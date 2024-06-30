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    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Восстание против Запада готовилось тысячу лет

    Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Американский паспорт настигла девальвация

    У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.

    0 комментариев
    30 июня 2024, 15:59 • Новости дня

    На Украине застрелили бежавшего в Румынию уклониста

    Пограничники застрелили уклониста на границе Украины и Румынии

    Tекст: Ольга Иванова

    В Черновицкой области Украины пограничники застрелили 36-летнего мужчину мобилизационного возраста, который с боем пытался пересечь румынскую границу. Второй уклонист получил пулевое ранение в ногу, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на правоохранительные органы.

    Инцидент произошел в ночь на 29 июня на границе с Румынией. По версии следствия, два человека, 36-летний мужчина и его 28-летний напарник, распылили в сторону пограничников слезоточивый газ, а затем один из них ударил пограничника мачете по ноге. В ответ на нападение пограничники открыли огонь, ранив одного из нападавших в ногу, а второго – в голову, передает РИА «Новости».

    36-летний мужчина скончался на месте происшествия. 28-летний раненый был госпитализирован.

    По данному факту открыто уголовное дело по статье «умышленное убийство».

    Ранее начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день более ста мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу.

    29 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    На Западе испугались поручения Белоусова по Черному морю

    Меркурис: Россия может начать сбивать дроны ВВС США в Черном море

    На Западе испугались поручения Белоусова по Черному морю
    @ US Air Force

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО боятся мер России после данного министром обороны Андреем Белоусовым поручения Генштабу о беспилотной авиации западных стран в Черном море, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Аналитик предположил, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем, в будущем западные беспилотники не смогут беспрепятственно выполнять операции в регионе, передает РИА «Новости».

    Кроме того, риск боестолкновений между западными и российскими самолетами над Черным морем возрастает, ситуация становится опасной, а Россия обладает превосходством в воздухе, полагает Меркурис.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не намерены отказываться от полетов над Черным морем.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор.

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    29 июня 2024, 19:05 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрыве возле склада с ракетами HIMARS в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв прогремел в Матвеевке в украинской части Запорожской области, где находился склад ВСУ с дальнобойными ракетами для HIMARS, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам подпольщика, после второго прилета военные из прилегающих сел к Запорожью уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки, где располагался склад с дальнобойными ракетами для HIMARS, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев отметил, что в сторону Матвеевки после взрыва отправилось большое количество скорых из Запорожья.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье, находящемся под контролем Киева.

    Глава Запорожской администрации, подчиненной Киеву, Иван Федоров заявил, что объект критической инфраструктуры в городе получил повреждения.

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    30 июня 2024, 10:15 • Новости дня
    Эвакуированные Киевом от линии фронта жители пытаются попасть в Россию
    Эвакуированные Киевом от линии фронта жители пытаются попасть в Россию
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина создает такие плохие условия для эвакуированных от линии фронта, что люди стремятся попасть в Россию, 2 тыс. человек вернулись в Дзержинск для перехода на российскую сторону, рассказали беженцы.

    Дзержинск в 2016 году был переименован в Торецк.

    Как рассказала коренная жительница Дзержинска, выехавшая в Россию, люди возвращаются с Украины в Торецк, чтобы быстрее перейти в Россию, в последнее время 2 тыс. пришло именно в Торецк, передает РИА «Новости».

    По ее словам, украинские силы наносят удары по мирным жителям, бомбят дома, в которых находятся люди.

    Другой местный житель сказал, что на начало лета в Дзержинске проживает 12 тыс. мирных жителей, люди возвращаются из эвакуации из-за невыносимых условий, в которые их поставил Киев.

    Он добавил, что человек выезжает на Украину, где обещают золотые горы, а в итоге селят в спортзале на холодном полу, плохо кормят и не дают выплат.

    Напомним, во вторник власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР.

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    29 июня 2024, 18:03 • Новости дня
    В Германии заявили о господстве России в небе над Украиной

    В Германии заявили о беспрепятственном использовании Россией неба над Украиной

    В Германии заявили о господстве России в небе над Украиной
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    На своей странице в соцсети немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке отметил, что российская армия имеет возможность свободно использовать разведывательные беспилотники над Украиной из-за значительной потери ВСУ систем ПВО.

    «Большинство баллистических ракет также проходят без помех», – передает РИА «Новости» его слова.

    Репке отметил, что Украина продолжает терять больше систем ПВО, чем ей обещают поставить со стороны Запада. По его мнению, западная помощь в виде зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, вероятно, прибудет слишком поздно и не окажет существенной помощи ВСУ.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за неделю сбили два МиГ-29 и почти 600 беспилотников ВСУ.

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    29 июня 2024, 21:25 • Новости дня
    В Германии призвали найти стратегию выхода Запада из конфликта на Украине

    Полковник Рихтер: Запад должен придумать стратегию выхода из конфликта на Украине

    В Германии призвали найти стратегию выхода Запада из конфликта на Украине
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западным союзникам Украины необходимо продумать все варианты выхода из украинского конфликта, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу NTV.

    По его словам, невозможно вечно продолжать придерживаться стратегии поддержки Украины, она не сработала, передает РИА «Новости».

    Рихтер считает, что переговорная позиция Украины значительно ухудшилась: ВСУ находятся в обороне, несмотря на поддержку Запада, территории утрачены.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Владимир Зеленский может добиться мирного урегулирования конфликта в стране, если примет предложение президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин заверил, что выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло.

    До этого президент назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    30 июня 2024, 14:43 • Новости дня
    Появились кадры поражения пункта управления ВСУ с помощью ФАБ-3000

    В Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000

    Появились кадры поражения пункта управления ВСУ с помощью ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры удара Су-34 по пункту управления ВСУ в Новгородском (Нью-Йорк) с применением ФАБ-3000 с управляемым модулем планирования и коррекции.

    Как сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале, в результате удара уничтожено до 60 боевиков и четырех единиц автомобильной техники.

    «ФАБ-3000 ударила по Нью-Йорку. Звучит! Так они Новгородское переименовали в рамках декоммунизации», – пояснил военкор Александр Коц.

    Ранее сообщалось, что российские силы в период с 22 по 28 июня нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и дронами.

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    29 июня 2024, 21:04 • Новости дня
    Guardian: Призывники ВСУ массово отказываются идти на фронт

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине стремительно растет число призывников, не желающих воевать за ВСУ, они не готовы умирать, и чувствуют себя «как в ловушке», пишет британская The Guardian.

    Один из потенциальных призывников по имени Дмитрий рассказал изданию, что он хочет уехать, потому что на фронте «долго не продержится». Мужчина пожаловался, что не готов умирать, хочет посмотреть мир и построить семью, передает РИА «Новости».

    По данным The Guardian, еще до усиления мобилизации более 20 тыс. украинцев сбежали с Украины, несмотря на попытки Киева остановить их. Издание пишет, что Владимир Зеленский уволил областных военкомов после сообщений о взятках за освобождение мужчин от призыва на военную службу, но эта мера не спасла мобилизацию.

    Ранее украинский пленный рассказал, что в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) украинской армии в два раза меньше военнослужащих, чем положено.

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    29 июня 2024, 17:16 • Новости дня
    ГБР Украины решило проверить действия Содоля в Харьковской области

    «Украинская правда»: ГБР проверит действия экс-командующего Содоля в Харьковской области

    ГБР Украины решило проверить действия Содоля в Харьковской области
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госбюро расследований (ГБР) Украины проверит действия экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на харьковском направлении по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками, сообщило издание «Украинская правда».

    Начштаба бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещен в России) Богдан Кротевич 24 июня призвал ГБР провести расследование в отношении Содоля из-за больших потерь в рядах ВСУ и утраты территорий, передает РИА «Новости».

    В ГБР заявили, что обращение Кротевича рассмотрят и проверят Содоля по фактам «превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками». Проверку будут проводить в рамках расследования уголовного дела об обстоятельствах прорыва ВС России в Харьковской области.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, который стал объектом активной критики в последнее время.

    Депутата Верховной рады Марьяна Безуглая назвала Содоля преступником, а также обвинила его в прорыве российских войск к Торецку.

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    29 июня 2024, 17:24 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ Курской области

    СК: Возбуждено уголовное дело по факту террористического акта в Курской области

    СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ Курской области
    @ Zamir Usmanov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Уголовное дело по статье «Террористический акт» возбуждено по факту атаки вооруженных формирований Украины деревни Городище Рыльского района Курской области, сообщили в Следственном комитете.

    В сообщении СК в Telegram-канале отмечается, что устанавливаются причастные к теракту лица, а также выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что жертвами атаки украинского БПЛА в Курской области стали пять человек, в том числе два маленьких ребенка.

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    29 июня 2024, 22:40 • Новости дня
    Черниговская ТЭЦ остановлена из-за пожара

    Tекст: Денис Тельманов

    На Черниговской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в субботу произошел пожар, в результате чего станция была временно выведена из строя. Об этом сообщил представитель компании «Теплокоммунэнерго» Алексей Щербина.

    По его словам, возгорание произошло на трансформаторе тока.

    «На Черниговской ТЭЦ 29 июня произошло возгорание трансформатора тока… Станция пока не работает», – приводит слова Щербины РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Щербина уточнил, что пожар уже ликвидирован, а запуск станции в работу планируется в ближайшее время.

    По его словам, причиной возгорания стало короткое замыкание, которое привело к выходу из строя оборудования.

    На данный момент специалисты производят переподключение абонентов.

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    29 июня 2024, 17:29 • Новости дня
    В Госдуме прокомментировали компенсации иностранным участникам СВО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вопрос о компенсациях иностранным участникам СВО следует рассматривать в целом на высшем уровне, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

    Депутат прокомментировала требования властей Шри-Ланки о выплатах за своих граждан, участвовавших в боевых действиях в районе СВО на стороне России, передает сообщает «Лента.Ру».

    «Будет неправильным компенсировать добровольцам одной страны и не компенсировать другим странам», – отметила Журова.

    Ранее в Шри-Ланке было заявлено, что 16 граждан этой страны погибли в конфликте на Украине.

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    29 июня 2024, 18:30 • Новости дня
    На Украине заговорили об отставке премьер-министра Шмыгаля

    «Страна»: Власти Украины стали обсуждать смену премьер-министра Шмыгаля

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти начали обсуждать возможную замену уже этим летом премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на первого вице-премьера страны Юлию Свириденко, сообщило издание «Страна».

    Издание пишет, что инициатива о замене Шмыгаля принадлежит Владимиру Зеленскому и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку.  Источники «Страны» предполагают, что украинские власти собираются повесить на премьера весь негатив: мобилизацию, рост тарифов, коррупцию, вопросы строительства фортификационных сооружений. При этом Зеленского собираются выставить тем, кто повышает эффективность правительства и видит проблемы, передает РИА «Новости».

    Также не исключается, что смена правительства будет использована для чистки кабмина от министров, которые ведут свою игру с Западом за спиной Зеленского.

    Издание пишет, что в данный момент власти оценивают риски смены правительства Украины. Источники предполагают, что Запад захочет поставить премьером фигуру, которая будет управляться США и ЕС, а не киевскими властями, что может усилить напряжение в «непростых отношениях с западными партнерами».

    Напомним, в мае прошлого года на должность главы правительства Украины рассматривали министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

    СМИ писали, что кадровые перестановки на Украине привели к напряженности между Киевом и Западом.

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    29 июня 2024, 16:35 • Новости дня
    Ракета ВСУ влетела в учебный класс школы в Донецке

    Украинская ракета пробила крышу школы в Донецке и влетела в класс

    Tекст: Вера Басилая

    При обстреле ВСУ ракета пробила крышу школы №91 в Донецке и влетела в учебный класс, разбито более трех десятков окон и поврежден фасад и мастерская, сообщила директор школы Елена Картамышева.

    По словам Картамышевой, ракета попала в кабинет младших классов, пострадавших нет, в школе был только дежурный. В самом учебном заведении разрушено перекрытие и крыша, остекленение в учебных мастерских, передает РИА «Новости».

    По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли республику, ранены четыре мирных жителя, еще двое погибли, шесть домов разрушены.

    Ранее ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли.

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    30 июня 2024, 14:56 • Новости дня
    Киевляне восстановили прежний вид мемориальной доски Булгакову

    Киевляне убрали следы вандализма на мемориальной доске Михаилу Булгакову

    Киевляне восстановили прежний вид мемориальной доски Булгакову
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестные восстановили первоначальный вид мемориальной доски на фасаде музея Михаила Булгакова, облитую год назад красной краской. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

    По сообщению издания, после того, как мемориальную доску облили краской в прошлом году, музей решил оставить ее в таком виде, но кто-то очистил следы вандализма и вернул доске первоначальный «бронзовый» вид, передает ТАСС.

    Ранее Институт национальной памяти Украины (ИНП) назвал Булгакова «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом». Утверждается, что писатель, хоть и жил в Киеве, якобы презирал украинцев, поддерживал «белогвардейщину» и «экспансию русского коммунизма».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как на самом деле Булгаков относился к Украине и Киеву и почему в его творчестве видны параллели с происходящим.

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    30 июня 2024, 10:43 • Новости дня
    В Киеве два подростка выпали с 16 этажа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два пятнадцатилетних подростка упали с 16 этажа многоэтажного здания в Киеве, оба погибли, сообщает украинское издание «Страна».

    По сообщению издания, трагедия произошла на улице Жилянской, подробности не приводятся, передает ТАСС.

    Полиция информацию не прокомментировала.

    Ранее в Саратове из окна пятиэтажного дома выпали два подростка.

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