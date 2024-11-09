Украинцы пытались бежать от мобилизации на надувной лодке в Венгрию

На надувной лодке через реку Тиса пытались сбежать от мобилизации пятеро украинцев

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали пятерых украинцев за попытку нелегально пересечь границу с Венгрией на надувной лодке, пишет ТАСС. Группа мужчин пыталась переправиться через реку Тиса, чтобы избежать мобилизации. Пограничники пресекли нарушение, когда мужчины только садились в лодку.

Как выяснилось, каждый из мужчин заплатил за место в лодке сумму в диапазоне от 8 до 11 тыс. долларов. Однако вместо обещанного пятиместного судна им предоставили лодку, рассчитанную лишь на двух человек.

По факту попытки незаконного пересечения границы задержанные привлечены к административной ответственности. Силовые структуры продолжают выяснять, кто еще может быть причастен к организации этого бегства.

На Украине с февраля 2022 года действует и продлевается всеобщая мобилизация. Власти принимают меры для предотвращения уклонения от службы. Согласно закону, вступившему в силу 18 мая 2023 года, мобилизация была ужесточена, что позволило призвать в армию еще большее количество мужчин. По данным Госпогранслужбы, с начала мобилизации более 40 человек утонули в реке Тиса, пытаясь покинуть страну.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, словацкие пограничники задерживают в два раза больше украинских мужчин призывного возраста, пытающихся нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации.

Солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу, сообщало издание «Страна.ua», корреспондент которого пообщался с некоторыми военнослужащими.

Ранее украинские пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали четырех мужчин, которые пытались бежать в Венгрию от мобилизации.