомстве.
Ранее на Украине застрелили бежавшего в Румынию уклониста.