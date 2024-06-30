На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.4 комментария
На Украине застрелили бежавшего в Румынию уклониста
Пограничники застрелили уклониста на границе Украины и Румынии
В Черновицкой области Украины пограничники застрелили 36-летнего мужчину мобилизационного возраста, который с боем пытался пересечь румынскую границу. Второй уклонист получил пулевое ранение в ногу, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел в ночь на 29 июня на границе с Румынией. По версии следствия, два человека, 36-летний мужчина и его 28-летний напарник, распылили в сторону пограничников слезоточивый газ, а затем один из них ударил пограничника мачете по ноге. В ответ на нападение пограничники открыли огонь, ранив одного из нападавших в ногу, а второго – в голову, передает РИА «Новости».
36-летний мужчина скончался на месте происшествия. 28-летний раненый был госпитализирован.
По данному факту открыто уголовное дело по статье «умышленное убийство».
Ранее начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день более ста мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу.