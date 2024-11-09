В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.13 комментариев
Украинцы пытались бежать от мобилизации на надувной лодке в Венгрию
На надувной лодке через реку Тиса пытались сбежать от мобилизации пятеро украинцев
Пятеро украинских граждан были задержаны на границе, когда пытались пересечь реку Тиса на надувной лодке, чтобы избежать мобилизации в Венгрию. За место в лодке они заплатили от 8 до 11 тыс. долларов.
Сотрудники государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали пятерых украинцев за попытку нелегально пересечь границу с Венгрией на надувной лодке, пишет ТАСС. Группа мужчин пыталась переправиться через реку Тиса, чтобы избежать мобилизации. Пограничники пресекли нарушение, когда мужчины только садились в лодку.
Как выяснилось, каждый из мужчин заплатил за место в лодке сумму в диапазоне от 8 до 11 тыс. долларов. Однако вместо обещанного пятиместного судна им предоставили лодку, рассчитанную лишь на двух человек.
По факту попытки незаконного пересечения границы задержанные привлечены к административной ответственности. Силовые структуры продолжают выяснять, кто еще может быть причастен к организации этого бегства.
На Украине с февраля 2022 года действует и продлевается всеобщая мобилизация. Власти принимают меры для предотвращения уклонения от службы. Согласно закону, вступившему в силу 18 мая 2023 года, мобилизация была ужесточена, что позволило призвать в армию еще большее количество мужчин. По данным Госпогранслужбы, с начала мобилизации более 40 человек утонули в реке Тиса, пытаясь покинуть страну.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, словацкие пограничники задерживают в два раза больше украинских мужчин призывного возраста, пытающихся нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации.
Солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу, сообщало издание «Страна.ua», корреспондент которого пообщался с некоторыми военнослужащими.
Ранее украинские пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали четырех мужчин, которые пытались бежать в Венгрию от мобилизации.